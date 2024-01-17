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Лучший город для жизни в Европе – среди Альп: чем он особенный

Среда 17 января 2024 15:21
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Лучший город для жизни в Европе – среди Альп: чем он особенный Фото: Архитектура Берна (unsplash.com)
Автор: Ольга Маджумдар

Швейцарский Берн остается самым удобным для жизни городом Европы для европейских эмигрантов. Об этом говорится в свежем рейтинге ECA International.

Чем особенный город в Швейцарии и какие еще города входят в топ лучших для жизни в Европе, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.

Неофициальная столица Швейцарии уже третий год занимает первое место как самый лучший для жизни город для экспатов. Берн – живописный город в окружении Альп.

"С лучшими удобствами, минимальным загрязнением воздуха и низким уровнем преступности Берн является очень привлекательным городом для экспатриантов и их семей. Города Швейцарии, Нидерландов и Скандинавии пополняют десятку самых удобных для жизни городов", – отметил старший аналитик рейтингов локаций Нил Эшман.

ECA оценивает города по всему миру с точки зрения общего качества жизни экспатов. Рейтинг базируется на ряде факторов пригодности для жизни, включая доступность медицинских услуг, жилищно-коммунальное хозяйство, доступ к социальной сети, заведения отдыха и досуга, инфраструктуру, климат, личную безопасность, социально-политическое напряженность и качество воздуха.

В этом году Копенгаген, ранее занимавший первое место, опустился на пятое место в рейтинге 2023 года. Причины – дефицит жилья в последнее время. Дублин за 10 лет с 7-й позиции опустился на 11-ю строчку – также из-за нехватки жилья.

В общем, рейтинг лучших европейских городов для жизни выглядит так:

  • Берн, Швейцария – 1 место;
  • Эйндховен, Нидерланды – 2 место;
  • Ставангер, Норвегия – 3 место;
  • Женева, Швейцария – 4 место;
  • Копенгаген, Дания – 5 место;
  • Роттердам, Нидерланды – 5 место;
  • Гаага, Нидерланды – 5 место;
  • Гетеборг, Швеция – 8 место;
  • Амстердам, Нидерланды – 8 место;
  • Базель, Швейцария – 8 место;
  • Дублин, Ирландия – 11 место;
  • Люксембург, Люксембург – 11-е место.

В отчете говорится, что война повлияла на снижение оценки в рейтинге многих городов. В частности, Киев со 137 строчки опустился на 218-ю.

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