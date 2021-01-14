Пляжні готелі та екскурсії: у Єгипті оголосили про грандіозні знижки для туристів

Фото: Відпочинок в Єгипті (booking.com)

Програма буде діяти з 15 січня до кінця зими

В Єгипті запускають програму знижок на авіабілети і готелі для місцевих і іноземних мандрівників. Таким чином в країні намагаються відродити туристичну галузь, повідомляє Egypt Independent.

Програма знижок запрацює 15 січня, і вона буде стосуватися як вартості проживання в готелях, так і вартості екскурсій і внутрішніх авіаперельотів.

Фото: В Єгипті придумали програму залучення туристів (pixabay.com)

Куди можна буде літати дешевше

Ініціатива "Насолоджуйтеся зимою в Єгипті" виникла відповідно до рекомендацій міністерського комітету з туризму і старожитностей під час низки офіційних зустрічей чиновників і готельєрів ще в грудні 2020 року.

З 15 січня і до кінця лютого ціни на внутрішні рейси будуть знижені, щоб з'єднати туристичні міста в Єгипті: з Каїра в Луксор, Асуан, Шарм-ель-Шейх, Табу, Хургаду і Марса-Алам, а також з Олександрії в Луксор і Асуан.

Повідомляється, що ціни на авіаквитки з Каїра й Олександрії будуть доступні за фіксованою ціною: 1500 єгипетських фунтів (2670 гривень) до Луксора та Асуана, 1800 єгипетських фунтів до Шарм-ель-Шейха, Хургади і Таби і 2000 єгипетських фунтів - до Марса Алам. Ці ціни включають податки і є однаковими для єгиптян і іноземців.

Фото: Археологічні пам'ятки Єгипту (pixabay.com)

За словами голови та генерального директора EgyptAir Holding Company Рошді Закарії, пропозиціями польотів буде керувати національний перевізник EgyptAir, який також надав 20-відсоткову знижку на всі міжнародні рейси в Єгипет і назад.

Знижки в готелях і більшості музеїв

Крім того, Єгипетська готельна асоціація готується оголосити назви та ціни готелів, які беруть участь в ініціативі - у категоріях трьох, чотирьох і п'яти зірок. Готелі будуть надавати знижки на номери, продовжуючи працювати на 50 відсотків своєї місткості.

Крім того, частина ініціативи включає 50-відсоткову знижку на вхідні квитки в археологічні пам'ятки та музеї в провінціях Кена, Луксор і Асуан у січні та лютому.

В ресторанах, кафетеріях, готелях і туристичних автобусах, аеропортах, музеях, археологічних розкопках обіцяють дотримуватися всіх попереджувальних заходів стосовно COVID-19.

Фото: Готельний пляж у Єгипті (pixabay.com)

Великі надії на туристів у 2021 році

До пандемії туризм становив приблизно 11,9% економіки Єгипту. З березня було втрачено понад 150 мільйонів робочих місць у сфері подорожей і туризму.

Тільки в секторі Червоного моря експерти оцінили збитки в 9 млрд доларів з початку пандемії. Після відкриття в липні країна повідомила про зростання туризму, але його рівен зовсім не середній по Єгипту.

Єгипетський центр економічних досліджень спрогнозував відновлення туристичного ринку країни у першій половині 2021 року.

У Центрі економічних досліджень очікують, що за цей час Єгипет відвідають близько 3 млн туристів: на 48% більше, ніж минулого року. Щомісяця країна чекає на пів мільйона туристів у 2021 році.

При поїздці в Єгипет у туристів вимагають негативний результат ПЛР-тесту, зроблений не раніше, ніж за 72 години до вильоту. Плата за візу для туристів, які прибувають у провінції Червоне море, Південний Синай, Матрух, Луксор і Асуан, скасовано до кінця 30 квітня 2021 року. Країна знаходиться в "зеленому" переліку українського МОЗ, тому здавати тести після повернення в Україну не потрібно.

Нагадаємо, ми писали, які незвичайні об'єкти відкриють для туристів в Єгипті.

Також ми розповідали, яка курортна країна відкриється для українських туристів 1 березня.