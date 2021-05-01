Небанальний Львів на травневі: локації, які здивують навіть досвідчених туристів

Гід по незвичних місцях міста для тих, хто вже бував у Львові багато разів

Львів - один з найпопулярніших напрямків для мандрівників на травневі свята. Але більшість туристів давно там побували, а то і по багато разів. Багато хто вивчив історичні локації цього міста навіть настільки детально, що можуть показувати їх інших мандрівникам.

Але тревел-блогери Макс Узол і Оля Манько вирішили освіжити список must see локацій в цьому місті та показали "небанальний" Львів. Спеціально для РБК-Україна вони склали маршрут, який вразить навіть найдосвідченіших мандрівників.

Відео: Львів: що подивитися та куди піти (youtube.com/Узол і Манько)

Замість Високого замку: майданчик, де можна зустріти ідеальний захід сонця

Перша локація, яку радять блогери, поєднує в собі споглядання красивих панорам міста. Але - не з Високого замку (знаменитої серед туристів локації - одного з пагорбів у Львові, який вважається найвищою точкою міста - 413 метрів у висоту). Але є ще одне, не менш цікаве місце, звідки відкриваються гарні краєвиди на Львів, впевнені блогери.

Гора знаходиться на території відомого регіонального ландшафтного парку "Знесіння", до якого можна дійти всього за 20 хвилин пішки від історичного центру міста.

Фото: Побачити Львів можна з незвичайної локації (Узол і Манько)

"Зустріти захід можна не на Високому замку, а на Лисій горі. Більшість туристів вибирає Високий замок, оскільки це один з найвідоміших та найвищий оглядовий майданчик міста. Але можна пройти трохи далі на територію парку "Знесіння", можна піднятися на Лису гору, звідки теж відкривається прекрасний вид на Старе місто, на сам парк "Знесіння", а також на старі райони Львова і на сам Високий замок. Саме на Лисій горі можна зустріти один з найкрасивіших заходів у місті", — радить Оля Манько.

Фото: Майданчик, з якого відкриваються види на місто (Узол і Манько)

Місце, де рятують тварин

Біля Лисої гори є ще одне цікаве місце - "Домівка врятованих тварин". Тут можна побачити безліч тварин: лисиці, вовки, дикобрази, конячки, ослик, єноти, сови, лелеки та ще багато інших, звертає увагу Макс Узол.

Фото: У цьому притулку рятують тварин, які раніше утримувалися в поганих умовах (Узол і Манько)

"Вхід на територію - безкоштовний. Але важливо, це не зоопарк. Тут рятують тварин. Вони сюди потрапляють з травмами, або ж їх рятують від недобросовісних господарів. Вовків, наприклад, забрали з Житомирської в'язниці: вони жили там у собачій клітці. Виявляється, у багатьох в'язницях є така традиція - тримати вовків", — розповідає він.

Лисиці найчастіше потрапляють в такі притулки з притравочних станцій і від браконьєрів, звертає увагу блогер.

"Деяких тварин тут лікують, виходжують і випускають на свободу. Але є й ті, хто вже не виживе в дикій природі. Наприклад, вовки, які народилися в клітці. Тому в такому притулку вони живуть все своє життя", - говорить Макс Узол.

Ретрогараж: колекція старих автомобілів

Ще одне цікаве небанальне місце у Львові - Ретрогараж, або музей ретроавтомобілів. У ньому можна подивитися старі американські та львівські автомобілі та велосипеди.

"Основа музейного зібрання - від львівських колекціонерів-ентузіастів. Час від часу експозиція змінюється. Музей дуже незвичайний, оскільки всі автомобілі - на ходу, і їх навіть можна взяти в оренду, щоб просто виїхати з музею і покататися по львівських вуличках", — згадує Оля Манько.

Фото: Ретрогараж - місце для поціновувачів старих автомобілів (facebook.com/Ретрогараж Львів)

З цікавих екземплярів музею - авто, як у Брюса Вілліса, Джеймса Бонда, Елвіса Преслі і як у фільмі "Поліцейська академія". До слова, в "поліцейському" авто можна навіть посидіти всередині.

Фото: В одній з машин можна посидіти й сфотографуватися (facebook.com/bambilviv)

Дізнатися, як готується пиво

Ще одне цікаве місце у Львові - музей пива на території однієї з пивоварень. Три величезних зали, де ви дізнаєтеся історію львівського пива і технологію приготування цього напою. Екскурсія в супроводі гіда коштує 90 гривень з людини. Можна також взяти аудіогід за 36 гривень.

"Мені сподобалося, що музей інтерактивний, тому ти дуже залучаєшся в процес екскурсії, все можна і навіть потрібно чіпати, натискати, крутити. Локація не схожа на традиційні музеї", — ділиться враженнями Макс.

Фото: У музеї можна дізнатися історію виникнення напою (facebook.com/DARTUkraine)

Третій поверх музею - це величезний дегустаційний зал. У якості кульмінації екскурсії тут проводять дегустацію пива.

"А нас вразив сам інтер'єр залу. Виглядає дуже космічно", - згадує Оля.

Екстремальні розваги: польоти на літаку та роупджампінг на стадіоні

Любителі екстриму під Львовом можуть політати на літаку. А саме - на аеродромі Цунів, який знаходиться за 30 кілометрів від Львова, кажуть блогери.

Фото: На аеродромі, який знаходиться на території міста, можна літати на літаках і стрибати з парашутом (Узол і Манько)

"Тут стрибають з парашутом і літають на різних літаках. Ми політали на французькому літаку Socata. Він вміщує три пасажири, а 20-хвилинний політ коштує 4200 гривень. Враження незабутні! У літака - чудовий огляд. А під час польоту навіть можна спробувати покерувати ним", — розповідає Макс.

Але найбільш екстремальне заняття у Львові - це незвичайний роупджампінг на стадіоні, зазначає він.

Фото: Роупджампінг зазвичай проводять на мостах. Але у Львові вирішили облаштувати таку послугу прямо на стадіоні (Узол і Манько)

"Ми звикли, що таку послугу як роупджампінг облаштовують на мостах. Але на стадіоні - це точно вражає. Висота 11-поверхового будинку, 34 метри та секунда вільного падіння. Під тобою - величезне футбольне поле і неймовірний вид на стадіон. Стрибнути зважитися не кожен. Але відчуття - неймовірні. Коштує стрибок 600 гривень. Якщо зареєструватися на сайті й внести передоплату, то ціна знижується до 500 гривень", — резюмує Макс Узол.

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