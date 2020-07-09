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Українська "Швейцарія": чому варто відвідати Буцький каньйон

Четвер 09 липня 2020 14:01
Українська "Швейцарія": чому варто відвідати Буцький каньйон
Фото: Буцький каньйон (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Олександр Рудоманов розповів про цікавий пункт на карті Черкащини

Блогер Олександр Рудоманов нещодавно побував у Буцькому каньйоні. Це мальовниче місце у Черкаській області поблизу села Буки, куди влітку їдуть немало туристів з різних куточків країни.

Олександр поділився з РБК-Україна своїми враженнями від поїздки та розповів, як туди краще добратися.

"Перед поїздкою мені писали, що там дуже красиво. Я поїхав і побачив, що там справді гарно і красиво. Головна цікавинка - дуже мальовничі природні породи. І навколо них також гарна природа", - розповідає Рудоманов.

За його словами, тут можна і треба насолоджуватися природою, купатися в річці. Також тут можна займатися скелелазінням та сплавлятися на байдарках.

Як добратися?

Під час поїздки в Буцький каньйон треба пам'ятати, що дорогу із Жашкова для пересування краще не використовувати, каже Рудоманов.

"Дорога до села Буки хороша, якщо не їхати туди із Жашкова. Кажуть, що неодноразово були випадки ремонту машин після пересування цією дорогою. Один пробив колесо, інший ще щось міняв у машині після поїздки. Тому однозначно краще їхати з Умані", - зауважує Олександр.

Українська &quot;Швейцарія&quot;: чому варто відвідати Буцький каньйон

Фото: Мальовничий Буцький каньйон (facebook.com/sasko.laps)

З Умані дорога до Буцького каньйону більш-менш нормальна, каже він: "Якщо їхати на автомобілі з середньою швидкістю у 70-80 кілометрів на годину, ями там не дуже помітні".

Де поїсти?

В Буках є недороге кафе, неподалік є також магазини та ринок. Там можна купити, наприклад, воду, свіжих фруктів та овочів, а на обід вже сходити у місцевий заклад.

"Там є недорога кафешка. Та в моєму випадку проблема була в тому, що я приїхав раніше її відкриття. Кафе відкривається о 10 годині ранку", - каже Олександр Рудоманов.

Нюанс, про який варто пам'ятати – доволі погана інфраструктура, каже блогер: "Мені казали, що там чоловік самостійно збудував для туристів туалет, проте його розібрали місцеві".

Чи варто сюди їхати?

Однозначно варто, каже Олександр. В соцмережах часто публікують фото цього мальовничого місця, і в реальному житті воно відповідає всім очікуванням – тут затишно і красиво, додає він.

Блогер радить зробити це місце одним із пунктів подорожі. Наприклад, за один раз також варто відвідати і Умань, і Тальне, і Буки.

Українська &quot;Швейцарія&quot;: чому варто відвідати Буцький каньйон

Фото: Тут туристи часто зупиняються з палатками (wikipedia.org)

Буцький каньйон – невеликі мальовничі скелі, що розташовуються на річці Гірський Тикич на Черкащині.

Сам каньйон за розмірами невеликий, і сягає всього 5 кілометрів у довжину. Місце привертає увагу туристів із довколишніх населених пунктів. Сюди добре їхати з палатками на кілька днів.

Нагадаємо, раніше ми писали про найцікавіші місця Черкаської області, які варто відвідати на вихідних.

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