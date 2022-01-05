Різдвяна казка. Чому зима - ідеальний період для першої мандрівки до Львова
Ковзанка, вертеп та зимові декорації: путівник святковими та історичними локаціями міста
Куди поїхати на Різдво 7 січня? В Україні для цього достатньо локацій. Величні Карпати, сучасний Київ чи неповторна Одеса – лише кілька ідей для поїздок.
Та якщо ви ще не обрали місце відпочинку, радимо спланувати подорож у Львів. Якщо ви ще ніколи не були в цьому місті, то новорічний період та відповідні йому атрибути у вигляді зимових тематичних заходів та атмосфери допоможуть вам отримати від Львова ще більш яскраві емоції.
Це місто на заході України допоможе вам потрапити у справжню казку. Тут панує різдвяна ярмарка з десятками будиночків, ковзанкою та смаколиками, а ще ви побачите сотні кафе та споруд із новорічними декораціями.
Що вже говорити про пам’ятки архітектури! Ратуша, церкви та старовинні будівлі чи не у кожному куточку міста з новорічними декораціями змушують повірити в дива.
Як підготуватися до поїздки та куди піти у Львові, якщо ви тут вперше – у матеріалі РБК-Україна.
Фото: Святкові зимові локації Львова (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)
Лайфхаки для мандрівників, які у Львові вперше
Під час планування подорожі у Львів варто не забувати про декілька речей:
- Мандрівникам зі столиці найзручніше буде приїжджати потягом Інтерсіті + Київ – Пшемисль. Він вирушає зі столиці о 05:52 ранку та вже об 11:10 у місті. Вартість квитка – від 450 грн.
- Якщо ви приїхали лише на вихідні, то назад у Київ варто обирати потяг Київ – Рахів. Вартість проїзду у плацкарті – від 200 грн.
- Дівчатам варто забути про взуття на платформі. Потрібно брати взуття якомога зручніше, адже у місті доведеться переважно ходити по бруківці.
- Подорожувати Львовом краще на трамваях. Щоб заощадити кошти, варто придбати туристичний проїзний на три дні за 70 грн. Його можна знайти за посиланням.
- Право на безкоштовний проїзд в електротранспорті надає Lviv City Card. З нею також вільний вхід у 19 музеїв і діє знижка у певних закладах міста.
Наостанок, коли ви їдете потягом, варто виходити на станції "Підзамче". Звідси можна дійти пішки до Високого замку – звідси відкривається найкраща панорама на Львів.
Фото: Високий замок взимку (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)
Костели на монастирі. Топ місць Львова, куди варто завітати взимку
- Площа Ринок. Є "серцем" Львова. Площа виникла ще у другій половині XIII століття за правління князя Лева Даниловича. Тут можна побачити десятки старовинних споруд із ратушею у центрі.
Протягом століть у цьому місці вирував базар, куди приїжджали купці чи не з усіх куточків Європи. Сьогодні на площі розташовано чимало пам’яток. Одна із них – Палац Корнякта 1580 року. Найбільше він відомий своїм внутрішнім двориком у ренесансному стилі. А ще тут є чимало кам’яниць і фонтанів.
Фото: Новорічні свята - гарний привід побувати у Львові (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)
Чи не найкращий час відвідати площу Ринок – це новорічні свята. Тут влаштовують різдвяну ярмарку. У десятках будиночків продають солодощі, глінтвейн та багато іншого.
Поруч із ратушею працює ковзанка. Ярмарку можна відвідати з 11 ранку до 10 вечора у будні дні та з 10:00 до 23:00 – у вихідні. Вона працюватиме до 20 січня 2022 року.
- Проспект Свободи. Це осередок культурного та економічного життя міста, який сформувався у 1800-х роках. Сьогодні уздовж проспекту розташовані багато історичних споруд в архітектурних стилях класицизму, бароко та неоренесансу. Узимку тут також працює ярмарка. Дерев’яні будиночки з ілюмінацією створюють особливу атмосферу.
Фото: Львівська опера (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)
Та й головну ялинку міста можна знайти саме на проспекті Свободи. Саме за нею буде видно Львівський оперний театр опери та балету імені Соломії Крушельницької – пам’ятку ХІХ-XX ст. Найкращий час відвідати проспект взимку – близько 6-ї вечора. У цей час уже темно, але людей небагато, тому можна якнайкраще роздивитися усі локації навколо.
- Музей народної архітектури та побуту. Більше відомий як Шевченківський гай. Розташований у місцевості Кайзервальд, неподалік парку "Високий замок". На території у 84 гектари можна поглянути на 124 пам’ятки архітектури. Вони охоплюють церкви, кузні, водяний млин і вітряк. Деякі споруди - ще XVIII століття.
Фото: Музей народної архітектури та побуту (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)
Тут є можливість "побувати" у багатьох куточках України, адже в музеї є шість етнографічних зон: Поділля, Буковина, Львівщина, Гуцульщина, Лемківщина та Бойківщина. Узимку на території парку працює резиденція Святого Миколая. А щорічно 7-8 січня тут проходить "Різдво у гаю" - традиційне святкування з народними гуляннями та виступами вертепів. Вхід коштує 70 грн.
