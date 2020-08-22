Де панує дух свободи: кращі локації для святкування Дня незалежності під час подорожі

Якщо ви ще не вирішили, куди вирушити на вихідні на День незалежності, вам напевно стане в нагоді наша добірка. Особлива вона тим, що список підготувала блогер, яка особисто побувала у всіх цих місцях, дослідивши маршрути на особистому досвіді.

Тревел-блогер і телеведуча Валерія Микульська досліджує маловідомі пункти на карті України, відкриваючи підписникам свого каналу місця, що дивують красою. Спеціально для РБК-Україна вона склала список цікавих та надихаючих місць, де панує дух свободи. Це просто-таки ідеальні місця, де можна провести святкові вихідні на День незалежності.

Україна – це "країна-калейдоскоп", впевнена Валерія.

"І якщо б одного разу мені довелося сидіти в журі конкурсу "7 чудес України", точно знаю, що не впоралася б із завданням. Адже з ходу назвала б 77. І я хотіла б, щоб читачі РБК - Україна побачили нашу країну такою багатогранною, якиою довелося її побачити мені. Адже я на 100% впевнена, що люди, які знають і цінують свою державу, можуть робити її щасливою і успішною. А де узяти сили, натхнення, відчути дух свободи, вже ми з Tour de Ukraine знаємо", - говорить вона.

Фото: Тревел-блогер і телеведуча Валерія Микульська (з особистого архіву)

Далі – пряма мова Валерії.

Печера Оптимістична

Найбільше гіпсове підземелля на земній кулі. Це не я кажу, а такі дані вже давно записано у Книзі рекордів Гіннесса.

Не печера, а реальне підземне місто розташоване на Тернопільщині. Оптимістична розкинула свої рукави більш ніж на 250 кілометрів. Цей підземний карстовий лабіринт сформувався, як кажуть вчені, 14 млн років тому, а зараз він знаходиться на глибині 20 метрів від поверхні.

Але що якщо ви, як і я, власне, аж ніяк не досвідчений спелеолог? Спокійно! Печера Оптимістична вже давно доступна і пристосована для туристів, в ній прокладено красиві та прості маршрути навіть для печерних новачків.

У селі навіть діє спелеоклуб, де можна орендувати спорядження і (це обов'язково) знайти провідника. Попереджу сміливців: без поводирів ви туди просто не зможете зайти, адже вхід - під замком і за міцними дверима.

Фото: Печера Оптимістична (з особистого архіву)

Ідіть з гідом. Впевнена, що ви не пошкодуєте. Оптимістична повна скелястих тунелів і величезних галерей, прикрашених кристалами гіпсу.

І це ще не все! Кам'яні коридори поступово виведуть вас до підземних озер, скульптурної галереї і навіть обладнаного табору. Хто знає, можливо вам захочеться залишитися на нічліг у цьому підземному царстві та випробувати себе на витривалість.

Говерла

Найвищий пік наших Карпат. Це давно і виправдано - один з туристичних символів України.

Говерла - найвища точка України: 2061 метр над рівнем моря. Вона стійко тримає кордон між Закарпатською та Івано-Франківською областями. У перекладі з угорської "Говерла" Hóvár - "Сніжна гора". І це не вигадка: її вершина дійсно значну частину року засніжена. Тільки влітку схили Говерли покриваються різнотрав'ям, квітами й дикою чорницею.

Фото: Говерла - найвища точка України (з особистого архіву)

Якщо погода сприяє, то піднятися на Говерлу набагато легше, ніж на скелясті піки. Тому що сама гора - конусоподібна та земляниста, а ось вершина й зовсім пласка, наче п'єдестал для переможців. Це просторий майданчик, яка дає можливість відпочити і трофейно милуватися навколишнім ландшафтом на 360°.

Неодмінно зважитеся на цю дику експедицію, багато разів переборіть себе в дорозі і вийдіть на найвищу точку країни переможцем!

Асканія-Нова

Живе диво посеред дикого і посушливого південного степу. Найбільший у Європі степовий біосферний заповідник "Асканія-Нова" розташований у нас на Херсонщині. Я бувала там чотири рази, і ще не раз обов'язково заїду. Це місце надихає на великі справи.

От як у голому посушливому степу з'явився такий живий куточок? Я вам зараз розповім. Ще сто років тому його заснував тамтешній поміщик Фрідріх Фальц-Фейн, нащадок російсько-ліхтенштейнського дворянського роду. Вже у 1900 році він звіз до Асканійського заповідника більш як 2000 видів тварин.

Працівники асканійського біосферного парку й досі працюють за правилами, затвердженими Фальц-Фейном. І результат їх праці вражає. Ось браво! На дикій огородженій території досі мирно співіснують і дають нові покоління африканські зебри, американські бізони, індійські антилопи, сайгаки - найдавніші копитні - ровесники мамонтів, на хвилиночку.

