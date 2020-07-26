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Райський відпочинок: бірюзові озера в українській глибинці вражають красою

Неділя 26 липня 2020 15:50
Райський відпочинок: бірюзові озера в українській глибинці вражають красою
Фото: Блакитні озера в Чернігівській області (tamtour)
Автор: Катерина Гончарова

Чому варто відвідати чотири озера на півночі країни

Мало хто знає про те, що на території України знаходиться близько 20 тисяч озер. Вони - різні: великі й маленькі, відомі на всю країну та такі, про існування яких знають хіба що тільки ті, хто живе поруч з цими водоймами.

Більшість туристів, думаючи про українські водойми, відразу згадують знамените озеро Синевир в самому серці Карпат. Або ж не менш відомі Шацькі озера на Волині.

Але є місце, яке знаходиться значно ближче до Києва, і яке варто відвідати хоча би раз. Про нього ми й розповімо вам сьогодні.

Унікальні Блакитні озера в Чернігівській області

Мальовнича природа цих озер точно не залишить вас байдужими, навіть якщо ви не вважаєте себе завзятим любителем відпочинку на природі. Ці водойми знаходяться в Ріпкинському районі Чернігівської області, неподалік від українсько-білоруського кордону.

Групу озер назвали блакитними через особливий яскраво-бірюзовий колір водойм. Особливо яскравими кольори стають в ясну сонячну погоду.

Райський відпочинок: бірюзові озера в українській глибинці вражають красоюФото: Блакитні озера в Чернігівській області (tamtour)

Чим зайнятися на Блакитних озерах?

Ці місця особливі в першу чергу тим, що підходять буквально для всіх. Тут знайдуть комфорт і спокій ті, хто шукає тихого відпочинку на самоті, тут буде комфортно проводити час і з сім'єю, і з дітьми. Також це місце припаде до душі тим, хто хоче активно займатися плаванням. До речі, ці озера настільки прозорі, що підійдуть навіть для дайвінгу.

Для цього варто приїхати сюди в той час, коли немає шумного вітру. Підійдуть також будні дні - в період, коли тут мало туристів. Коли у водоймах купається мало людей, ви зможете повною мірою насолодитися відпочинком в цьому мальовничому місці.

Райський відпочинок: бірюзові озера в українській глибинці вражають красою

Фото: Соснові ліси, чисте повітря, гриби і ягоди - довколишні види вам точно сподобаються (instagram.com/blue_lakes_paradis)

Тут можна зупинитися на ночівлю з наметами. Також навколо потроху розвивається інфраструктура для туристів. Можна купити їжі, води, сувеніри та місцеві продукти.

Якщо ще кілька років тому тут не було навіть роздягалень, то сьогодні біля озер є хороша пляжна зона. Зупинитися на нічліг можна також в котеджах, у місцевих жителів, в садибах зеленого туризму.

Як дістатися до озер?

Перш за все вам треба доїхати до Чернігова. Сюди можна дістатися автобусом, що курсує від станції метро Чернігівська щогодини. Далі - електричкою до станції Грибова Рудня. До озер від цієї станції можна пройти пішки, а сама станція розташовується неподалік від села Олешня.

Крім того, багато туристичних компаній пропонують поїздки в цей регіон з Києва. Під час такого туру ви також зможете побачити інші місця. Приміром, Новгород-Сіверський або ж Чернігів.

Як виглядає це місце зараз?

Тут є чотири озера. Колись тут активно видобували кварцовий пісок для потреб промисловості та для випуску виробів зі скла.

Райський відпочинок: бірюзові озера в українській глибинці вражають красоюРайський відпочинок: бірюзові озера в українській глибинці вражають красоюФото: Колись ці кар'єри заповнилися чистою джерельною водою (instagram.com/blue_lakes_paradise)

В результаті багаторічної роботи видобувальників, кар'єри заповнилися чистою джерельною водою, і тепер це місце популярне серед жителів області.

А також – серед киян, які частенько навідуються сюди на короткі вихідні. Відвідайте це місце і ви!

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