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От 500 евро на человека. Какие выплаты получают украинцы в странах Европы

Четверг 26 октября 2023 08:35
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От 500 евро на человека. Какие выплаты получают украинцы в странах Европы Фото: Украинцы в Швейцарии (gettyimages.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Большинство европейских стран вместе со временной защитой предоставляют украинцам финансовую и материальную помощь. Часто этих средств хватает для обеспечения главных потребностей.

Какие выплаты предусмотрены для украинских беженцев в странах Европы, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на enableme.com.ua.

Германия – 500 евро на человека и аренда жилья

Германия предоствляет украинцам социальную поддержку наравне с немецкими гражданами. В частности, выплаты по безработице от центра занятости. В то же время учреждение оплачивает обучение на интеграционных курсах и возмещает арендную плату за жилье.

Выплаты для украинских беженцев в 2023 году следующие:

  • 502 евро – для одного человека;
  • 451 евро – для женатых или партнеров в гражданском партнерстве;
  • 420 евро – для детей от 14 до 17 лет;
  • 348 евро – для детей от 6 до 13 лет;
  • 318 евро – для детей до 5 лет.

Стандартное пособие для семьи из четырех человек может составлять от 1538 евро до 1742 евро в месяц. С начала 2024 года эти выплаты возрастут на 12%.

От 500 евро на человека. Какие выплаты получают украинцы в странах ЕвропыФото: Украинские беженцы в Германии (gettyimages.com)

Швейцария – около 500 евро на руки

Украинских беженцев в этой стране расселяют по кантонам, где им предоставляют социальное жилье, питание и медицинское страхование.

На украинского гражданина правительство предоставляет ежемесячно 1573,39 франка (примерно 1661 евро). Эти деньги перечисляются в кантон, который принимает беженца. Местные власти используют средства на покрытие расходов, связанных с проживанием и питанием украинцев, предоставлением медицинских и других услуг. Часть суммы выплачивается беженцам – в разных регионах это 350-500 франков.

В то же время, Швейцария выплачивает еще деньги на возвращение домой в Украину – около 500 швейцарских франков (около 527 евро) на взрослого и 250 франков (264 евро) на ребенка. Власти страны планируют стимулировать добровольное возвращение после окончания временной защиты – в зависимости от сроков выезда могут платить от 1000 до 4000 евро.

Норвегия – около 1400 евро во время учебы

Норвегия принимает украинских беженцев после временной защиты в другой стране. Страна предоставляет защиту бежавшим от войны в Украине, но отказывает тем, кто до 24 февраля 2022 года подал заявление или получил разрешение на проживание в одной из стран ЕС, Швейцарии, Исландии или Лихтенштейне.

Граждане Украины со временной защитой получают выплаты примерно в 650 евро на взрослого и 250-350 евро на каждого ребенка.

Также беженцы имеют право пройти вступительную (интеграционную) программу, включающую норвежский язык и социальные науки. Во время интеграционной программы украинцы могут получать около 1400 евро в месяц. С помощью этих средств они самостоятельно платят за жилье и коммунальные услуги

Также Норвегия выплачивает средства на возвращение домой и обустройство на первое время – 1500 евро.

От 500 евро на человека. Какие выплаты получают украинцы в странах ЕвропыФото: Украинские беженцы в Норвегии (gettyimages.com)

Ирландия – 800 евро и бесплатное жилье

Ирландия – одна из самых гостеприимных к украинским беженцам стран Европы. Государство предоставляет украинцам беженцам бесплатное жилье (преимущественно в отелях), доступ к бесплатному медицинскому обслуживанию, бесплатное образование для детей и курсы для взрослых.

В то же время украинцы могут получить финансовую помощь:

  • человек от 18 лет получает 206 евро в неделю (824 евро в месяц);
  • за опеку над ребенком до 12 лет – прибавка 40 евро в неделю;
  • за опеку над ребенком от 12 лет – прибавка 48 евро в неделю;
  • за опеку над взрослым – прибавка 138 евро в неделю;
  • людям 18-24 лет, которые проживают не сами, выплачивается 117,7 евро еженедельно.

Также пособие на детей до 16 лет составляет 140 евро в месяц.

Бельгия – до 1500 евро на семью

Украинские беженцы в Бельгии получают финансовую помощь на основе семейного положения. Выплаты равны прожиточному минимуму:

  • взрослые получают ежемесячно − 1139,97 евро;
  • семья из двух взрослых людей − по 758,64 евро на каждого ежемесячно;
  • на каждого ребенка − 150-220 евро, но общая сумма не может превышать 1537,9 евро на семью.

От 500 евро на человека. Какие выплаты получают украинцы в странах ЕвропыФото: Помощь украинцам в Британии (gettyimages.com)

Великобритания – от 300 евро на одного

Граждане Украины, прибывшие в Британию по приглашению спонсоров, могут получать финансовую помощь. Единовременная выплата составляет примерно 230 евро. Ежемесячные выплаты зависят от состава семьи:

  • взрослый человек до 25 лет – примерно 304 евро;
  • в возрасте от 25 лет – 384 евро;
  • двое взрослых до 25 лет – 477 евро;
  • двое взрослых, один из которых старше 25 лет – 602 евро;
  • ребенок – примерно 332 евро.

Франция – 400 евро в месяц и компенсация аренды

Во Франции украинские беженцы получают выплаты от государства из расчета 6,8 евро в сутки. В месяц человек может получить около 204 евро.

Финансовая помощь для семей растет пропорционально количеству людей:

  • для двух человек –10,2 евро в сутки;
  • для троих – 13,60 евро в сутки;
  • для четырех – 17 евро в сутки.

Если у беженцев нет социального жилья, выплачивается компенсация 7,4 евро в сутки на одного человека. В общей сложности выплаты на одного человека составляют 426 евро в месяц, а мать с ребенком ежемесячно получает 528 евро.

От 500 евро на человека. Какие выплаты получают украинцы в странах ЕвропыФото: Украинские беженцы во Франции (gettyimages.com)

Также Фонд помощи семьям CAF частично компенсирует украинским беженцам расходы по аренде жилья. Деньги перечисляют непосредственно арендодателю. Сумма компенсации может составлять до 50% от стоимости аренды.

Напомним, мы писали, какие страны Европы предоставляют временную защиту повторно. Некоторые страны готовы принимать украинцев после убежища в другой стране – в том числе Германия, Румыния, Нидерланды.

Также мы сообщали, что в Норвегии готовятся важные изменения для украинцев, касающиеся условий обучения и трудоустройства. Из-за большого наплыва беженцев людей будут размещать в приютах дольше.

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