Під владою природи. Вражаючий маршрут по забутих палацах та костелах західної України

Три села з давньою архітектурою на Львівщині для осінньої мандрівки

Жовтень - хороший час для дослідження маловідомих локацій в Україні. Особливо - доки дозволяє погода.

Ірина Журавель – мандрівниця і блогер, яка відкриває маловідомі місця України. Вона називає себе вільним мандрівником і "цифровим кочівником".

"У вересні 2011 року була моя перша самостійна подорож по Польщі. І з того часу мої ноги й думки не можуть зупинитися", - каже вона.

Блогер розповідає своїм підписникам про незвичні, цікаві ц маловідомі місця, лайфхаки та корисні сайти для подорожей, робить фото пам'яток архітектури й ландшафтів, побачити які навідується не так багато людей.

"Я завжди намагаюся завжди відвідувати маловідомі місця, які не входять у маршрути "масового" туризму", - каже Ірина.

На прохання РБК-Україна блогер розповідає про один з таких маршрутів по Львівській області, який вона протестувала сама.

Маршрут її подорожі складався з відвідування маловідомих руїн замків, костелів, які хоч і знаходяться в не дуже хорошому стані, але здатні здивувати навіть бувалого туриста.

Села Оброшине, Годовиця та Наварія: чим вони цікаві

Фото: "Поєднання зелені й напівзруйнованих каменів створює унікальну атмосферу" - Ірина Журавель (з особистого архіву)

Такий маршрут можна відвідати за один день, якщо ви маєте особистий транспорт, адже не скрізь між селами є транспортне сполучення. А якщо воно і є, то часом доводиться довго чекати автобусу.

Ще один спосіб - Доба до кожного з сіл окремо. Наприклад, від центру Львова до села Оброшине йде автобус №190. Село знаходиться всього в 8 кілометрах в напрямку південного заходу від околиць Львова.

Щоб доїхати до Годовиці, шукайте автобуси №142 і №171 у Львові, а дістатися до села Наварія можна на автобусі №141, який курсує з центру міста.

"Поєднання зелені та напівзруйнованих каменів створює унікальну атмосферу"

Побачити архітектурні родзинки цих трьох сіл точно варто тим, хто хоче відкрити для себе маловідомі цікаві місця, де немає безлічі туристів, каже Ірина Журавель.

"Архітектурні споруди, які розташовуються по цьому маршруту, зберегли цілісність свого образу. Це не тотальні руїни: у цих будівлях чітко впізнаються і палац, і церква, і костел. Просто їм мало хто приділяє увагу. За цими спорудами своїми силами стежать хіба що місцеві жителі. Але немає якихось серйозних спроб зробити з цих місць туристичні точки", - пояснює вона.

Фото: Сюди варто їхати тим, хто хоче відкрити для себе маловідомі цікаві місця, де немає безлічі туристів - блогер (з особистого архіву)

Важливий нюанс. Туристам варто пам'ятати, що всередину цих об'єктів не варто заходити з міркувань безпеки. По-перше, це незаконно, наголошує блогер. А по-друге, ніколи не знаєш, в якому місці прогнила підлога. Водночас абсолютно вільно гуляти на території навколо цих об'єктів.

"По цьому маршруту варто поїхати, щоб побачити, як співіснують природа та архітектура. Палац архієпископів і костел святого Миколая стоять напівзруйнованими посеред природних територій. Це архітектура в умовах дикої природи. При відвідуванні цих місць видно, як природа вже "захопила" собі стіни будівель.

Поєднання зелені й напівзруйнованих каменів створює унікальну атмосферу. У Львівській області – величезна кількість подібних місць. Під час планування наступної поїздки я знайшла їх близько шістдесяти! В основному це костели, палаци королів, бастіони та замки", - розповідає Ірина Журавель.

Село Оброшине: Палац архієпископів – садиба епохи бароко

Перший пункт маршруту - село Оброшине Пустомитівського району Львівської області. Тут знаходиться видатний зразок заміської садиби епохи бароко – Палац архієпископів.

"В центрі села розташувався дуже милий і просторий дендропарк, на території якого стоїть бароковий палац архієпископів", - розповідає блогер.

Фото: Цю споруду вважають одним з кращих прикладів такої архітектури по всій Україні (з особистого архіву)

Він був побудований за проектом Юзефа Фонтани в 1730-х роках з цегли. Багатьом туристам він нагадує палац Бєлінських у Варшаві, зведений за проектом того ж архітектора.

Палац селі Оброшине – двоповерховий. Парадні ворота прикрашають скульптури в стилі рококо. Цю споруду вважають одним з кращих прикладів такої архітектури по всій Україні.

