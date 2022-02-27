Поїзд Gepard Express безкоштовно евакуйовували жінок і дітей: деталі
Фото: wikipedia.org/wiki/Чоп_(станція)
Посадка зі станції Чоп розпочнеться о 16:00
В "Укрзалізниці" повідомили, що призначає безкоштовний поїзд партнерів Gepard Express зі ст. Чоп, для евакуювання 500 українських жінок і дітей до міста Плзень у Чехії. Посадка розпочнеться о 16:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
"О 16:00 розпочнеться посадка на Gepard Express зі ст. Чоп, що готовий евакуювати 500 українських жінок і дітей до м. Плзень, Чехія.
Безкоштовно. Дякуємо, партнери!", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в "Укрзалізниці" пояснили правила посадки на поїзди в Києві під час комендантської години.