Фото: Найбільший у Європі степовий біосферний заповідник "Асканія-Нова" розташований на Херсонщині (з особистого архіву)

Асканія відкрита для туристів, і це однозначно місце для сімейного відпочинку. А ще у цьому маленькому селищі на кілька вулиць розташований єдиний в Україні зоопарк миролюбних тварин та розкішний дендропарк, де так приємно відпочити і охолодитися після насиченого дня. Тому вирушайте і переконайтеся в тому, що мрії стають реальністю, якщо дуже старатися і робити до них кроки!

Подільські Товтри

Океанське дно посеред відразу чотирьох областей: Хмельницької, Тернопільської, Чернівецької та Івано-Франківської. Як вам таке?

Реальне чудо природи на карті нашої країни. Аналогів йому, принаймні у такому сухопутному вигляді, в світі немає. Товтри з'явилися більше двадцяти мільйонів років тому. І сьогодні це досить важко уявити, але нинішні зелені пагорби колись дійсно були рифами стародавнього океану Тетіс. Вони розляглися вздовж річки Дністер.

Товтри - діалектична назва: в реалі ж це невеликі, пишно вкриті деревами і луками невисокі гори.

Фото: Подільські Товтри (з особистого архіву)

Найкрасивіші точки цього незвичайного гірського хребта я знайшла в національному парку, який так і називається - "Подільські Товтри". Ось де живе дух свободи!

Цей парк налічує 160 Товтр. Вони прекрасні - як з води, так і зверху. На мить вам, як і мені, здасться, що ці пагорби пливуть руслом Дністра. Дістатися до парку швидко та зручно можна з міста Кам'янець-Подільський.

Рожеві озера

Ви напевно щось чули про дивовижне Рожеве озеро. Українське "Мертве море" - так його часто називають туристи. А тепер записуйте і запам'ятовуйте, тому що рожевих озер на Півдні України - цілий список. Генічеський район, заплави Тилігульського та Куяльницького лиманів, солончаки Кінбурна. І моє улюблене місце у херсонській затоці Сиваша, так зване Лемурійськое озеро, розташоване неподалік від маленького села Григорівка.

Колись на цих берегах нібито існувала міфічна надрозвинена країна Лемурія. Можливо, це просто казка, але красива. І все ж місцеві в більшості називають цю красиву і солону затоку Лемурійським озером. Тому так сміливо і питайте.

Фото: Рожеве озеро (з архіву Валерії Микульської)

Концентрація солі в українському Рожевому озері вища, ніж у Мертвому морі Ізраїлю. Подекуди - понад 35%.

Чому рожеве? Тому що не зовсім Мертве. Неприродний, але такий вражаючий колір воді надає унікальна бактерія з цікавим, майже середньовічним ім'ям – Дуналієлла. Вона живе у солоному середовищі, забарвлює воду в рожевий і в таких умовах ще й виробляє "вітамін молодості" - кератин.

Тому приїжджають на рожеві береги не тлише за ефектними фото, але й лікуватися і омолоджуватися. Хвороби шкіри, суглобів, нервової системи - і це тільки верхівка списку показань. До речі, перш ніж їхати, врахуйте погоду. Чим більше сонця, тим більше кольору і користі.

Лемурийское рожеве озеро - не лакшері-СПА, а швидше дикий курорт. Але краса цього місця назавжди залишиться у вашій пам'яті. Я впевнена.

Гранітний каньйон Побужжя

Я виросла серед цих скель. Тому з особливими почуттями беру сакральну енергетику Гранітно-Степового Побужжя. Мальовнича ущелина тягнеться вздовж річки Південний Буг на півдні України у Миколаївській області.

Кожен гід скаже вам, що ці кам'яні береги - виступи українського кристалічного щита, які утворилися 2 мільярди років тому. А мені от один знайомий геолог розповідав, що колись ці ландшафти виглядали інакше і були високими горами. Але нам дісталося вже підніжжя цього масивного гірського кряжу.

А ще історики впевнені, що довга скеляста долина Південного Бугу колись давно була сакральним центром і "місцем сили" стародавніх скіфів.

Фото: Гранітний каньйон Побужжя (з особистого архіву)

Як би там не було, а Бузький каньйон - фантастичне місце, і задовольнить багато вимоги туриста. По-перше, це природна "лікарня": тут багаті запаси лікувальних радонових вод.

Неподалік від села Мигія ви знайдете ціле родоновое озеро. Кам'яні пороги національного ландшафтного парку "Бузький Гард" є однією з найкращих у Європі природних трас для рафтингу. Стрімкі ж скелі "Актовського" каньйону - улюблене місце змагань спортсменів-скелелазів. Тому вибирайте своє і неодмінно відчуєте потужну енергетику українського "Гранд-каньйону".

