Заборона для вакцинованих. Німеччина посилює обмеження на Новий рік: що зміниться

Тепер збиратися дозволено не більше 10 щепленим людям одночасно

22 грудня канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що Німеччина запровадить нові заходи щодо заборони поширення COVID-19 напередодні Нового року. У тому числі буде обмежено приватні збори вакцинованих до 10 осіб, повідомляє Reuters.

Шольц також погодився із главами 16 земель Німеччини про те, що потрібно закрити клуби та дискотеки. Дозволено проводитиме лише великі заходи, у тому числі футбольні, без глядачів.

"Ми не можемо і не повинні заплющувати очі на нову хвилю (COVID)", — сказав Шольц пресі 22 грудня. Він додав, що варіант "Омікрон" став домінуючим у Німеччині лише за кілька тижнів.

Зазначимо, Німеччина також активізує кампанію з ревакцинації. Близько 70,4% населення країни (близько 83 мільйонів осіб) було повністю вакциновано, причому 32,6% вже отримали третю дозу вакцини.

В Інституті інфекційних хвороб Роберта Коха (RKI) рекомендували суворіші заходи, включаючи негайне запровадження "максимальних обмежень на контакти" та обмеження поїздок.

Фото: У Німеччині вводять нові заходи щодо стримування поширення COVID-19 напередодні Нового року (unsplash.com/bennett-tobias)

Так, у місті Гамбург запроваджують обмеження вже з 24 грудня. Там ресторани та бари мають закриватися до 23:00. Напередодні Нового року комендантська година буде з першої ночі.

У вівторок у Німеччині повідомили про 23 428 нових випадків зараження та 462 смертельні випадки від коронавірусу.

7 січня Шольц знову зустрінеться з прем'єр-міністром, щоб обговорити подальшу ситуацію з COVID-19 у країні.

Які правила в'їзду до Німеччини діють сьогодні

Зараз перетин кордону дозволено лише вакцинованим мандрівникам.

Приймаються такі вакцини:

BioNTech/Pfizer

Moderna

AstraZeneca

Covishield

Johnson & Джонсон.

Також необхідно оформити поліс медичного страхування на весь час перебування в країні. Інші можуть в'їхати лише у разі невідкладної потреби, за наявності негативного тесту.

Перед поїздкою до Німеччини необхідно зареєструватися на сайті. Ця вимога стосується всіх мандрівників: дорослих та дітей будь-якого віку.

Після заповнення анкети система видасть PDF-файл. Його потрібно роздрукувати чи зберегти на мобільний телефон. Цей файл можуть попросити показати перед вильотом літака до Німеччини або під час паспортного контролю прильоту до Німеччини.

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що Нова Зеландія відкладає відкриття кордонів для туристів.