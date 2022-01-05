Різдвяна казка. Чому зима - ідеальний період для першої мандрівки до Львова

Ковзанка, вертеп та зимові декорації: путівник святковими та історичними локаціями міста

Куди поїхати на Різдво 7 січня? В Україні для цього достатньо локацій. Величні Карпати, сучасний Київ чи неповторна Одеса – лише кілька ідей для поїздок.

Та якщо ви ще не обрали місце відпочинку, радимо спланувати подорож у Львів. Якщо ви ще ніколи не були в цьому місті, то новорічний період та відповідні йому атрибути у вигляді зимових тематичних заходів та атмосфери допоможуть вам отримати від Львова ще більш яскраві емоції.

Це місто на заході України допоможе вам потрапити у справжню казку. Тут панує різдвяна ярмарка з десятками будиночків, ковзанкою та смаколиками, а ще ви побачите сотні кафе та споруд із новорічними декораціями.

Що вже говорити про пам’ятки архітектури! Ратуша, церкви та старовинні будівлі чи не у кожному куточку міста з новорічними декораціями змушують повірити в дива.

Як підготуватися до поїздки та куди піти у Львові, якщо ви тут вперше – у матеріалі РБК-Україна.

Фото: Святкові зимові локації Львова (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Лайфхаки для мандрівників, які у Львові вперше

Під час планування подорожі у Львів варто не забувати про декілька речей:

Мандрівникам зі столиці найзручніше буде приїжджати потягом Інтерсіті + Київ – Пшемисль. Він вирушає зі столиці о 05:52 ранку та вже об 11:10 у місті. Вартість квитка – від 450 грн. Якщо ви приїхали лише на вихідні, то назад у Київ варто обирати потяг Київ – Рахів. Вартість проїзду у плацкарті – від 200 грн. Дівчатам варто забути про взуття на платформі. Потрібно брати взуття якомога зручніше, адже у місті доведеться переважно ходити по бруківці. Подорожувати Львовом краще на трамваях. Щоб заощадити кошти, варто придбати туристичний проїзний на три дні за 70 грн. Його можна знайти за посиланням. Право на безкоштовний проїзд в електротранспорті надає Lviv City Card. З нею також вільний вхід у 19 музеїв і діє знижка у певних закладах міста.

Наостанок, коли ви їдете потягом, варто виходити на станції "Підзамче". Звідси можна дійти пішки до Високого замку – звідси відкривається найкраща панорама на Львів.

Фото: Високий замок взимку (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Костели на монастирі. Топ місць Львова, куди варто завітати взимку

Площа Ринок. Є "серцем" Львова. Площа виникла ще у другій половині XIII століття за правління князя Лева Даниловича. Тут можна побачити десятки старовинних споруд із ратушею у центрі.

Протягом століть у цьому місці вирував базар, куди приїжджали купці чи не з усіх куточків Європи. Сьогодні на площі розташовано чимало пам’яток. Одна із них – Палац Корнякта 1580 року. Найбільше він відомий своїм внутрішнім двориком у ренесансному стилі. А ще тут є чимало кам’яниць і фонтанів.

Фото: Новорічні свята - гарний привід побувати у Львові (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Чи не найкращий час відвідати площу Ринок – це новорічні свята. Тут влаштовують різдвяну ярмарку. У десятках будиночків продають солодощі, глінтвейн та багато іншого.

Поруч із ратушею працює ковзанка. Ярмарку можна відвідати з 11 ранку до 10 вечора у будні дні та з 10:00 до 23:00 – у вихідні. Вона працюватиме до 20 січня 2022 року.

Проспект Свободи. Це осередок культурного та економічного життя міста, який сформувався у 1800-х роках. Сьогодні уздовж проспекту розташовані багато історичних споруд в архітектурних стилях класицизму, бароко та неоренесансу. Узимку тут також працює ярмарка. Дерев’яні будиночки з ілюмінацією створюють особливу атмосферу.

Фото: Львівська опера (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Та й головну ялинку міста можна знайти саме на проспекті Свободи. Саме за нею буде видно Львівський оперний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької – пам’ятку ХІХ-XX ст. Найкращий час відвідати проспект взимку – близько 6-ї вечора. У цей час уже темно, але людей небагато, тому можна якнайкраще роздивитися усі локації навколо.

Музей народної архітектури та побуту. Більше відомий як Шевченківський гай. Розташований у місцевості Кайзервальд, неподалік парку "Високий замок". На території у 84 гектари можна поглянути на 124 пам’ятки архітектури. Вони охоплюють церкви, кузні, водяний млин і вітряк. Деякі споруди - ще XVIII століття.

Фото: Музей народної архітектури та побуту (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Тут є можливість "побувати" у багатьох куточках України, адже в музеї є шість етнографічних зон: Поділля, Буковина, Львівщина, Гуцульщина, Лемківщина та Бойківщина. Узимку на території парку працює резиденція Святого Миколая. А щорічно 7-8 січня тут проходить "Різдво у гаю" - традиційне святкування з народними гуляннями та виступами вертепів. Вхід коштує 70 грн.

