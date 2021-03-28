Штрафують без попередження. Туристка розкрила деталі про "карантинний" відпочинок у Єгипті

Аманда Іроанья розповіла, що треба знати про поїздку до країни навесні

Єгипет продовжує залишатися одним з найпопулярніших напрямків у українського туриста. Цьому сприяє не тільки близькість країни та умови відпочинку, але і доволі прості правила для туристів в умовах карантину.

Про те, як можна відпочити на єгипетському курорті в кінці березня, РБК-Україна розпитало у ведучої шоу "Оттак Мастак" на каналі НЛО TV Аманди Іроаньї. Далі - пряма мова телеведучої.

"Курорт обирали два місяці"

Ми поїхали відпочивати, щоб відзначити день народження мами. Обирали менше "зло", щоб було швидко і без додаткових перевірок. Плюс - я давно хотіла спробувати дайвінг. Найкраще для цього місце - Єгипет. Заодно нарешті можна побачити легендарні історичні місця!

Курорт обирали місяці два, бо мені категорично не хотілося типового сірого, брудного, непривабливого вигляду локацій, як бачила раніше у багатьох.

Фото: Телеведуча Аманда Іроанья повернулася з "карантинної" відпустки у Єгипті (прес-служба телеканалу)

Підтримка фізичної форми стало моїм звичним способом життя. Тому питання спеціальної "підготовки до літа" навіть не розглядалося, не кажучи вже про схуднення. А ось вбрання - звичайно! Я нарешті почала продумувати й збирати готові образи, а не везти з собою половину квартири, а в результаті не вдягти й половини.

Що подивитись у Єгипті під час відпустки

Я завжди планую насичену та активну програму, інакше помру з нудьги. У мене тут було навчання дайвінгу, віндсерфінгу, катання на байдарках, снорклінг. Також брали яхту і купалися у відкритому морі, замовили дві екскурсії до пірамід і в Луксор.

Раджу відвідати Карнакський храм, долину фараонів і храм Хатшепсут в Луксорі (тут же - і гробниці фараонів) - в першу чергу! Це неймовірно, і розумом не осягнути, як вся ця краса збереглася до наших днів. І, звичайно, піраміди та Каїрський музей - все про життя колишніх цивілізацій. Тут ви побачите все: від мумій до предметів побуту тих часів.

Фото: Карнакський храм, долина фараонів і храм Хатшепсут в Луксорі - must see в Єгипті (прес-служба)

Переваги та недоліки відпочинку в Єгипті навесні

З "плюсів": мало туристів і комфортна температура - десь + 26-28 градусів, море теж тепле.

З "мінусів": весна - це не сезон манго і є холодний вітер. Настільки холодний, що ввечері потрібна теплий одяг. Але ближче до кінця березня вже тепліше.

Фото: Навіть в карантин основні історичні пам'ятки Єгипту відкриті до відвідування. На фото - Карнакський храм (прес-служба)

"У великих містах життя вирує і на карантині"

Під час карантину у місті не можна пересуватися без маски, там за цим суворо слідкують. Всюди ходять патрулі, які контролюють дотримання цієї вимоги.

Кажуть, штрафують навіть без попередження.

Фото: У багатьох готелях в карантин відкриті тільки номери поліпшеного формату та номери-люкс, каже Аманда Іроанья (прес-служба)

У нашому готелі заповнюваність нижча, а стандартні номери й зовсім закрили, залишивши для туристів тільки номери поліпшеного формату та номери-люкс.

Також закриті ресторани формату a la carte, а бари на території готелю працюють до 12 вечора. Нічні вечірки - скасовані. Але ось в самих містах, зокрема в Хургаді, мало що змінилося - нічне життя вирує, як і раніше.

Як отримати найяскравіші враження від Єгипту

Я мріяла про дайвінг. Всі ж знають, що найбагатший підводний світ в Червоному морі, і я спеціально ніде не занурювалася: чекала Єгипту. Тому обов'язково повернуся сюди за повноцінним курсом дайвінгу.

А до серфінгу зробила перші дрібненькі кроки у вигляді занять з віндсерфінгу. І, зрозуміло, тут варто побачити залишки давніх цивілізацій. У дитинстві я обожнювала історії саме стародавнього Єгипту, і побачити це все на власні очі - неймовірно цікаво. Досі мурахи по тілу, коли згадую!

Нагадаємо, раніше ми писали, яку бухту Шарм-ель-Шейху вибрати для відпочинку навесні.

Також посол України в Єгипті розкрив деталі про туристів, які захворіли на COVID під час відпустки.