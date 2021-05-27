ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Скасування рейсів та зміна маршрутів: як тепер можна дістатися з Білорусі до України

Новость на русском →
Четвер 27 травня 2021 14:20
Скасування рейсів та зміна маршрутів: як тепер можна дістатися з Білорусі до України Фото: Літак авіакомпанії Белавіа (wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Альтернативні способи, якими можна скористатись сьогодні

Авіасполучення з Білоруссю Україна припинила з 26 травня. Через зміну маршрутів літаків квитки можуть зрости в ціні, а самі рейси триватимуть довше, кажуть авіаційні експерти.

Крім того, багато подорожуючих також змушені шукати альтернативні шляхи, як дістатися з Білорусі в Україну та назад. Що потрібно знати пасажирам?

Як потрапити до України після скасування рейсів

Для українців, які не мають посвідки на проживання у Білорусі, можливі два варіанти:

- переліт до однієї з країн, яка не закривала авіасполучення з Білоруссю, наприклад до Туреччини, Грузії.

Оптимальний з точки зору вартості та тривалості перельоту варіант - долетіти до Стамбулу, а звідти - до Києва. Також можна вилетіти через Тбілісі, але з менш зручною пересадкою.

Скасування рейсів та зміна маршрутів: як тепер можна дістатися з Білорусі до України

Фото: Як дістатися до України після припинення авіасполучення? (РБК-Україна/Віталій Носач)

Для транзиту через інші країни потрібно мати на руках ПЛР-тест. Та обов'язково перевірити умови країни, через яку плануєте пересадку, адже вони відрізняються.

- наземний транспорт - можна виїхати на власному авто чи автобусом. Наприклад, за маршрутом "Мінськ - Київ".

Для транзитних пасажирів

Українцям, які з 26 травня прилітають до Білорусі транзитом, необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю. У разі отримання дозволу на транзитний проїзд, необхідно протягом 24 годин виїхати наземним транспортом до України.

Для українців, які проживають в Білорусі на постійній основі та мають посвідку на проживання, діють певні обмеження. Для виїзду з Білорусі, навіть для простого повернення до України, їм потрібно отримати спеціальні дозволи. Виїзд можливий тільки літаком.

Скасування рейсів та зміна маршрутів: як тепер можна дістатися з Білорусі до України

Фото: Які є альтернативні маршрути, щоб добратися в Україну? (РБК-Україна/Віталій Носач)

Щодо громадян білорусі, яким потрібно потрапити до України, ситуація дещо складніша.

Наземним транспортом влада Білорусі просто так не випускає своїх громадян. Вони можуть покинути Білорусь також лише літаком. До України вони можуть потрапити так само з пересадкою через Туреччину чи Грузію, або з двома пересадками через Росію.

Відзначимо, за даними Aviasales.ua, авіарейси до України були на 4-му місці за популярністю серед білорусів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що літак "Белавіа" не зміг перетнути кордон з Польщею.

Також у Білорусі заявили про велику кількість звернень іноземців через скасування авіарейсів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Відпочинок за кордоном аэропорт рейсы авиасообщение авиа
Відпочинок в Україні
Точки зору
Ирина Савіна
Ціни, сервіс та тести на COVID: що варто знати про відпочинок у санаторіях України
Ирина Савіна
тревел-журналіст, мандрівниця
Олег Васильєв
"Родзинка" регіону: на Закарпатті відкрили цікаву для туристів локацію
Олег Васильєв
автор влогу "Железные магистрали"
Олексій Войцеховський
Термальні джерела та перші туристи: як зароджувався знаменитий курорт Арабатська Стрілка
Олексій Войцеховський
засновник туристичного порталу "НА МОРЕ"
Ганна Дубовська
Встигніть побачити. Мальовничі квіткові поля України для травневого вікенду
Ганна Дубовська
мандрівниця, блогер
Всі точки зору