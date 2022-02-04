Трильйони доларів. Названо суму доходів від туризму, якщо скасують усі обмеження

Яких доходів недорахувалася світова економіка через локдаун і скільки може принести сфера у 2022 році

Подорожі та туризм зроблять внесок у світову економіку у розмірі 8,6 трлн доларів у 2022 році, очікують у Всесвітній Раді з подорожей та туризму (WTTC), передає SchengenVisaInfo.com.

У 2019 році, до спалаху пандемії коронавірусу та всесвітніх заборон, які були введені у спробі зупинити його розповсюдження, сектор подорожей та туризму приніс світовій економіці майже 9,2 трильйона доларів.

Президент та головний виконавчий директор WTTC Джулія Сімпсон заявила, що світовий сектор подорожей та туризму за останні два роки зазнав величезних збитків.

Скільки робочих місць відновлять, якщо скасують обмеження

"2022 рік готовий до відновлення, якщо уряди продовжать відкривати країни та знімати обмеження на поїздки. У сектор можна повернути понад 58 мільйонів робочих місць, також можна заробити 8,6 трильйона доларів, що прискорить відновлення економіки у всьому світі. Оскільки люди знову починають подорожувати, уряди мають запроваджувати спрощені правила, включаючи цифрові рішення", — зазначила вона.

Також президент WTTC додала, що майбутнє подорожей має бути "безконтактним, гарантуючи безпеку всім мандрівникам".

Нещодавнє дослідження WTTC показало, що внесок глобального сектора подорожей та туризму у світову економіку цього року може досягти 8,6 трлн доларів, що лише на 6,4% менше, ніж до пандемії.

"Це також показує, що заходи COVID-19, введені у спробі запобігти поширенню інфекцій, призвели до майже повної зупинки сектора. Це призвело до падіння вкладу сектора у світову економіку на 49,1%. На "мові грошей" це означає втрату майже 4, 5 трильйонів доларів лише у 2020 році", — зазначають у SchengenVisaInfo.com.

Фото: Подорожі та туризм зроблять внесок у світову економіку у розмірі 8,6 трлн доларів у 2022 році, очікують у Всесвітній Раді з подорожей та туризму (unsplash.com/chuttersnap)

У дослідженні також пишуть, якщо вакцинація населення світу продовжиться такими ж темпами, то до кінця року в цьому секторі може бути створено 58 мільйонів нових робочих місць. Тоді загальна кількість робочих місць у секторі досягне 330 мільйонів (загалом на 1% нижче за рівень до пандемії).

Скільки приносив туризм світовій економіці до пандемії та обмежень

У 2019 році сектор туризму згенерував 10,4% світового ВВП та створив понад 330 мільйонів робочих місць. За даними WTTC, щоб цього року досягти рівня, уряди в усьому світі повинні продовжувати роботу з вакцинації, у тому числі за допомогою повторних щеплень, дозволяючи при цьому повністю вакцинованим мандрівникам вільно пересуватися, не зобов'язуючи їх проходити тестування перед від'їздом або після прибуття.

Раніше глобальні туристичні організації ACI EUROPE та Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) закликали уряди зняти обмеження та запровадити подорожі з "цифровими рішеннями", що дозволить мандрівникам швидко, безпечно та просто перевіряти свій статус.

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