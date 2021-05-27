Скасування рейсів та зміна маршрутів: як тепер можна дістатися з Білорусі до України

Альтернативні способи, якими можна скористатись сьогодні

Авіасполучення з Білоруссю Україна припинила з 26 травня. Через зміну маршрутів літаків квитки можуть зрости в ціні, а самі рейси триватимуть довше, кажуть авіаційні експерти.

Крім того, багато подорожуючих також змушені шукати альтернативні шляхи, як дістатися з Білорусі в Україну та назад. Що потрібно знати пасажирам?

Як потрапити до України після скасування рейсів

Для українців, які не мають посвідки на проживання у Білорусі, можливі два варіанти:

- переліт до однієї з країн, яка не закривала авіасполучення з Білоруссю, наприклад до Туреччини, Грузії.

Оптимальний з точки зору вартості та тривалості перельоту варіант - долетіти до Стамбулу, а звідти - до Києва. Також можна вилетіти через Тбілісі, але з менш зручною пересадкою.

Фото: Як дістатися до України після припинення авіасполучення? (РБК-Україна/Віталій Носач)

Для транзиту через інші країни потрібно мати на руках ПЛР-тест. Та обов'язково перевірити умови країни, через яку плануєте пересадку, адже вони відрізняються.

- наземний транспорт - можна виїхати на власному авто чи автобусом. Наприклад, за маршрутом "Мінськ - Київ".

Для транзитних пасажирів

Українцям, які з 26 травня прилітають до Білорусі транзитом, необхідно заявити про мету свого прибуття під час проходження прикордонного контролю. У разі отримання дозволу на транзитний проїзд, необхідно протягом 24 годин виїхати наземним транспортом до України.

Для українців, які проживають в Білорусі на постійній основі та мають посвідку на проживання, діють певні обмеження. Для виїзду з Білорусі, навіть для простого повернення до України, їм потрібно отримати спеціальні дозволи. Виїзд можливий тільки літаком.

Фото: Які є альтернативні маршрути, щоб добратися в Україну? (РБК-Україна/Віталій Носач)

Щодо громадян білорусі, яким потрібно потрапити до України, ситуація дещо складніша.

Наземним транспортом влада Білорусі просто так не випускає своїх громадян. Вони можуть покинути Білорусь також лише літаком. До України вони можуть потрапити так само з пересадкою через Туреччину чи Грузію, або з двома пересадками через Росію.

Відзначимо, за даними Aviasales.ua, авіарейси до України були на 4-му місці за популярністю серед білорусів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що літак "Белавіа" не зміг перетнути кордон з Польщею.

Також у Білорусі заявили про велику кількість звернень іноземців через скасування авіарейсів.