Фото: Видатний зразок заміської садиби епохи бароко – Палац архієпископів (з особистого архіву)

"Лицьова частина палацу відреставрована. Там нас зустрічають скульптури в стилі рококо на воротах, невелика каплиця, бюст Івана Франка, невеликий сквер і головний вхід у палац (зараз закритий). Але все найцікавіше і вражаюче, як на мене, з задньої сторони.

Так, тут, на жаль, палац у занедбаному стані, цю частину не реставрували. Але які ж тут гарні деталі: витіюваті колони, ліпнина, плющ, що обгорнув всю стіну. Сходи палацу ведуть у парк, де розкинулися зелені галявини", - каже Ірина Журавель.

Фото: Зелена зона неподалік від Палацу (з особистого архіву)

Дендропарк - популярне місце відпочинку як місцевих, так і приїжджих туристів з родинами.

Також тут є звіринець, в якому живе близько 10-15 оленів і кілька качок. Вхід на територію вільний, і насолодитися відпочинком і прохолодою може будь-який бажаючий, додає вона.

Село Годовиця з древнім римо-католицьким костелом

Другий пункт на карті маршруту - село Годовиця. Воно теж знаходиться у Пустомитівському районі Львівської області. Тут розташовується Костел Всіх Святих, побудований в 1751-58 роках.

Годовиця відома з 1371 року. В 1405 році вона отримала Магдебурзьке право – це є свідченням того, що в той час поселення було містом. Римо-католицька парафія в Годовиці була створена приблизно в кінці XV століття, повідомляється на сайті "Україна Інкогніта".

Фото: На жаль, дах собору повністю зруйновано (facebook.com/pg/Покинуті-костели)

Коли тут побудували перший костел - невідомо. У 1618 - 1621 роках храм зруйнований татарами, а в 1631 році його відбудували. Мабуть, страждав костел і від набігів козаків, адже освятили новий храм тільки в 1685 році. Але і той храм служив недовго. Однак його частина дійшла і до наших днів - кам'яний картуш, що увінчує сьогоднішній костел.

"Тут залишився тільки фасад. На жаль, всередині й дах собору повністю зруйновані. Але який же він красивий і масивний", - розповідає Ірина Журавель.

Цікаво, що навіть попри напівзруйнований стан костелу, в ньому ще проходять служби.

"Щонеділі о 15.00 костел спеціально відкривають, і в передній частині цього храму проводять невелику службу. Руїни костелу знаходяться біля озера, на яке приїжджають відпочивати львів'яни та місцеві", - каже блогер.

Фото: Емблема єзуїтів на фасаді костелу (facebook.com/Покинуті-костели)

"Всі ці місця - це не організовані туристичні точки. Там немає вхідних квитків, і відвідати їх може будь-який бажаючий. Це прекрасні приклади залишків польської та австро-угорської доби на території України", - зазначає вона.

Село Наварія та храм Святого Валентина

"Село Наварія розташоване за 16 кілометрів від Львова. Тут є костел святого Валентина 1645 року. На цьому місці ще на початку 1600-х був стародавній дерев'яний костел, який знищили татари. Зараз це масивна мурована будівля", - пояснює тревел-блогер.

Подейкують, всередині є мощі самого Валентина і підземні ходи. А зовсім недалеко в цьому ж селі є озеро Наварія - ще одне місце, куди з'їжджаються відпочивати влітку місцеві та львів'яни.

Фото: Село Наварія та храм Святого Валентина (з особистого архіву)

Як шукати такі маловідомі місця, якщо їх немає в путівниках

Ірина Журавель каже, що вона сама зазвичай шукає подібні архітектурні перлини" на безкоштовній карті Maps.me, яка доступна й офлайн без з'єднання з інтернетом, якщо попередньо завантажити карту того чи іншого регіону.

"Подібні місця можна шукати за ключовими словами "замок", "палац" і так далі. Тобто варто шукати не конкретний замок, а всі замки, які є в околицях. Я наближаю їх зображення на карті й дивлюся, які з прикладів архітектури залишилися в більш-менш хорошому стані, щоб зробити там фотографії та показати це місце моїм читачам", - ділиться вона.

У пошуку маловідомих місць чималу роль також відіграє Instagram з хештегами й геотегами. Також варто шукати інформацію в тематичних пабліках в соцмережах.

"Наприклад, у Facebook є дуже хороший паблік Ukraine Is, в якому часто публікують безліч фотографій маловідомих місць в Україні. Їх варто зберігати в собі в підбірки, щоб у якийсь із вихідних днів проїхатись і побачити їх", - резюмує Ірина Журавель.

Більше про місця і знайти ідеї для подорожей можна на сторінці Ірини в Instagram.

Нагадаємо, раніше ми писали, які найкрасивіші локації України ідеально підходять для осінніх мандрівок.

Також стало відомо, що на Черкащині створять маршрут, який буде проходити через відомий заповідник.