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Вкрали навіть інструменти. Окупанти зруйнували легендарний "Добропарк" під Києвом

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Понеділок 04 квітня 2022 17:31
Вкрали навіть інструменти. Окупанти зруйнували легендарний "Добропарк" під Києвом Фото: "Добропарк" під Києвом у мирні часи (dobropark.com)
Автор: Катерина Гончарова

Увесь персонал ландшафтного парку вижив та перебуває у безпеці

Російські окупанти, які понад місяць чинили жахливі злочини у Київській області, майже повністю знищили популярний ландшафтний парк "Добропарк".

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на сторінку "Добропарку" у Facebook.

"Друзі, нарешті можемо вийти на зв’язок і відповісти на ваші численні повідомлення. На жаль, ворог нещадно завдав удару і по "Добропарку". Повністю знищений головний будинок, у якому нещодавно розміщувалася Резиденція Доброчара, постраждали й усі інші будівлі. Вщент знищений весь транспорт та техніка. Навіть садові інструмент орки забрали з собою. Стан інших втрат поки оцінити важко", – пишуть співробітники парку.

Вкрали навіть інструменти. Окупанти зруйнували легендарний &quot;Добропарк&quot; під КиєвомФото: Масштаби руйнувань "Добропарку" (facebook.com/dobropark.ua)

В той же час весь персонал, на щастя, живий та в безпеці, зазначили у "Добропарку".

Добропарк – відома туристична локація у селі Мотижин під Києвом, куди їздили на вихідні милуватися вражаючими пейзажами квітів. Наприклад, наприкінці квітня та на початку травня у мирний час там буяли тюльпани:

Відео: Тюльпани у "Добропарку" (youtube.com/Непопсовая UKRAINE)

Нагадаємо, при відступі з міста Тростянець на Сумщині окупанти підпалили унікальну архітектурну пам'ятку.

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