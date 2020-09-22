Ціни приємно дивують: скільки коштують гарячі тури в Єгипет у вересні

Фото: Відпочинок у Єгипті (pixabay.com)

За якою ціною можна відпочити на найвідоміших курортах країни

Єгипет в цьому сезоні радує і цінами, і погодою, і розвагами. Відправитися милуватися підводним світом, пустелею і пальмами можна за цілком низькими цінами, а тепле море та готелі з басейнами залишаються одними з найбільш привабливих пропозицій для українців.

Погода в Єгипті з кожним днем стає комфортнішою для відпочинку – у жовтні спека відходить.

Шарм-ель-Шейх – для розваг

Цей курорт приваблює туристів з усього світу. Тут є розваги на будь-який смак, починаючи від клубного життя, ресторанів, магазинів і бутиків, і закінчуючи морськими прогулянками і вивченням морського дна.

На узбережжі знаходиться безліч готелів для сімейного відпочинку з повним сервісом від послуг водіїв до нянь. Також можна знайти тризіркові готелі на будь-який гаманець.

Фото: Відпочинок в Шарм-ель-Шейху (booking.com)

Пляжі в Шарм-ель-Шейху також облаштовані на будь-який смак. За окрему плату готелі пускають на свої піщані пляжі з чистим дном і надають шезлонги з парасольками і рушниками. В інших випадках на звичайних пляжах заходити у воду доведеться в спеціальному взутті, щоб не поранити ноги коралами, які підходять близько до берега. У багатьох місцях Шарм-ель-Шейха для купання в морі доводиться заходити по понтонам.

Зате цей курорт славиться своїм барвистим підводним світом. Одна з найпопулярніших розваг – снорклінг – плавання в масці з трубкою і розглядання риб та інших морських мешканців в зонах, дозволених для туристів. Також на курорті цінують дайвінг – для пірнання з човна потрібно отримати сертифікат про закінчення курсів. До речі, багато туристів поєднують відпочинок з їх проходженням.

Фото: Море в Шарм-ель-Шейху (booking.com)

Хургада – для сімейного відпочинку

Цей курорт складає конкуренцію Шарм-ель-Шейху. Тут завжди більш прохолодна і вітряна погода, тому пляжний відпочинок вважається більш комфортним. Відпустці в Хургаді віддають перевагу туристи, які їдуть відпочивати з дітьми.

Курорт відомий своїми піщаними пляжами з пологим входом в море. Корали ростуть на достатній відстані від берега, щоб не туристам не доводилося взуватися в купальні тапочки через ризик поранити ноги.

Готелі в Хургаді побудовані давно, немає такої великої кількості великих магазинів та ресторанів. Втім, на курорті вистачає розваг для молоді, в тому числі водних – віндсерфінг і кайт-серфінг.

Фото: Відпочинок в Хургаді (pixabay.com)

Марса Алам – рай для дайверів

Цей курорт знаходиться в 300 кілометрах від Хургади. Саме тут дайвери насолоджуються красою підводного світу досхочу – поки в цій зоні сертифікатів не вимагають.

В Марса Аламі піщані пляжі і 70-кілометрова лінія готелів на узбережжі. Цей курорт оцінили європейці, і рівень сервісу там відповідний. Це одне з найкрасивіших і найспокійніших місць для сімейного відпочинку. Населення містечка – близько 5 тисяч людей. Тому спокій і тиша відпочивальникам забезпечений.

Займатися дайвінгом, снорклонгом або кайтсерфінгом – вибір кожного туриста. Там знаходиться відома дайвінг-школа.

Фото: Марса Алам (pixabay.com)

Макаді-Бей – респектабельний відпочинок

Цей курорт славиться респектабельними готелями, які оцінили європейські туристи. Він знаходиться всього в 20 кілометрах від міжнародного аеропорту в Хургаді..

Пляж на курорті – піщана лінія в бухті з кришталево чистою водою і пологим заходом в морі. Навколо курорту розкинулася пустеля.

