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Заборона на виїзд із країни. В ОАЕ запроваджують жорсткі правила для невакцинованих

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Вівторок 04 січня 2022 16:21
Заборона на виїзд із країни. В ОАЕ запроваджують жорсткі правила для невакцинованих Фото: Міжнародний аеропорт Дубаї (unsplash.com/ashim-dsilva)
Автор: Євгенія Тугушева

Постанова набирає чинності з 10 січня 2022 року

Влада Об'єднаних Арабських Еміратів вводить заборону на виїзд громадян країни, які не пройшли вакцинацію від COVID-19, пише The National.

Про це заявили у Міністерстві закордонних справ та міжнародної співпраці ОАЕ.

"У координації з Національним відомством з управління надзвичайними ситуаціями, кризами та стихійними лихами для всіх громадян ОАЕ, для нещеплених станом на 10 січня вакцинами від COVID-19, вводиться заборона на поїздки", - повідомляє МЗС ОАЕ.

Крім цього, щепленим громадянам країни рекомендують пройти ревакцинацію. Для подорожі за кордон потрібно зробити бустерне щеплення. Третє бустерне щеплення через шість місяців після отримання другої дози вакцини.

Заборона на виїзд із країни. В ОАЕ запроваджують жорсткі правила для невакцинованих

Фото: У Дубаї вводиться заборона на поїздки (unsplash.com/nick-fewings)

Таке рішення влада ОАЕ ухвалила на тлі зростання кількості випадків заражень коронавірусом у багатьох країнах світу.

Закордонні поїздки для невакцинованих будуть дозволені громадянам, які мають медвідвід або виїжджають за кордон з медичною та лікувальною метою.

Особи, звільнені за медичними показаннями від вакцинації проти Covid-19, не підпадуть під цю ухвалу.

Нагадаємо, раніше писали, що в аеропорту Дубая ввели нові правила тестування на COVID-19.

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