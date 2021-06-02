"Готелі та ресторани вже відкриті": коли українці зможуть відпочивати в Словенії

Їхати в країну поки можна тільки з "терміновою" метою

Туризм в європейських країнах поступово відновлюється до початку літнього сезону, а деякі держави ЄС навіть відкрили свої кордони для українських мандрівників. У Словенії також поступово почали відкриватися готелі, а туристичні компанії розсилають пропозиції щодо відпочинку в країні.

30 травня в Словенії оновили умови для в'їзду туристів. Україна як і раніше залишається в переліку країн, для яких скасовано карантин.

Словенія офіційно відкрита для туризму, повідомляє профільне видання Travel Pulse. Ця країна серед перших у світі отримала позначку WTTC "Safe Travels".

Крім того, Словенія також ввела систему "Видужалий, вакцинований, негативний тест" (RVT), яка дозволила підприємствам країни повільно відновити роботу, включаючи туристичну індустрію. Готелям ще з кінця квітня дозволили відкривати для туристів до 30 номерів.

Які правила в'їзду в Словенію

Мандрівники, що в'їжджають до Словенії з "зелених країн", не мають жодних обмежень.

Громадяни "червоних країн" можуть в'їхати при наявності негативного результату на COVID-19, або були вакциновані, або якщо нададуть доказ одужання від коронавірусу - тест не старше 10 днів, або довідку про одужання від COVID, якщо з моменту появи симптомів пройшло не більше шести місяців.

Фото: Архітектура міста Блед (pixabay.com)

За останніми даними від 30 травня, українцям дозволено в'їзд за правилами для прибулих з країн червоного списку. При в'їзді необхідно пред'явити:

- негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше 48 годин до перетину кордону;

- позитивний результат ПЛР-тесту з терміном давності від 10 днів до 6 місяців;

- сертифікат про вакцинацію від COVID-19, після її завершення не раніше 14-21 днів (залежно від препарату).

При цьому в'їжджати до Словенії українцям можна як і раніше тільки з "терміновою" метою (відвідування близьких родичів, наприклад), але не з туристичною.

Пасажири з третіх країн, які знаходяться в "червоному переліку", повинні довести необхідність своєї поїздки до Словенії при в'їзді або на будь-якому пункті поліцейському контролю, коли вони вже знаходяться в країні.

"Оскільки туристичні поїздки не рекомендуються й через те, що туристична інфраструктура все ще закрита, ми просимо пасажирів добре подумати перед поїздкою до Словенії. Відвідування друзів або не найближчих родичів, будь-які спортивні заходи, огляд визначних пам'яток і подібне вважаються туристичною подорожжю", - йдеться в додатку поліції для туристів Enter Slovenia.

Фото: Пам'ятки Словенії (pixabay.com)

"Є надія на цей сезон"

Знавці й любителі туризму в Словенії помітно пожвавилися останнім часом, кажуть РБК-Україна експерти туристичного ринку.

"Я регулярно отримую дзвінки та листи із запитом - коли ж можна відпочити в улюбленій країні? Пов'язано це з тим, що готелі популярних словенських курортів активно розсилають новини про відкриття і свої цінові пропозиції. Але, на жаль, це знову більше відноситься до туристів з Європи, і безпосередньо до самих словенців", - розповідає в коментарі виданню Олександра Булава, керівник словенського відділу туроператора "Go Slovenia".

Гостей з України в Словенії офіційно приймати поки не готові, зазначає вона. Ситуація в країні дійсно більш-менш стабільна, невеликі готелі відкриті, ресторани та бари приймають відвідувачів, але з певними обмеженнями.

"Наприклад, на терасі можна вільно відпочити, а ось розташуватися у приміщенні тільки за наявності довідки про вакцинацію або негативного результату ПЛР-тесту", - розповідає вона.

В умовах пандемії перевага розташування Словенії стала скоріше недоліком: сусідство з європейськими країнами істотно обмежує уряд країни в маневрах для можливостей прийому туристів, говорить фахівець.

Вона додає, що регулярно спілкується з партнерами зі Словенії. За їхніми словами, є надія, що кордон в цьому сезоні відкриється і для українських туристів. Але в'їзд можуть дозволити за умови наявності документів, що підтверджують вакцинацію або негативний тест, або наявність антитіл. Знову ж таки, всі ці документи мають свої терміни актуальності.

"Поки немає точних прогнозів щодо відкриття країни. Але це означає, що уряд Словенії піклується про своїх громадян, а також про туристів. А поки чекаємо якнайшвидшого і безпечного відновлення подорожей до Словенії, де смачне вино, бірюзове море і найкрасивіші озера", - говорить Олександра Булава.

Фото: Популярне серед туристів озеро Блед (pixabay.com)

Відпочинок в Словенії вважається більш ексклюзивним і індивідуальним, але не масовим, розповів РБК-Україна директор туристичної компанії "Аполло-тур" Андрій Демура.

"У структурі продажів цей напрямок традиційно не такий популярний, як інші курортні країни. Але водночас Словенія - прекрасна країна, в яку можна їхати за спокійним, розміреним відпочинком, спа-послугами. Там прекрасні мальовничі озера", - зазначив він.

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