Хотин

Як тільки ви опинитеся на цьому замковому подвір'ї, звичайно, вас охопить гордість і почуття величі. Місце до цього зобов'язує. Хотин - одна з найкрасивіших і добре збережених фортець України. Містечко і однойменний форт розташувалися на кордоні Поділля та Буковини.

Ці землі за свою більш ніж тисячолітню історію входили в десяток князівств, королівств та імперій. Але з кожним новим господарем фортеця на березі Дністра ставала все сильнішою та масштабнішою.

Фото: Хотин (з особистого архіву)

Власне через це Хотин завжди був стратегічно важливим місцем і в торгівлі, і в обороні, а тепер - в туризмі. Це місце - одне з семи чудес України.

Хотинська фортеця прославилася тим, що під її стінами у 1621 році відбулася важлива битва між турками і об'єднаною козацькою та польською армією. Переможна Хотинська битва тоді зупинила османську експансію. І хто знає, якби не цей знаменитий бій, якою була б Східна Європа зараз! І була б незалежна Україна?

Острів Березань

Грецьке спадщина Миколаївщини. Цей древній острів, який лежить у водах Дніпра і Чорного моря неподалік від курортного міста Очаків, бачив стільки історичних і переломних моментів в історії формування України, що важко відразу уявити!

Колись цей виступ ракушняка був з'єднаний з берегом природним мостом. А ходили по цьому мосту стародавні греки. Ті, що обживали історичну Миколаївщину ще у 7 столітті до нашої ери.

Фото: Острів Березань (з особистого архіву)

У ті часи Березань - колишнє античне поселення Борисфен. Класичне середземноморське торгове містечко. А так, вже трохи пізніше, у часи першої світової, тут розташовувався потужний стратегічний форт. До речі, фортом ще можна прогулятися. Вірніше тим, що від нього залишилося.

І сучасних туристів найбільше він приваблює своєю самотністю. Адже дістатися острова Березань можна тільки по воді, і навіть у теплий курортний сезон там легко усамітнитися.

Тустань

Здалеку Тустань нагадує мені скам'янілого дракона, що приліг подрімати посеред прикарпатських сосен.

Стародавній скельний форт і одна з перших митниць України. Так-так! Крізь нього колись проходив древній соляний шлях. На вершині цих гострих скель ще у 14 столітті існувала військова фортеця. І не якась сторожка, а прямо стратегічний об'єкт.

Форт Тустань був одним з в'їзних воріт на територію стародавнього Галицького князівства. Тут постійно чергували 50 воїнів.

Фото: Форт Тустань розташований на заході України у Львівській області (з особистого архіву)

І щоб вийти/зайти через такі скелясті ворота, потрібно було прозвітувати і заплатити данину.

Я б дуже хотіла побачити його у первинному вигляді, але зараз це можливо хіба уявляти. Від форту залишилися одні опори. Хоча кілька печер, в яких, ймовірно, були склади провізії, або казармені переходи, я все ж знайшла. І ви пошукайте.

Форт Тустань розташований на заході України у Львівській області на околиці села Урич. Тепер там базується відкрито музей. І він відкритий у будь-який час року.

Тузлівські лимани

Дихати на повні груди і навчитися "літати". Це однозначно варто зробити в найбільшому лиманном парку України. Я називаю це місце загубленим світом, тому що саме такі відчуття виникають, коли стоїш посеред диких степів і тринадцяти різнокольорових водойм. Вся ця краса прикрашає глибинку Одеської області.

Тузлівські лимани - місце унікальне і, до речі, єднає Україну з усією планетою, адже це - одна з найбільших в Європі стоянок мігруючих птахів. У різний час у лиманів можна зустріти понад 200 видів пернатих зі всього світу. Тому обов'язково візьміть на відпочинок бінокль.

Фото: Тузлівський лиман (з особистого архіву)

Строкаті й різнокольорові водорості створюють космічний малюнок. Крім того, парк межує з відкритим морем, і пляжна лінія тут тягнеться на кілька десятків кілометрів.

Звичайно, вона без готелів, ресторанів, а територію парку охороняють екологи і орнітологи. Втім, п'ята частина національного парку доступна для відпочинку туристів. Тому беріть намет і - мерщій вирушайте за свіжими ідеями, як зробити нашу країну кращою!

Для киян і гостей столиці з командою Tour De Ukraine ми приготували особливий маршрут. Саме час досліджувати його в останні вихідні літа!

Відео: Куди вирушити на вихідних - поради Tour De Ukraine (youtube.com/Tour De Ukraine)

Нагадаємо, раніше ми писали про курорт на Азові для сімейного відпочинку.

Також розповідали, де шукати місця для ідеального відпочинку в Україні.