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Непростий час: названі найбезпечніші для подорожей по Україні

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Середа 23 лютого 2022 15:25
Непростий час: названі найбезпечніші для подорожей по Україні Фото: Київ (unsplash.com/artemioz)
Автор: Євгенія Тугушева

До списку увійшли популярні туристичні напрямки та курорти

На тлі напруженої ситуації в Україні багато хто боїться подорожувати, але в нашій країні залишається безліч безпечних міст для подорожей.

Про це в інтерв'ю TRAVEL РБК-Україна розповів глава правління Visit Ukraine Антон Тараненко.

За його словами, сьогодні найбезпечнішими для туристичної подорожі точно залишаються Київ, Львів, Одеса, Кам'янець-Подільський, вся західна Україна, неймовірні Чернівці, Тернопіль, Ужгород, Луцьк, а також зимовий Буковель, де до кінця березня триватиме сезон.

"Дуже люблю Маріуполь та Святогірськ за туристичні місця. Навіть місто Харків – моє улюблене місце формату молодіжної тусовки, але географічно вони ближчі до зони конфлікту", – сказав він.

Непростий час: названі найбезпечніші для подорожей по Україні

Фото: Експерт назвав безпечні міста України для подорожей (unsplash.com/eugenivy_now)

Також Антон Тараненко зазначив, що зараз великі готелі в Україні працюють у штатному режимі.

"Ми працюємо в штатному режимі. Якщо будемо бачити якісь труднощі, говоритимемо про це клієнтам. Тому ми точно не сіятимемо паніку-істерику. Але водночас не одягатимемо рожеві окуляри та удаватимемо, що все спокійно. Будемо розвивати позицію, яка підтверджена офіційними чи державними чи провладними структурами. Можливо, з туристичним підтекстом", – сказав експерт в інтерв'ю.

Нагадаємо, експерт розповів, що зробить Україну популярною країною.

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