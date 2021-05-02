Пікнік та шашлики на природі: найкращі місця для ідеального заміського відпочинку

Фото: Місця для прогулянок на природі під Києвом (wikimedia.org)

Де можна та де заборонено розводити багаття у паркових зонах

Відпочинок на травневі свята поблизу Києва – прекрасна ідея для тих, хто не поїхав у довгу мандрівку на свята, залишившись у столиці. Поїздку за місто на природу багато хто поєднує із приготуванням шашликів та із пікніками.

Варто обов’язково скористатись такою можливістю. Тим більше, що нарешті настало довгоочікуване тепло, сонце світить яскравіше, на вулиці теплі сонячні дні, а карантинні обмеження послаблюють.

Шашлики на природі: що треба знати

Смажити шашлики та загалом розводити багаття можна, звісно, далеко не в усіх парках. Переважно – там, де для цього передбачені місця. Наприклад, встановлені місця для розведення багаття та мангали.

В межах міста це певні лісопаркові зони. Найкращою ідеєю буде поїхати за місто та, звісно, слідкувати за правилами безпеки. Також – не залишати сміття та гасити багаття після завершення пікніку.

Фото: Відпочинок на природі на травневі свята (Катерина Гончарова)

До слова, згідно з українським законодавством, за розведення вогню у недозволених місцях передбачена відповідальність за 152 статтею "Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів та правил благоустрою населених пунктів" Кодексу України про адміністративні правопорушення. Стаття передбачає штраф від 340 до 1360 гривень.

Ми підібрали для вас найцікавіші локації поблизу Києва, де можна весело та цікаво провести час.

Лісопарк Виноградар

Хороша зона для пікніка та шашликів – лісопарк Виноградар. Тут, у сосновому лісі на території житлового масиву Виноградар, є обладнані місця для пікніків. Можна орендувати альтанку з мангалом. Поблизу альтанок також розташована ігрова зона для дітей.

Фото: У лісопарковій зоні на Виноградарі є обладнані місця для пікніків

Пуща-Водиця

Особливою популярністю користується зона відпочинку Пуща Водиця – лісопарк у північно-західній частині міста. Тут розташовано багато озер і піщаних пляжів, кафе, магазинів, станцій прокату човнів та катамаранів.

Близькість розташування Пущі-Водиці до Києва (сюди можна доїхати, наприклад, трамваєм із Контрактової площі) робить цю локацію зручною для відвідування тим, хто залишився у місті на вихідні.

Фото: Парк у Пущі-Водиці – гарне місце для прогулянок (Катерина Гончарова)

Для смаження шашликів варто шукати обладнані спеціально місця для пікніка. У Пущі є дерев'яні альтанки, які обладнані столами, лавками й мангалами, або ви можете просто влаштувати пікнік в якомусь іншому затишному місці.

Круглик

Ще одне чудове місце для відпочинку на природі біля столиці – Круглик (село у Києво-Святошинському районі Київської області). Тут розташоване озеро, де можна не лише посмажити шашлик, а й порибалити. Можна орендувати альтанку, а можна і влаштувати "дикий" відпочинок.

За бажанням тут можна залишитись і на декілька днів. Свіже повітря, активний відпочинок зарядять енергією та позитивом.

Фото: Нижнє озеро Круглик (uk.wikipedia.org)

Як дістатися. Село Круглик, вулиця Витянська, 2. Курсують маршрутки від станції метро "Виставковий центр".

Ковалівка

Щоб насолодитися краєвидами як у Європі, необов’язково їхати за кордон. Можна відвідати село поблизу столиці – Ковалівка. Тут вас зустрінуть доглянуті садиби, чисті дороги та багато зелені.

Фото: Одна з найвідоміших локацій села – Годинник вічності (igotoworld)

У селі є живописна річка Кам'янка та каскад ставків. Тут можна посмажити шашлики, а також половити рибу. А ще тут безліч різноманітних квітів: можна зробити приголомшливі фото. Поруч із мальовничим місцем знаходиться монастир. У селі є й озеро, на якому живуть білі та чорні лебеді.

До речі, у селі можна залишиться на вікенд: забронювати номер у місцевому готелі та смачно поїсти у кафе та ресторанчиках.

Фото: Парк у Ковалівці (vidviday.ua)

Як дістатися. Село Ковалівка знаходиться між Фастовом та Білою Церквою. З Києва можна доїхати автобусом або електричкою до Фастова або Білої Церкви, потім маршруткою до села. З Києва зі станції метро "Іподром" прямує маршрутка Київ-Устимівка. Проте у такому випадку з Устимівки до Ковалівки доведеться їхати попуткою близько трьох кілометрів.

Васильківські Карпати

Ця локація скоріше підходить не для смаження шашликів (дбайливо ставтеся до природи, особливо на заповідних територіях), а для активних прогулянок на свіжому повітря та насолоди красою навколо.

Васильківські Карпати — ландшафтна заповідна територія, яка охороняє київську степову рослинність, що збереглася лише на схилах балок, що не використовувалися в сільському господарстві. Однак для туристів місце цікаве тим, що дуже нагадує Гобітанію. Складається таке враження, що тут гори ростуть вниз. Вас здивують місцеві краєвиди та буйство диких квітів.

Фото: Васильківські Карпати — ландшафтний заказник місцевого значення, розташований поміж селами Велика Бугаївка, Гвоздів, Крушинка, Рославичі (wikimedia.org)

Як дістатися. Локацію не складно знайти, роздивившись супутникові знімки в Google Maps. Орієнтовно – між селом Велика Бугаївка та Васильковом.

Ворзель

Селище Ворзель - за 30 кілометрів від Києва неподалік Ірпеня. Це селище міського типу буквально розташоване у лісі. Тут є величезний березовий гай, що поступово переходить у парк, де можна і погуляти, і пікнік влаштувати. Також тут збережено лісовий заказник.

У Ворзелі можна не лише відпочити у лісовій місцевості, а й помилуватися архітектурними пам’ятками. Наприклад, побачити маєток графині Наталії Уварової, збудований у 1902 році.

Фото: Велике озеро у Ворзелі (wikimedia.org)

Як дістатися. З Києва (від станції метро "Святошин") до Ворзеля через Бучу прямує маршрутка №424. Також можна доволі швидко доїхати на власному авто: Варшавська траса – у гарному стані без суттєвих дорожніх недоліків.

Варіантів відпочинку на травневі свята - безліч. Кожен зможе обрати те, що йому більше до душі. Головне - позитивний святковий настрій!

Нагадаємо, раніше ми писали про найкращі парки поблизу Києва для яскравих вихідних.

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