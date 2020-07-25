"Неймовірні місця": маршрут подорожі по Київській області, який вас здивує

Вихідні – прекрасна нагода вирушити з Києва хоча б у коротку подорож, щоб врізноманітнити атмосферу та отримати нові враження.

"Нарешті на вихідні можна влаштувати собі подорож околицями Київської області", - пише киянка Ольга Щербань. Вона запропонувала своїм підписникам маршрут, який розробила сама, та яким вона з друзями вже подорожувала – випробувала його особисто.

Ольга радить влаштувати автомобільну прогулянку на один день за таким маршрутом: Витачів - Балико-Щучинка - Халеп’я -Трипілля - Українка.

Можна також вибрати декілька з цих пунктів і вирушити, наприклад, у такому напрямку: Українка -Трипілля - Халеп’я - Витачів - Балико-Щучинка. Ці населені пункти у маршруті йдуть за порядком розташування їх на трасі в’їзду з Києва, каже вона.

"Спершу я так і зробила, але потім при налаштуванні логістики та за відгуками вирішила зробити маршрут у зворотному напрямку. І це дійсно кращий варіант, тому що Витачів - дуже мальовниче місце, на яке краще виділити більше часу, сил, зробити пікнік (саме тут рекомендую його влаштувати) та яке стало доволі популярним, і тому після обіду людей стає дуже багато, припаркуватися буде складно", - зазначає Ольга.

Фото: Неймовірні види на Дніпро (facebook.com/Ольга Щербань)

Вона пише, що за час поїздки вони встигли проїхати за таким маршрутом: Витачів - Балико-Щучинка - Халеп’я.

Якщо ви хочете в нормальному темпі, а не галопом заради "поставити галочку", що були в цих краях, то краще вибирати саме такий варіант, каже туристка. На Трипілля треба виділити час, щоб відвідати музей Трипільської культури, радить вона.

У селі Балико-Щучинка розташовується меморіальний історичний комплекс Другої Світової Війни. Якщо ж вам не цікава ця тема чи маєте інший настрій, то немає сенсу туди їхати, і тому почати маршрут можна відразу з Витачіва, каже Ольга.

Витачів

Як доїхати з Києва: на авто по Столичному шосе або трасі Н01.

Околиці села Витачів – гарне місце для пікніка або прогулянки з видами на Дніпро, каже Ольга Щербань.

"Ця місцевість - з давньою історією, що сягає 4-5 сторіччя нашої ери. На згадку про це тут частково збереглися давні вали, а гора Краснуха – це рукотворний курган. В самому селі зберіглася дерев’яна церква 1853 року. А ще - капличка, яку можна побачити на пагорбі – це реконструкція 1991 року", - згадує вона.

Фото: Околиці села Витачів – гарне місце для пікніка або прогулянки, де вам відкриються види на Дніпро (facebook.com/Ольга Щербань)

Проект каплички взятий з ескізу Тараса Шевченка. Того ж року був побудований млин.

Тут знімали фільм "Поводир" - український історичний драматичний фільм, події в якому відбуваються у 1932-1933-х роках в УСРР у часи індустріалізації, колективізації та напередодні й під час Голодомору й репресій представників "Розстріляного відродження", додає Ольга.

Біля входу на гору Краснуху є безкоштовне місце для парковки та кілька столиків.

Фото: Ольга Щербань під час подорожі (facebook.com/Ольга Щербань)

Село Балико-Щучинка: битва за Київ - "Букринський плацдарм"

"Це неймовірно сильне та трагічне місце", - зазначає Ольга.

Вона також надала історичну довідку про це місце. Так, Меморіал на честь героїв військової наступальної операції "Букринський плацдарм" (1943 року), споруджений на місці давньоруського городища Чучин, яке вперше згадується в літописах в 11 сторіччі.

"У княжі часи тут була фортеця, яка контролювала околиці і порт на Дніпрі. Збереглися залишки валів висотою до чотирьох метрів, проведена часткова реконструкція, встановлено пам'ятник Бояну - автору "Слова о полку Ігоревім", - додає Ольга.

Фото: Село Балико-Щучинка відоме історичною подією - битвою за Київ (facebook.com/Ольга Щербань)

У 1943 році у ході операції зі звільнення Києва радянські війська ціною страшних втрат форсували Дніпро в цьому районі і захопили плацдарм протяжністю 11 кілометрів, двічі намагалися почати звідси наступ на Київ, але обидва рази - невдало.

"Не були враховані умови місцевості, які ускладнювали наступальні дії військ, особливо танкової армії. Людські втрати були колосальними. За найскромнішими оцінками, загинуло 250 тисяч солдатів радянської армії. Цей епізод вважається одним з найкривавіших за всю Другу світову війну", - пише вона.

Село Халеп’я: неймовірні види на Дніпро

"Спершу може здатися, що "ловити" в цьому маленькому селі немає чого. Проте саме звідси відкриваються неймовірні краєвиди на Дніпро. Також тут є невелике озеро, де можна зупинитися на перекус або порибалити", - зазначає Ольга.

Для споглядання краєвидів Халеп’я вона радить потрапити на так звану "Кручу". Дорогою з Витачіва біля вказівника "Музей" треба повернути праворуч, проїхати між приватними будинками і побачити доволі крутий піщаний підйом. По ньому легко можна проїхати.

Фото: Мальовничі краєвиди Ольга Щербань)

"Підіймаєтеся і відразу потрапляєте на берег кручі. Енжой! Дуже класно тут, коли починає сідати сонце – захід неймовірний. Місцина доволі відкрита, і тому в теплу та сонячну пору року вдень тут може бути спекотно. Враховуйте ці моменти", - додає Ольга.

Також вона вказала місця, які можна відвідати додатково до маршруту, або ж зробити з них окремий маршрут:

Трипілля

Як доїхати з Києва: авто по Столичному шосе або трасі Н01.

Саме в цьому одноіменному селі 120 років тому Вікентій Хвойка виявив поселення трипільської культури, яке датується 5 віком до нашої ери. Тож головною принадою Трипілля є археологічні знахідки, що зібрані у Київському обласному археологічному музеї.

Археологічний музей: с. Трипілля, вул. Героїв Трипілля, 12. +38 (04572) 3-32-99. Графік роботи: 10:00-17:00, вихідні – понеділок, вівторок.

Фото: Маршрут вихідного дня з Києва (facebook.com/Ольга Щербань)

Українка

Як доїхати з Києва: авто по Столичному шосе або трасі Н01.

Ознайомлення з Українкою Ольга радить почати з відвідування Дівич-Гори, звідки відкривається вид на місто та на Дніпро.

"У самому місті радимо прогулятися по набережній та відвідати міський пляж. Прямо там можна орендувати яхту або човен та прогулятися Дніпром або відвідати сусідні острови. Уточнення: варіант маршруту, який можна скомпонувати з цих об’єктів: Українка-Трипілля-Витачів. В принципі, це такий собі "конструктор" з п'яти населених пунктів, які ви можете скомпонувати у будь-якому порядку та за інтересами", - підсумовує Ольга Щербань.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що відвідати в Бессарабії – мальовничому регіоні на півдні України.

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