Лучший город для жизни в Европе – среди Альп: чем он особенный
Швейцарский Берн остается самым удобным для жизни городом Европы для европейских эмигрантов. Об этом говорится в свежем рейтинге ECA International.
Чем особенный город в Швейцарии и какие еще города входят в топ лучших для жизни в Европе, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на euronews.travel.
Неофициальная столица Швейцарии уже третий год занимает первое место как самый лучший для жизни город для экспатов. Берн – живописный город в окружении Альп.
"С лучшими удобствами, минимальным загрязнением воздуха и низким уровнем преступности Берн является очень привлекательным городом для экспатриантов и их семей. Города Швейцарии, Нидерландов и Скандинавии пополняют десятку самых удобных для жизни городов", – отметил старший аналитик рейтингов локаций Нил Эшман.
ECA оценивает города по всему миру с точки зрения общего качества жизни экспатов. Рейтинг базируется на ряде факторов пригодности для жизни, включая доступность медицинских услуг, жилищно-коммунальное хозяйство, доступ к социальной сети, заведения отдыха и досуга, инфраструктуру, климат, личную безопасность, социально-политическое напряженность и качество воздуха.
В этом году Копенгаген, ранее занимавший первое место, опустился на пятое место в рейтинге 2023 года. Причины – дефицит жилья в последнее время. Дублин за 10 лет с 7-й позиции опустился на 11-ю строчку – также из-за нехватки жилья.
В общем, рейтинг лучших европейских городов для жизни выглядит так:
- Берн, Швейцария – 1 место;
- Эйндховен, Нидерланды – 2 место;
- Ставангер, Норвегия – 3 место;
- Женева, Швейцария – 4 место;
- Копенгаген, Дания – 5 место;
- Роттердам, Нидерланды – 5 место;
- Гаага, Нидерланды – 5 место;
- Гетеборг, Швеция – 8 место;
- Амстердам, Нидерланды – 8 место;
- Базель, Швейцария – 8 место;
- Дублин, Ирландия – 11 место;
- Люксембург, Люксембург – 11-е место.
В отчете говорится, что война повлияла на снижение оценки в рейтинге многих городов. В частности, Киев со 137 строчки опустился на 218-ю.
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