В Макаді-Бей свого часу побудували 4-5 зіркові готелі в арабському стилі, оточені садами. Курортне містечко має розвинену туристичну інфраструктуру – ресторани, магазини, салони краси.

Для любителів краси підводного світу також є можливість нею насолодитися – біля берега знаходяться коралові рифи і різноманітна морська фауна. Через це може знадобитися спеціальне взуття.

Фото: Відпочинок в Макаді-Бей (booking.com)

Дахаб – для екзотики і усамітнення

Це один з найкрасивіших курортів Єгипту - в 100 кілометрах від Шарм-ель-Шейху. Місце відомо піщаними пляжами з пологим входом в воду, без коралів біля берега. Курорт ідеально підходить для відпочинку з дітьми. В готельній частині міста є набережна з ресторанами, яка стає центром вечірньої життя.

У Дахаб їдуть побути наодинці з природою. Там можна медитувати і насолоджуватися безлюдною місцевістю, або відправитися в бедуїнське село і доторкнутися до стародавньої культури кочівників пустелі.

А можна просто займатися водним спортом і дайвінгом. Поруч знаходиться відомий дайверський сайт – Блакитна діра, яка йде на глибину 100 метрів.

Фото: Дахаб ідеально підходить для відпочинку з дітьми (pixabay.com)

Скільки коштує тиждень відпочинку на двох

Ми вивчили "гарячі" путівки на тижневий відпочинок для двох з вильотом з Києва на дати з 25-28 вересня по системі "все включено" від провідних туроператорів і вибрали найнижчі ціни.

Тури в Шарм-ель-Шейх – найбільш доступні для українських туристів.

У туроператора "Аполло-тур" путівки на зазначені дати коштують від 12 323 грн. за 3* готелі, 12 734 грн. - за 4*, і від 16401 грн. за 5* з вильотом 26 вересня.

"Anextour" відправляє туристів на популярний курорт за ціною від 12 786 грн. в 3* готелі, від 13714 грн. – в 4* з вильотом 26 вересня.

У "JoinUp!"– 3* і 4* - від 16 090 грн. з вильотом 28 вересня, і від 17 609 грн. з вильотом 27-28 вересня.

Відпочинок в Хургаді обійдеться дещо дорожче.

У Туроператора "JoinUp!" – тури в 3* і 4* готелі коштують від 15 570 грн. з вильотом 25-26 вересня.

У "Аполло-тур 5* відпочинок обійдеться в 17 985 грн. з вильотом 25-26 вересня і 17 609 грн. з вильотом 28.09.

На курорті Марса Алам тижнева відпустка від "JoinUp!" в 4* готелі буде коштувати 19367 грн. з вильотом 25-26 вересня. А в "Аполло-тур" 7 ночей в 5* там обійдуться в 22 269 грн. з вильотом 25 вересня.

У Макаді-Бей вибір турів менше. Але відпочити на респектабельному курорті удвох все ж можна в найближчий тиждень.

Туроператор "Аполло-тур" пропонує полетіти на курорт в 4* готель за 17 076 грн з вильотом 25-26 вересня. А у "Anextour" відпочинок в 5* обійдеться в 20 442 грн з вильотом 26 вересня.

У Дахабі ціни ще вище. Приміром, 3* готель коштує 21 076 грн. з вильотом 27 вересня від "Аполло-тур", 4* - 23 132 грн. з вильотом 26 вересня від туроператора "JoinUp!". А відпочинок в 5* готелі – 62 181 грн. з вильотом 27 вересня від компанії "Аполло-тур".

Фото: Курорт Марса Алам оцінили європейці (booking.com)

До речі, під час поїздки в Єгипет потрібно зробити ПЛР-тест на COVID19 – або за 30 доларів в аеропортах Шарм-ель-Шейху чи Хургади, або привезти з України сертифікат англійською або арабською мовою про результати тесту, зробленого не більше 72 годин до поїздки. Після повернення в Україну тест здавати не потрібно.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Єгипет у вересні дивує низькими цінами на відпочинок.

Також ми розповідали, у скільки обійдеться дайвінг на курортах Єгипту.