Танки стріляли у храм. На Київщині окупанти знищили церкву з унікальними розписами

Церква у селі Лук'янівка пережила Другу світову війну, але не вистояла під час окупації росіянами

Під час окупації Київської області російські війська систематично знищували архітектурну спадщину. Так, у селі Лук'янівка Київської області російський танк чотири рази вистрілив в унікальну церкву, яка після цього згоріла вщент.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна із посиланням на відеорепортаж команди "Україна Інкогніта".

Як виглядають села Київщини після окупації

"24 лютого російська орда, проминувши місто Суми трасою М07, попрямувала на Київ. Вже за добу сотні одиниць їхньої техніки дісталися межі Чернігівської та Київської областей. Сили української територіальної оборони підірвали мости на річці Трубіж і зупинили їх на лінії річкової заплави. Звідси війська окремими загонами розійшлися на північ та на південь від траси", - розповідає автор неприбуткового проекту "Україна Інкогніта", мандрівник та краєзнавець Роман Маленков.

Він разом з волонтерами їздить Україною, розвозить гуманітарну допомогу та фіксує масштаби руйнувань російськими окупантами архітектурної спадщини нашої країни.

Одну із таких поїздок по Київській області команда "Україна Інкогніта" зафіксувала у відео. Цього разу вони побували у селах Новий Биків, Лук'янівка, Нова Басань та Перемога, де місцеві мешканці досі оговтуються від навали ворога.

Відео: Руzzкий мир. Нашестя. Російський танк чотири рази вистрілив у церкву. Вона зайнялася і згоріла вщент (youtube.com/Україна Інкогніта)

Російський танк чотири рази вистрілив у церкву. Вона згоріла вщент

Південніше траси М07 росіяни захопили село Лук'янівка за 58 кілометрів від Києва, перетворивши його на власний опорний пункт. Прямо в центрі села поставили блокпост. Тут досі розбиті хати, помітні величезні масштаби обстріляних шкіл.

Одне із шокуючих руйнувань, вчинених окупантами, торкнулося унікальної споруди.

"Тут була Лук'янівська вознесенська церква 1879 року. Від неї залишилися лише підмурки. Храм 19 сторіччя пережив німецьку окупацію, другу світову війну, але "рускій мір" пережити не зміг", - розповідає на відео Роман Маленков.

Фото: Купол церкви в музеї (uk.wikipedia.org)

У цьому селі перший дерев'яний храм постав у 1758 році. В середині 19 сторіччя той храм розібрали. У 1879 році збудували новий храм у так званому синодально-епархіальному стилі.

"Він вистояв не тільки у Другу світову війну, а й комуністичне антирелігійне лихоліття за СРСР. Церква була пам'яткою архітектури, тут зберігалися цінні старовинні розписи", - розповідає дослідник.

Однак о 4 ранку 25 березня російський танк чотири рази вистрілив у церкву. Вона зайнялася і згоріла вщент. Місцеві бачили того дня численні БТРи та російських військових.

Купол та ікони церкви стали експонатами Національного музею історії України у Другій світовій війні.

Нагадаємо, відступаючи з Тростянця, окупанти підпалили пам'ятку національного значення.