Архітектура та музеї. Куди ще завітати у Львові
- Палац Потоцьких розташований на вулиці Коперника. Є пам’яткою архітектури кінця ХІХ століття. Протягом свого існування неодноразова змінював свій зовнішній вигляд. Належав родині Потоцьких – відомих польських і австрійських діячів. Споруда збудована у стилі французького класицизму. Всередині можна побачити ліпнину, вишуканий декор і старовинні каміни.
Уже не перший рік у палаці працює Музей європейського мистецтва XIV – XVIII століть. Тут можна побачити твори відомих австрійських, флорентійських і нідерландських майстрів. Крім того, на подвір’ї та всередині вже прикрасили ялинки, а тому екскурсія палацом точно зможе додати вам новорічного настрою. Вхід у музей коштує 90 грн.
Фото: Палац Потоцьких (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)
Фото: Інтер'єри палацу Потоцьких (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)
- Океанаріум – знаходиться на проспекті Шевченка. Це самісінький центр міста. Тут ви побачите чимало мешканців океанів і морів.
Це скати, піраньї, черепахи – лише маленька частина експозиції. Також є акули та риби з багатьох куточків планети. В океанаріумі також проводять 3D-шоу. Вхід в океанаріум коштує 250 грн.
Фото: Львівський океанаріум (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)
- Музей-аптека "Під чорним орлом" розташована на вулиці Друкарській, яка вважається найдавнішою аптекою у місті. Вона була заснована у 1774 році.
У XX сторіччі на базі старовинної аптеки створили музей історії фармації. Сьогодні в ньому 16 експозиційних залів. У них ви знайдете колекції посуду для зберігання медикаментів, алхімічну лабораторію та багато іншого. Вхід коштує 40 грн.
Фото: Музей-аптека "Під чорним орлом" (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)
- Костел і монастир Бернардинів розташований на площі Соборній. Він збудований у стилі італійсько-голландського маньєризму. Зведений у XVII столітті. Сьогодні до нього входять храми, криниця, дзвіниця та багато інших об'єктів.
Фото: Костел і монастир Бернардинів (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)
Приходити сюди варто ввечері, коли фасади церкви підсвічують різнокольоровим освітленням. А поруч із костелом теж встановили ялинку.
Стильні заклади Львова, де можна перекусити
- "Криївка" - один із найвідвідуваніших закладів Європи, який відомий навіть тим, хто у Львові не бував. Це ресторан-кнайпа, стилізована під польову криївку УПА. Тут на стінах можна побачити зброю чи патрони часів Другої світової війни а також багато інших національних артефактів.
На вході вас зустріне чолов’яга з автоматом і запитає пароль. Уже багато років він незмінний: "Слава Україні". Ресторан відомий своїми стравами з м’яса та місцевим пивом. Приходити сюди варто рано ввечері, щоб уникнути черги.
- "П’яте підземелля" теж розташоване на площі Ринок. Заклад перенесе вас у часи Середньовіччя.
Обслуговуватимуть вас офіціанти-"монахи". Водночас освітлення – це переважно свічки. Час від часу вони будуть розповідати різноманітні цікаві легенди, а сидіти за столом ви будете при свічках. Якщо ви хочете отримати знижку, можна бити кулаком по столу.
- "Ресторація Бачевських" присвячена родині меценатів і громадських діячів, які мешкали у Львові до XX століття. Кухня в закладі – суміш кулінарних традицій різних етносів: поляків, вірменів, українців.
У ресторації можна спробувати традиційні галицькі страви у новій інтерпретації. У меню пропонують журеки, зупи, львівські сирники та чимало фірмових наливок. Останніх налічується десятки.
Куди ще податися у Львові
Стрийський парк – один із найстаріших парків у Львові. Його заснували у 1894 році. Взимку тут можна просто прогулятися та подихати свіжим повітрям, відпочивши від екскурсій.
Фото: Стрийський парк у Львові (wikipedia.org)
Церква святих Ольги і Єлизавети розташована и неподалік вокзалу. Це споруда у неоготичному стилі початку XX сторіччя. Звідси відкривається ще одна панорама на Львів.
Фото: Церква святих Ольги і Єлизавети (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)
Личаківське кладовище – меморіальний цвинтар у Львові. Саме тут розміщено понад 300 тис. поховань. На могилах є 500 скульптур і барельєфів. На кладовищі поховано чимало видатних українців, поляків та не лише.
Фото: Личаківське кладовище (Станіслав Ткацевіч/для РБК-Україна)
Наостанок - не забувайте розглядати фасади будинків Львова. Зимовими вечорами вони виглядають по-особливому - з прикрасами та святковою ілюмінацією.
Не менш цікавий відпочинок можна знайти й на Львівщині. Більше ідей для зимового релаксу ви знайдете у нашому путівнику.