"Не помістилися в літаку, як в автобусі": що робити, якщо для вас не знайшлося місця на рейсі

Фото: Літаки в аеропорту (РБК-Україна)

Що таке овербукінг та як діяти, якщо така проблема виникла

Киянка Світлана Гнатенко у розпал курортного сезону самостійно бронювала квиток на рейс до Туреччини без купівлі туру. У день, коли мав відбутися рейс, вона дізналася, що не зможе полетіти у призначену дату. Разом з нею не змогла відлетіти й інша частина пасажирів.

Проблема виникла вже безпосередньо в момент, коли на стійці реєстрації пасажирів виявилося більше, ніж місць у літаку, згадує Світлана.

"Не помістилися в літаку, як в автобусі – навіть не уявляла, що таке взагалі може бути. Виявилося, що квитків на цей рейс продали більше, ніж вміщує літак. Аналогічний рейс запропонували на наступний день. Авіакомпанія також запропонувала переночувати в готелі за їх рахунок, але мені це не було потрібно. Оплатили мені дорогу на таксі додому і на наступний день – таксі в аеропорт", - розповідає вона.

Крім того, каже туристка, їй у якості компенсації було запропоновано суму, якої вистачить ще на один авіаквиток у майбутньому.

Така практика, відома вже протягом десятків років, називається овербукінгом. Що це означає? Припустимо, літак вміщає 150 пасажирів, але авіакомпанія може продавати квитки на більшу кількість місць. Розраховуючи на те, що хтось може не встигнути на рейс або зовсім відмовитися летіти. Таким чином, компанія перестраховується від збитків. Проблему можуть списувати на технічні проблеми або інші моменти.

Яку компенсацію можна отримати, які права у такій ситуації є у пасажира та як себе поводити при виникненні такої проблеми – у матеріалі РБК-Україна.

Квитки придбані, а місць немає. Як таке може бути?

Овербукінг - це продаж авіаквитків більше за кількістю, ніж фактичних посадочних місць у літаку на конкретний рейс, коментує РБК-Україна молодший юрист юридичної компанії Investment Service Ukraine Дар'я Скоблікова.

Фото: Авіакомпанії можуть продавати більше квитків, ніж передбачено місць у одному літаку (РБК-Україна)

"Це, по суті, маркетингова хитрість авіакомпаній для збільшення доходу від обсягу продажів. Адже, за підрахунками, такий перепродаж все одно приносить грошей більше, ніж компенсація готелю та харчування пасажиру на добу. До того ж, авіакомпанія розраховує, що близько 5-10% пасажирів можуть відмовитися від рейсу або не встигнути, що досить поширено, а у такому випадку навіть зникає необхідність у компенсації", - пояснює юрист.

Практика овербукінгу застосовується як українськими авіаперевізниками, так і компаніями на європейському просторі, додає вона.

На законодавчому рівні порядок та умови компенсації пасажиру, якому відмовлено в перельоті не за його бажанням, регулюється Повітряним кодексом України, а також Регламентом (ЄС) № 261/2004 Європейського Парламенту та Ради “Про встановлення загальних правил у галузі компенсації та допомоги пасажирам у разі відмови в посадці, скасування чи тривалої затримки авіарейсу, ратифікований Верховною Радою України, нагадують у Investment Service Ukraine

Зіткнутися з такою проблемою можна і в готелях

Така проблема дійсно може статися й через технічний збій, а тільки через свідоме бажання авіакомпанії заробити, говорить фахівець з індивідуального підбору турів Любов Чернега.

"Вкрай рідко, але таке трапляється. Крім того, є і інші причини, чому це може статися", - розповідає фахівець.

Фото: У готелях також можна зіткнутися з овербукінгом (pixabay.com)

На наше прохання вона перераховує основні з них.

заміна судна на менш вмістиме (менш за розмірами);

помилка вводу даних при формуванні списку пасажирів;

перевезення віп-персон або тих, кого не пустили в країну та відправили назад найближчим рейсом.

"Зіткнутися з овербукінгом можна також і в готелях, коли туристи прилітають на відпочинок в курортну країну. Але тоді, як мені здається, питання вирішується простіше. Туриста просто переселяють в інший готель, і практично ніяких конфліктів не виникає. Принаймні, я не стикалася з подібним. Готель, рівний за якістю і послугах, що надаються, зазвичай знаходиться дуже швидко і оперативно", - розповідає фахівець.

За її словами, під час карантинних обмежень таке явище досить рідкісне, адже часто буває навпаки: готелі в повній мірі все ж не заповнені. Але якщо таке відбувається, треба звертатися до туроператора, який вирішить це питання.

"Нерідко буває так, що вдається оселитися в готель, який надає набагато кращий сервіс. Наприклад, було таке, що турист оплатив проживання у тризірковому готелі, а жив без доплат у п'ятизірковому", - згадує Любов Чернега.

Вона підкреслює: якщо у туроператора перед відпусткою можна іноді уточнювати, як справи з готелем та чи все добре, то у авіакомпанії навряд чи можна дізнатися, чи відбудеться овербукинг. Про це практично завжди дізнаються, вже прибувши в аеропорт.

Що робити пасажиру, якщо зіткнувся з овербукінгом?

На прохання РБК-Україна юрист Дар'я Скоблікова перераховує порядок дій, якщо пасажирам відмовлено у перельоті не з їх вини:

відразу ж зареєструвати факт про відмову у посадці на рейс з фіксацією дати і часу. Відповідну відмітку потрібно вимагати або в сервісній службі аеропорту, або за стійкою реєстрації;

пасажир має право також вимагати дізнатися, чи є можливість його пересадити, в такому випадку, на клас вище у якості компенсації і без додаткової доплати:

також пасажир має право на реєстрацію його на інший рейс з кінцевою точкою прибуття за заздалегідь запланованим маршрутом;

пасажир має право на турботу, що включає в себе прохолодні напої та харчування в достатній кількості з урахуванням тривалості очікування, розміщення в готелі у випадках, коли наступний рейс доводиться очікувати від доби і більше, безкоштовний трансфер, організований між аеропортом та готелем, також право на турботу включає в себе можливість пасажиру зробити безкоштовно 2 телефонних дзвінка або 2 повідомлення електронною поштою.

Фото: Які права має пасажир у ситуації з овербукінгом (РБК-Україна)

Щодо розмірів компенсації, Законом встановлено наступні ставки:

250 євро - для рейсів дальністю до 1500 км;

400 євро - для рейсів дальністю від 1500 км до 3500 км;

600 євро - для рейсів дальністю понад 3500 км.

"Розмір вашої компенсації може бути зменшений на 50%, якщо пасажиру пропонується заміна маршруту до пункту призначення альтернативними рейсами, але час прибуття при цьому не перевищує заздалегідь запланованого", - підкреслює юрист.

При цьому виплата компенсації не звільняє перевізника від зобов'язання запропонувати послуги, згідно з переліком, зазначених у праві на турботу.

Крім того, за словами Дар'ї Скоблікової, якщо ви вимушено змінили клас на нижчий, ніж той, який був куплений, авіаперевізник протягом 7 днів має відшкодувати вам збитки в наступних розмірах:

30% тарифу - для рейсів дальністю до 1500 км;

50% тарифу - для рейсів дальністю від 1500 до 3500 км;

75% тарифу - для інших рейсів.

Бажаємо, щоб всі заплановані вами поїздки відбулися вчасно, а політ проходив з максимальним комфортом!

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