Велопрогулянки, ремесла і найбільша виноробня світу: чим Молдова здивує мандрівників

Молдова пропонує туристам унікальні виноробні

Прогулянка на велосипеді на глибині 60 метрів під землею в галереях знаменитої Молдавської виноробні Мілешті Мічь - лише одна з туристичних пропозицій, адресована туристам з України, які хочуть відкрити для себе найбільші винні підвали у світі. У 2005 році виноробня Мілешті Мічь увійшла до Книги рекордів Гіннеса з вражаючою колекцією з 1,5 мільйонів пляшок вина. Зараз вона налічує понад 2 мільйони пляшок.

Таким чином, всього в 6 з половиною годинах їзди від Києва ви можете отримати унікальний туристичний досвід. Підземні галереї, які налічують понад 200 км тунелів, з яких 55 км використовуються для зберігання вина, можна відвідати на велосипеді, електропоїзді або особистому автомобілі.

У Республіці Молдова близько 30 винних заводів і виноробень: від малих виробників, що випускають вино в обмежених кількостях, до великих заводів, відомих у всьому світі. Тут у відвідувачів є можливість продегустувати вина і насолодитися традиційними молдавськими стравами, а деякі виноробні пропонують проживання, відпочинок біля басейну і різні заходи (всі енологічні туристичні пам'ятки Молдови можна знайти на сайті Beourguest в категорії "Винарні").

Ремісничі майстерні

У годині їзди від Кишинева в селі Ходжинешти туристів чекає ще одна зустріч з місцевими традиціями, на цей раз в майстерні художника Василе Гончар, який познайомить відвідувачів з гончарним мистецтвом.

"Наша основна пропозиція - це прогулянка по цеху з відвідуванням музею, демонстрацією технологічного процесу від самого початку виробництва до готового виробу в магазині. Зовсім недавно у нас з'явилася тераса, де туристи можуть спробувати приготувати собі їжу в глиняному горщику або ж просто замовити обід або вечерю. У нас дуже гарний район, ми знаходимося в центрі молдавських Кодр. Туристи можуть насолодитися прекрасною природою цих місць і одночасно зробити щось своїми руками", - розповіла народний майстер Марта Гончар.

У Молдові 26 місць, де можна придбати ремісничі вироби. Це майстерні, в яких обробляється скло або глина, створюються прикраси, традиційні Молдавські Блузи і жилети та інші предмети одягу ручної роботи. Туристи можуть на власні очі побачити, як за допомогою молота карбуються монети, або плетіння кошиків з рослинних волокон (всі ремісничі туристичні пам'ятки можна знайти на сайті Beourguest у категорії "Ремесла").

Унікальні пригоди та враження

Унікальні пейзажі, пригоди і сплеск адреналіну чекають туристів на півночі Молдови, в селі Вератік, де вони можуть здійснити сплав на байдарках по водосховищу Костешти-Стинка.

Відвідувачі також можуть здійснити прогулянку на човні, велосипеді або пішки по ущелині Вератік завдовжки в 1 кілометр, оточеному вапняковими товтрами висотою до 70 метрів. На вершині рифу знаходяться натуральні і штучні печери, деякі з яких містять сліди діяльності людини понад 10 000 років тому.

У Молдові існують понад 50 напрямків, що пропонують активний відпочинок і пригоди. Туристи можуть зайнятися верховою їздою, альпінізмом, стрибнути з парашутом, політати на параплані або взяти участь в гонках на картингу (всі туристичні напрямки для активного відпочинку можна знайти на сайті Beourguest (у категорії "Активний туризм").

Унікальні туристичні пропозиції країни просуваються в рамках інформаційної кампанії "Moldova: a place to find yourself", запущеної в березні 2021 року Агентством з інвестицій "Invest Moldova", метою якої є репозиціонування Республіки Молдова в якості привабливого регіонального та глобального туристичного напрямку.

Список всіх туристичних визначних пам'яток, які пропонує Республіка Молдова, можна знайти на сайті Beourguest.