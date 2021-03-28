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Штрафують без попередження. Туристка розкрила деталі про "карантинний" відпочинок у Єгипті

Новость на русском → Неділя 28 березня 2021 13:10
Штрафують без попередження. Туристка розкрила деталі про "карантинний" відпочинок у Єгипті Фото: Телеведуча поділилася досвідом поїздки до Єгипту (колаж РБК-Україна)
Автор: Оксана Місніченко

Аманда Іроанья розповіла, що треба знати про поїздку до країни навесні

Єгипет продовжує залишатися одним з найпопулярніших напрямків у українського туриста. Цьому сприяє не тільки близькість країни та умови відпочинку, але і доволі прості правила для туристів в умовах карантину.

Про те, як можна відпочити на єгипетському курорті в кінці березня, РБК-Україна розпитало у ведучої шоу "Оттак Мастак" на каналі НЛО TV Аманди Іроаньї. Далі - пряма мова телеведучої.

"Курорт обирали два місяці"

Ми поїхали відпочивати, щоб відзначити день народження мами. Обирали менше "зло", щоб було швидко і без додаткових перевірок. Плюс - я давно хотіла спробувати дайвінг. Найкраще для цього місце - Єгипет. Заодно нарешті можна побачити легендарні історичні місця!

Курорт обирали місяці два, бо мені категорично не хотілося типового сірого, брудного, непривабливого вигляду локацій, як бачила раніше у багатьох.

Фото: Телеведуча Аманда Іроанья повернулася з "карантинної" відпустки у Єгипті (прес-служба телеканалу)

Підтримка фізичної форми стало моїм звичним способом життя. Тому питання спеціальної "підготовки до літа" навіть не розглядалося, не кажучи вже про схуднення. А ось вбрання - звичайно! Я нарешті почала продумувати й збирати готові образи, а не везти з собою половину квартири, а в результаті не вдягти й половини.

Що подивитись у Єгипті під час відпустки

Я завжди планую насичену та активну програму, інакше помру з нудьги. У мене тут було навчання дайвінгу, віндсерфінгу, катання на байдарках, снорклінг. Також брали яхту і купалися у відкритому морі, замовили дві екскурсії до пірамід і в Луксор.

Раджу відвідати Карнакський храм, долину фараонів і храм Хатшепсут в Луксорі (тут же - і гробниці фараонів) - в першу чергу! Це неймовірно, і розумом не осягнути, як вся ця краса збереглася до наших днів. І, звичайно, піраміди та Каїрський музей - все про життя колишніх цивілізацій. Тут ви побачите все: від мумій до предметів побуту тих часів.

Фото: Карнакський храм, долина фараонів і храм Хатшепсут в Луксорі - must see в Єгипті (прес-служба)

Переваги та недоліки відпочинку в Єгипті навесні

З "плюсів": мало туристів і комфортна температура - десь + 26-28 градусів, море теж тепле.

З "мінусів": весна - це не сезон манго і є холодний вітер. Настільки холодний, що ввечері потрібна теплий одяг. Але ближче до кінця березня вже тепліше.

Штрафують без попередження. Туристка розкрила деталі про &quot;карантинний&quot; відпочинок у Єгипті

Фото: Навіть в карантин основні історичні пам'ятки Єгипту відкриті до відвідування. На фото - Карнакський храм (прес-служба)

"У великих містах життя вирує і на карантині"

Під час карантину у місті не можна пересуватися без маски, там за цим суворо слідкують. Всюди ходять патрулі, які контролюють дотримання цієї вимоги.

Кажуть, штрафують навіть без попередження.

Штрафують без попередження. Туристка розкрила деталі про &quot;карантинний&quot; відпочинок у Єгипті

Фото: У багатьох готелях в карантин відкриті тільки номери поліпшеного формату та номери-люкс, каже Аманда Іроанья (прес-служба)

У нашому готелі заповнюваність нижча, а стандартні номери й зовсім закрили, залишивши для туристів тільки номери поліпшеного формату та номери-люкс.

Також закриті ресторани формату a la carte, а бари на території готелю працюють до 12 вечора. Нічні вечірки - скасовані. Але ось в самих містах, зокрема в Хургаді, мало що змінилося - нічне життя вирує, як і раніше.

Як отримати найяскравіші враження від Єгипту

Я мріяла про дайвінг. Всі ж знають, що найбагатший підводний світ в Червоному морі, і я спеціально ніде не занурювалася: чекала Єгипту. Тому обов'язково повернуся сюди за повноцінним курсом дайвінгу.

А до серфінгу зробила перші дрібненькі кроки у вигляді занять з віндсерфінгу. І, зрозуміло, тут варто побачити залишки давніх цивілізацій. У дитинстві я обожнювала історії саме стародавнього Єгипту, і побачити це все на власні очі - неймовірно цікаво. Досі мурахи по тілу, коли згадую!

Нагадаємо, раніше ми писали, яку бухту Шарм-ель-Шейху вибрати для відпочинку навесні.

Також посол України в Єгипті розкрив деталі про туристів, які захворіли на COVID під час відпустки.

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