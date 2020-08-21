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В очікуванні вихідних: яскраві події на День Незалежності у Києві, які не можна пропустити

П'ятниця 21 серпня 2020 07:40
В очікуванні вихідних: яскраві події на День Незалежності у Києві, які не можна пропустити
Фото: Вихідні у Києві (РБК-Україна)
Автор: Таїса Олійник

Куди піти у столиці, якщо на довгі вихідні ви залишились вдома

Довгий серпневий вікенд 2020 року на День незалежності не так насичений подіями, як у минулі роки. Кияни цього року не побачать грандіозний концерт чи масштабні народні гуляння. Але навіть у "карантинному" Києві можна знайти цікаві події на будь-який смак. Наприклад, можна послухати класику в онлайн-форматі, пробігтись у вишиванці чи відвідати кінотеатр просто неба.

РБК-Україна підготувало підбірку найцікавіших подій найближчих вихідних у столиці.

Bouquet Kyiv Stage

Фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage-2020 відбудеться у Києві вже втретє. У програмі заплановано близько 40 заходів, частина з яких буде транслюватися онлайн. Захід збере шанувальників музики, літератури, візуального мистецтва та театру в саду "Софії Київської".

Гасло цьогорічного фестивалю - "Життя триває!". Нова програма має нагадати жителям Києва, що життя продовжується далі, не зважаючи на будь-які карантинні обмеження.

Коли: 20-25 серпня

Де: Національний заповідник "Софія Київська", вул. Володимирська, 24

Вартість: вхід вільний за умови придбання квитка у музей.

Фото: Bouquet Kyiv Stage (facebook.com/bouquetstage)

Концерт класичної музики Classic Picnic

Вже кілька років поспіль проект Classic Picnic популяризує класичну музику в Україні. Цьогоріч, попри карантин та його наслідки, організатори спеціально до Дня Незалежності України вигадали новий формат. Так, 24 серпня Classic Picnic готує масштабний концерт, що буде доступний водночас онлайн і офлайн.

Концерт транслюватиметься на великому екрані в парку Тараса Шевченка, на офіційній сторінці в Facebook і на сайтах партнерів події.

Коли: 24 серпня, 19:00

Де: Парк ім. Тараса Шевченка

Вхід: безкоштовний.

В очікуванні вихідних: яскраві події на День Незалежності у Києві, які не можна пропуститиФото: Концерт класичної музики Classic Picnic (facebook.com/classicpicnickyiv)

Забіг у вишиванках

Яскраве і святкове дійство — забіг у вишиванках на ВДНГ відбувається щорічно. У ньому беруть участь як професійні спортсмени та бігуни-аматори, так і діти дошкільного і шкільного віку. Довжина дистанції від 100 метрів для найменших до 21,1 кілометра для досвідчених спортсменів.

Цьогорічний "Забіг у вишиванках" пройде на території ВДНГ з дотриманням усіх правил карантину. Кожен зареєстрований учасник на дистанції 5 км, 10 км чи 21,1 км отримає у стартовому наборі вишиванку, у котрій долатиме дистанцію.

В очікуванні вихідних: яскраві події на День Незалежності у Києві, які не можна пропуститиФото: На забіг у вишиванках зареєструватися може кожен (facebook.com/vyshyvankarun2020)

Зареєструватися можна на сторінках заходу у FB та Instagram.

Коли: 24 серпня, 8:00

Де: ВДНГ – Національний комплекс "Експоцентр України".

В очікуванні вихідних: яскраві події на День Незалежності у Києві, які не можна пропуститиФото: Забіг у вишиванках на ВДНГ (прес-служба)

Концерт "Кримський дім об'єднує серця" у Пирогові

Концерти Кримського дому до Дня Незалежності просто неба – вже традиція. На свято у 2020 році Кримський Дім вирішив провести цю важливу подію у музеї в Пирогові.

Тріо Усеїна Бекірова, гурт Ad libitum, ансамбль народного танцю КИЇВ та інші стануть учасниками концерту.

Програму відкриватиме відомий кримськотатарський етно-ансамбль Мусафір та співачка Ленара Османова. Крім того, в рамках фестивалю відбудеться дискусійна панель на тему "Кримський погляд на Незалежність України".

Коли: 23 серпня, 17.00

Де: Музей у Пирогові

Вхід: безкоштовний за умови купівлі квитка в музей.

В очікуванні вихідних: яскраві події на День Незалежності у Києві, які не можна пропуститиФото: Концерт "Кримський дім об'єднує серця" (uatv.ua)

Виставка квітів до Дня Незалежності на Співочому полі

Співоче поле запрошує на грандіозну виставку квітів "Мульт-ленд". Спеціально до Дня Незалежності на полі висадили понад 300 тисяч квітів.

На відвідувачів чекають герої відомих мультфільмів: квіткові Angry Birds, Білосніжка та 7 гномів, Аладдін, Жасмін та Джин, Посіпаки, героїв мультфільму "В пошуках Немо" та "Шрек". На території виставки будуть працювати різноманітні фотозони, локації для дітей, активні розваги, майстер-класи.

Коли: до з 15 серпня до 13 вересня

Де: вул. Лаврська, 33 (м. Арсенальна) Співоче поле

Вартість: дорослий квиток – 100 грн; дитячий – 25 грн.

Для дітей до 7 років, пенсіонерів, багатодітних родин, учасників АТО, людей з інвалідністю 1 та 2 групи та учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС вхід безкоштовний.

В очікуванні вихідних: яскраві події на День Незалежності у Києві, які не можна пропуститиФото: Виставка квітів до Дня Незалежності на Співочому полі (прес-служба)

Кіновернісаж просто неба

У столичному парку Шевченка працює літній кінотеатр, де щодня можна подивитися хіти українського кіно останніх років. У програмі - авторське кіно, гучні прем’єри, стрічки, що зібрали найбільшу касу й отримали призи на кінофестивалях, дитяче та підліткове кіно.

Захід проходить із дотриманням санітарних норм і соціального дистанціювання.

Коли: до 15 вересня, 21:00

Де: парк Тараса Шевченка

Вхід: вільний.

В очікуванні вихідних: яскраві події на День Незалежності у Києві, які не можна пропуститиФото: Фільми на Кіновернісажі показуватимуть безкоштовно (facebook.com/events/2675658562761393)

Яскравих вам вихідних!

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує відпочинок на Шацьких озерах наприкінці літа та на День незалежності.

Також пропонуємо на вихідних помандрувати Київщиною та подивитись кілька локацій для милування Дніпром.

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