Важливий список для дітей та дорослих. Про що не можна забувати, збираючись у відпустку

Основні засоби для дорожньої аптечки: поради лікаря

Літо - пора подорожей, і багато хто планує провести довгоочікувану відпустку разом з дітьми. Крім підбору готелю, де відпочинок буде комфортним і цікавим для дітей і дорослих, варто подбати й про інші важливі речі. Один з важливих моментів - аптечка і список ліків, які варто взяти з собою в дорогу.

Педіатр-неонатолог Марина Шакотько на своїй сторінці в Instagram склала список універсальних засобів, які стануть в пригоді для дітей будь-якого віку, і також для дорослих.

"Брати все" на всі випадки життя" у відпустку немає сенсу. Якщо ви, звичайно, не їдете слідами Робінзона Крузо", — говорить лікар.

За її словами, варто вивчити, при яких температурах зберігаються ті ліки, які ви збираєтеся з собою взяти. Річ у тому, що свічки, деякі сиропи й мазі потребують зберігання у холодильнику, тому варто пошукати їм альтернативу.

Також варто подбати про те, щоб під час поїздки у дитини не було вільного доступу до медикаментів. Для цього треба зберігати їх в закритій валізі або на верхній полиці шафи.

Отже, що взяти з собою в аптечку: список засобів

- сонцезахисний крем: ступінь захисту має бути не менше 50;

- спрей від комарів (відповідно до віку дитини);

- крем або бальзам після укусів комарів та інших комах (це можуть бути цинковмісні креми або інші засоби);

- електронний контактний термометр;

Фото: Лікар не радить брати з собою антибіотики: приймати їх без консультації лікаря не можна (pixabay.com)

- жарознижуючі засоби на основі ібупрофену і парацетамол;

- сорбент (наприклад, у вигляді порошків в пакетиках або у вигляді гелів);

- сольові розчини для відпоювання в разі харчового розладу або блювоти у дитини;

- сольовий розчин для промивання носа;

- аспіратор для носа (він необхідний дітям раннього віку);

- судинозвужувальні краплі в ніс (але тут варто спочатку порадитися з педіатром, каже лікар);

- протиалергічні ліки (в цьому випадку також потрібна консультація вашого педіатра, підкреслює Марина Шакотько);

- антисептик і косметичні спонжі;

- лейкопластирі: варто взяти кілька - як звичайний, так і водонепроникний;

- цинковмісний крем під підгузник для малюків.

Фото: Які ліки взяти з собою в дорогу, вирушаючи в подорож з дитиною? (pixabay.com)

"Цих коштів, як правило, достатньо, щоб надати першу допомогу малюкові. А далі, якщо потрібно, до лікаря! Бо самолікування - не варіант", - підкреслює Марина Шакотько.

Чого не варто брати з собою в поїздку

- антибіотики (без огляду лікаря застосовувати їх категорично не можна);

- сиропи від кашлю (без огляду лікаря їх застосування небезпечне, впевнена педіатр);

- мазі на область грудної клітини, які використовують у вигляді розтирань проти кашлю і нежиті. Лікар каже, що вони можуть викликати ларинго/бронхоспазм, чим ще більше погіршать ситуацію.

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