Архітектура та музеї. Куди ще завітати у Львові

Палац Потоцьких розташований на вулиці Коперника. Є пам’яткою архітектури кінця ХІХ століття. Протягом свого існування неодноразова змінював свій зовнішній вигляд. Належав родині Потоцьких – відомих польських і австрійських діячів. Споруда збудована у стилі французького класицизму. Всередині можна побачити ліпнину, вишуканий декор і старовинні каміни.

Уже не перший рік у палаці працює Музей європейського мистецтва XIV – XVIII століть. Тут можна побачити твори відомих австрійських, флорентійських і нідерландських майстрів. Крім того, на подвір’ї та всередині вже прикрасили ялинки, а тому екскурсія палацом точно зможе додати вам новорічного настрою. Вхід у музей коштує 90 грн.

Фото: Палац Потоцьких (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Фото: Інтер'єри палацу Потоцьких (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Океанаріум – знаходиться на проспекті Шевченка. Це самісінький центр міста. Тут ви побачите чимало мешканців океанів і морів.

Це скати, піраньї, черепахи – лише маленька частина експозиції. Також є акули та риби з багатьох куточків планети. В океанаріумі також проводять 3D-шоу. Вхід в океанаріум коштує 250 грн.

Фото: Львівський океанаріум (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Музей-аптека "Під чорним орлом" розташована на вулиці Друкарській, яка вважається найдавнішою аптекою у місті. Вона була заснована у 1774 році.

У XX сторіччі на базі старовинної аптеки створили музей історії фармації. Сьогодні в ньому 16 експозиційних залів. У них ви знайдете колекції посуду для зберігання медикаментів, алхімічну лабораторію та багато іншого. Вхід коштує 40 грн.

Фото: Музей-аптека "Під чорним орлом" (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Костел і монастир Бернардинів розташований на площі Соборній. Він збудований у стилі італійсько-голландського маньєризму. Зведений у XVII столітті. Сьогодні до нього входять храми, криниця, дзвіниця та багато інших об'єктів.

Фото: Костел і монастир Бернардинів (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Приходити сюди варто ввечері, коли фасади церкви підсвічують різнокольоровим освітленням. А поруч із костелом теж встановили ялинку.

Стильні заклади Львова, де можна перекусити

"Криївка" - один із найвідвідуваніших закладів Європи, який відомий навіть тим, хто у Львові не бував. Це ресторан-кнайпа, стилізована під польову криївку УПА. Тут на стінах можна побачити зброю чи патрони часів Другої світової війни а також багато інших національних артефактів.

На вході вас зустріне чолов’яга з автоматом і запитає пароль. Уже багато років він незмінний: "Слава Україні". Ресторан відомий своїми стравами з м’яса та місцевим пивом. Приходити сюди варто рано ввечері, щоб уникнути черги.

"П’яте підземелля" теж розташоване на площі Ринок. Заклад перенесе вас у часи Середньовіччя.

Обслуговуватимуть вас офіціанти-"монахи". Водночас освітлення – це переважно свічки. Час від часу вони будуть розповідати різноманітні цікаві легенди, а сидіти за столом ви будете при свічках. Якщо ви хочете отримати знижку, можна бити кулаком по столу.

"Ресторація Бачевських" присвячена родині меценатів і громадських діячів, які мешкали у Львові до XX століття. Кухня в закладі – суміш кулінарних традицій різних етносів: поляків, вірменів, українців.

У ресторації можна спробувати традиційні галицькі страви у новій інтерпретації. У меню пропонують журеки, зупи, львівські сирники та чимало фірмових наливок. Останніх налічується десятки.

Куди ще податися у Львові

Стрийський парк – один із найстаріших парків у Львові. Його заснували у 1894 році. Взимку тут можна просто прогулятися та подихати свіжим повітрям, відпочивши від екскурсій.

Фото: Стрийський парк у Львові (wikipedia.org)

Церква святих Ольги і Єлизавети розташована и неподалік вокзалу. Це споруда у неоготичному стилі початку XX сторіччя. Звідси відкривається ще одна панорама на Львів.

Фото: Церква святих Ольги і Єлизавети (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Личаківське кладовище – меморіальний цвинтар у Львові. Саме тут розміщено понад 300 тис. поховань. На могилах є 500 скульптур і барельєфів. На кладовищі поховано чимало видатних українців, поляків та не лише.

Фото: Личаківське кладовище (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)

Наостанок - не забувайте розглядати фасади будинків Львова. Зимовими вечорами вони виглядають по-особливому - з прикрасами та святковою ілюмінацією.

Не менш цікавий відпочинок можна знайти й на Львівщині. Більше ідей для зимового релаксу ви знайдете у нашому путівнику.