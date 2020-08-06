Місто-фортеця: унікальний скельний комплекс в Україні дивує туристів

Фото: Тустань - об'єкт культурної спадщини України (wikipedia.org)

Чому варто відвідати древній наскельний оборонний об’єкт неподалік від Східниці

В Україні – безліч об'єктів, здатних здивувати навіть бувалого туриста. Один з таких пунктів на карті нашої країни – Тустань. Це древній наскельний оборонний комплекс. Його залишки розташовані неподалік від села Урич Сколівського району на Львівщині – у мальовничих українських Карпатах.

Пейзажі тут - наче з казки або фільму. Здалеку багатьом туристам місто-фортеця і скельний комплекс Тустань нагадує гору з фільму "Володар кілець".

Чим унікальне це місце

У далекому 9 столітті тут жили племена хорватів, а пізніше їх князівства завоював князь київський Володимир Святославич, приєднавши землі до Київської Русі.

Прямо на скелях вирішили звести фортецю. Для неї будівельники вирішили використовувати природний ресурс самої скелі, яка послужила основою для кріплень з дерева.

Фото: Тустань (vidviday.ua)

Зведена у скелях будова виконувала функції фортеці, а пізніше була також митним пунктом на соляному шляху, який вів з Дрогобича на Закарпаття й далі в Західну Європу. Тустань служила митницею. Тут брали мито з купців, а взамін – забезпечували їм охорону при перевезенні товарів. Фортеця існувала аж до 16 століття.

До наших днів збереглася тільки скельна порода, а дерево зітліло. Але навіть самі скелі своєю незвичайною формою нагадують замок.

Чому варто відвідати Тустань?

Тустань буде цікава буквально всім! Любителям історії, піших прогулянок, і туристам, які просто хочуть побачити скельні пейзажі неймовірної краси.

А також тим, хто хоче відпочити від міської суєти в оточенні гарної природи.

Фото: Самі скелі своєю незвичайною формою нагадують замок (vidviday.ua)

Тут можна спостерігати за фортецею з боку біля багаття під час вечірніх сутінків.

Також можна відвідати музей, де вам розкажуть багато цікавих фактів про це місце та про регіон. Також Тустань люблять скелелази.

Фото: Стародавній наскельний оборонний комплекс Тустань (vidviday.ua)

Це місце сподобається і любителям фестивалів. У цьому місці щороку проводять фестиваль "Ту Стань!". Під час події проводяться масштабні реконструкції середньовічних битв і відтворюють побут місцевих, які жили тут понад десять століть тому.

Як працює історичний комплекс:

Тут для туристів двері відкриті щодня

з 9.30 до 17.00 (листопад-березень), з 10.00 до 18.00 (квітень-жовтень).

Вихідні – Різдво (7 січня), Хрещення (19 січня), Великдень.

Ціна квитка – 60 гривень, пільговий квиток – 30 гривень. Вартість екскурсій – від 100 гривень.

Фото: У Тустань їдуть ті, хто хоче відпочити від міської суєти в оточенні гарної природи (vidviday.ua)

Як дістатися у Тустань?

Можна замовити одноденну екскурсію в однієї з безлічі туристичних фірм Львова. Ціна – від 400 гривень. Також у це місце можна доїхати і самостійно.

Від автостанції у Львові регулярно курсують автобуси до Східниці. Далі від Східниці вам потрібно добратися на маршрутці до села Урич і потім пройти близько кілометра пішки до самої фортеці.

Більше дивіться у відео:

Тустань Тустань - не тільки видатний природний, але і археологічний пам'ятник, який не має аналогів у Європі! Опубліковано РБК-Україна Вівторок, 4 серпня 2020 р.

Відео: Середньовічний оборонний комплекс Тустань в Карпатах (facebook.com/www.rbc.ua)

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