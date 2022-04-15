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Зберегти надбання. Лідерів думок закликають розповідати світу про культурні об'єкти Києва

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П'ятниця 15 квітня 2022 16:18
Зберегти надбання. Лідерів думок закликають розповідати світу про культурні об'єкти Києва Фото: Софіївський собор – об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО (wikipedia.org)
Автор: Ольга Маджумдар

Проект реалізує команда "Київ цифровий"

У Києві запустили цифровий проект із закликом збереження культурної спадщини міста із хештегом #SaveKyiv. Приєднатися для збереження культурних пам'яток і туристичного потенціалу столиці закликають відомих людей та лідерів думок.

Про проект повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на туристично-культурний хаб "Київ Цифровий".

Також долучитися до ініціативи запрошують журналістів, представників культурно-туристичних організацій, міжнародних фондів чи підприємств, які працюють над збереженням пам'яток культури або над розвитком туристичної галузі.

Охочим пропонують вказати, у який спосіб вони можуть допомогти проекту:

  • Комунікувати та співпрацювати з іноземними культурно-туристичними фондами та організаціями;
  • Створювати контент іноземними мовами (фото- або відеозвернення);
  • Поширювати інформацію у соціальних мережах, українських та іноземних ЗМІ;
  • "Наш музей, храм, історико-культурний обʼєкт зберігає спадщину Києва";
  • "Наша організація чи я особисто допомагаємо зберігати надбання міста".

На сторінці проекту можна побачити відео, присвячені культурним об'єктам у столиці та який вигляд вони мають під час війни. Наприклад, пам'ятники, захищені від можливого руйнування мішками з піском. Або ж відео про туристичні магніти столиці – зоопарк чи скляний пішохідний міст. Також можна згадати про цікаві місця у Києві через віртуальні тури на сайті.

Нагадаємо, ми писали, як війна змінить мандрівки Україною після перемоги над ворогом.

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