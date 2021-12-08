Новий штам та сплкск COVID в Європі. Що варто враховувати туристам

У яких популярних туристичних країнах виявили новий варіант "Омікрон"

Новий штам коронавірусу швидко поширюється в Європі – вже в 19 країнах ЄС виявлені випадки захворюваності. За останніми даними Європейського центру профілактики та контролю захворюваності, список поповнила Хорватія з 3 виявленими випадками "Омікрона".

В ЄС Омікрон поширюється приховано

Майже завжди у хворих виявили зв'язок із подорожами в африканські країни або з транзитом в аеропортах континенту. Але в деяких країнах пацієнти незрозуміло як заразилися – наприклад, у Бельгії, Данії, Іспанії, Ісландії). Ті, хто заразився не відвідували територій, де був виявлений новий штам вірусу. Це свідчить про те, що передача інфекції в цих країнах може відбуватися приховано. Наприклад, у Фінляндії виявили "Омікрон" у туриста, який побував у Швеції.

Всього станом на 7 грудня було виявлено 274 випадки "Омікрону" в таких країнах: Австрія, Бельгія, Хорватія, Чехія, Данія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Латвія, Нідерланди, Норвегія, Португалія, Румунія, Іспанія, Швеція. У декількох країнах точна кількість випадків нового штаму ще з'ясовується.

За всіма отриманими даними, захворювання у заражених протікало або без симптомів, або середньої тяжкості. Смертельного результату поки ні в одного з них не було. Втім, загального числа діагностованих випадків недостатньо, щоб робити висновки про те, що новий штам відрізняється від попередніх, відзначають в центрі.

Всього у світі вже 57 країни (33 країни поза ЄС) виявили на своїй території варіант "Омікрон". Всього було підтверджено 1137 випадків у світі й ще 234 залишаються під питанням.

Багато з цих – країн популярні в українців туристичні напрямки. Наприклад: Танзанія, Шрі-Ланка, ОАЕ, Мексика, Мальдіви, Ізраїль, Таїланд.

Також навий штам був виявлений в таких країнах: Аргентина, Австралія, Ботсвана, Бразилія, Канада, Чилі, Китай, Фіджі, Гана, Індія, Японія, Малазія, Набімія, Непал, Росія, Саудівська Аравія, Сенегал, Сінгапур, ПАР, Південна Корея, Швейцарія, Туніс, Великобританія, США, Замбія, Зімбабве.

Фото: В яких популярних туристичних країнах виявили новий варіант "Омікрон" (unsplash.com/martin-sanchez)

У яких країнах ввели суворі обмеження

Австралія вперше відкрила свої міжнародні кордони в листопаді, після 18 місяців, коли вона дозволяла своїм громадянам залишати або в'їжджати в країну тільки за наявності спеціального дозволу.

Наразі призупинено прийом іноземних студентів та мігрантів.

Кордони Нової Зеландії як і раніше закриті з минулого року, хоча її уряд оголосив, що вони знову відкриються для своїх громадян і для власників віз з Австралії з нового року і для вакцинованих відвідувачів – з квітня.

У В'єтнамі також діє один з найбільш тривалих заборон на поїздки, але в цьому місяці він вперше відкрив свої кордони.

У цих країнах також було відносно небагато випадків до липня 2021 року, коли варіант "Дельта", вперше виявлений в Індії, почав поширюватися.

В Бельгії оголосили комендантську годину в деяких закладах сфери гостинності після різкого збільшення числа випадків захворювання і появи нового штаму коронавірусу;

оголосили комендантську годину в деяких закладах сфери гостинності після різкого збільшення числа випадків захворювання і появи нового штаму коронавірусу; Через зростання числа випадків COVID-19 Нідерланди оголосили про часткове закриття барів, ресторанів та інших закладів з 17:00 до 5:00;

оголосили про часткове закриття барів, ресторанів та інших закладів з 17:00 до 5:00; В деякий регіонах Німеччини доступ до ресторанів, барів, кінотеатрів та перукарень дозволили лише тим, хто вакцинований або нещодавно вилікувався від COVID.

Під час подорожей всі туристи повинні дотримуватися загальних правил і заходів безпеки – дотримуватися дистанції, вакцинуватися, а також в громадських місцях і закладах не забувати одягати маски, щоб знизити поширення короновірусної інфекції COVID-19.

Нагадаємо, ми розповідали в які країни Європи не варто планувати подорож через новий штам "Омікрон".