Острови повертаються до життя: одна з кращих локацій Греції, де вже чекають туристів

Міконос відновлює туризм, який постраждав під час суворого карантину

Греція відкрила кордони для туристів. Відпочинок на мальовничих островах країни доступний в цьому сезоні й українцям.

В країну можна їхати з декількома умовами. Потрібно заповнити анкету на спеціальному сайті, а на в'їзді в країну надати один з таких документів (на вибір мандрівника):

- довідка про вакцинацію, зроблену не раніше 14-ти днів до в'їзду в Грецію;

- ПЛР-тест, зроблений не пізніше 72 годин до перетину кордону;

- довідка про перенесене раніше захворювання;

- тест на антитіла, дійсний від 2 до 9 місяців з дня видачі.

Готуються приймати туристів і на острові Міконос, який вважається найвідомішим центром вечірок в Греції.

Фото: Берегова лінія острова Міконос досягає 89 кілометрів (pixabay.com)

"На вузьких вуличках головного міста острова робочі бригади активно розмальовують магазини. Якщо все піде добре, незабаром вони знову стануть фоном для тисяч фото в Instagram. У пляжних барах по всьому острову гучномовці поки не працюють: єдиний звук - це шум моря. Музика, як і раніше, заборонена в приміщеннях, хоча туристам вже можна користуватися відкритими майданчиками й терасами", - йдеться в матеріалі видання CNN Travel.

Там розповіли, як популярний курортний острів готується до прийому гостей і "повертається до життя після ослаблення карантину".

До кінця червня відкриють основні туристичні локації

Міконос - один з островів Кікладського архіпелагу в центральній частині басейну Егейського моря. Його площа становить 85,5 квадратних кілометрів.

Бренд Міконоса формується навколо нічного життя. Сьогодні клуби на острові все ще закриті, але власники закладів готуються до відкриття вже найближчим часом, адже план з відновлення туризму в країні набирає обертів, йдеться у публікації.

Згідно з планом уряду Греції, до кінця червня туристам будуть доступні для відпочинку 80 островів. Також відкриються більшість основних туристичних напрямків країни, що вважаються безпечними з точки зору COVID.

"Ключовим моментом є активна кампанія з вакцинації, націлена на кожного жителя острова (Міконос - ред). У центрі здоров'я Міконоса, де роблять щеплення, вільні місця на найближчий час заброньовані, а більша частина населення острова отримала хоча б одну дозу вакцини", — пише CNN Travel.

Фото: Тури на Міконос доступні й українським туристам (pixabay.com)

Місцевий агент з продажу та оренди нерухомості Джеррі Маркантонатос каже виданню, що"чекав цього моменту з першого дня карантину, як тільки вірус почав поширюватися".

"Співробітники сфери пройшли вакцинацію, і ми можемо забезпечити захист туристам. Цього літа Міконос, безумовно, стане островом, вільним від коронавірусу", - вважає він.

Туристів цього року може стати удвічі більше

Плани відновлення економіки Греції після дії суворих обмежень через пандемію стосуються в основному саме туризму. На цю галузь припадає 18% грецької економіки й кожне п'яте робоче місце в країні, пише CNN.

Туризм - це якраз та галузь, яка допомогла Афінам вийти з 10-річної фінансової кризи, що закінчилася незадовго до пандемії. Минулого року країна прийняла менше третини туристів у порівнянні з 2019 роком, коли країну відвідало понад 31 мільйона гостей, йдеться в публікації.

"Мешканці були вражені, побачивши на своєму острові лише невелику кількість туристів, до яких ті так звикли. Але всі дані показують, що в цьому році кількість прибуттів у порівнянні з 2020 роком може подвоїтися", - говорить мер Константінос Кукас.

На початку квітня, все ще не скасовуючи карантин повною мірою, в Греції почали відкривати кордони для туристів, почавши з певного списку країн і одночасно проводячи вакцинацію. Так, 19 квітня Греція стала другою після Хорватії країною ЄС, яка дозволила американцям в'їзд без обов'язкового карантину. Пізніше дозволили в'їзд і туристам з України.

Фото: "Візитна картка" острова - ресторани, бари та нічні клуби (pixabay.com)

"Чарівний рецепт" відновлення туризму

Обіцянка влади того, що Міконос незабаром буде вільним від COVID, викликала великий інтерес у мандрівників з усього світу, говорить генеральний директор місцевої туристичної асоціації Іракліс Зісімопулос.

"Ми отримуємо багато питань. Два основних - чи всі ми вакциновані та чи дійсно гості можуть веселитися на острові, як раніше. Ми відповідаємо, що до 1 липня все буде дуже близько до того, як було до пандемії", — запевняє він.

Зісімопулос описує вакцинацію як "чарівний рецепт відновлення нічного життя". Поки план "повернення до життя" в країні залишається гнучким, адже занепокоєння викликають нові штами вірусу. До того ж, в ряді країн мандрівників, які повертаються додому з відпустки, можуть попросити пройти самоізоляцію.

Тим часом на Міконос почали прибувати перші мегаяхти, а в деяких ресторанах і барах вже стає шумно, пише CNN Travel. Минулого року в Греції був суворий карантин, але це було ще до вакцинації, зазначає співвласник одного із закладів на острові Вангеліс Сіафідас.

"Цього року ми були стали однією з перших країн, які відкрилися. Хочемо показати людям, що вони можуть добре і безпечно проводити час", — говорить він.

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