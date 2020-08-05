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Розкішні пляжі: секретне блакитне озеро під Києвом для літнього релаксу

Середа 05 серпня 2020 13:09
Розкішні пляжі: секретне блакитне озеро під Києвом для літнього релаксу
Фото: Озеро в селі Горенка (techdiving.kiev.ua)
Автор: Катерина Гончарова

Де можна відпочити від міської суєти e серпні

Всього в декількох кілометрах від Києва розташоване озеро в селі Горенка неподалік від Гостомеля.

Про це місце знають далеко не всі мешканці столиці. Але коли вони сюди приїжджають, то залишаються під великим враженням. Деякі називають це місце "секретним" як раз з тієї причини, що в соцмережах зовсім не часто публікують фото з відпочинку на цій водоймі.

Тим не менше, озеро в селі Горенка ідеально підходить для тих, хто хоче позасмагати біля води на чистому міщаному пляжі.

Як з'явилося озеро

Деякі місцеві жителі часто розповідають про те, що тут колись був кар'єр. У ньому добували білу глину, з якої виготовляли цеглу. Але з часом місце перетворилося на озеро за рахунок надходження сюди води з річок.

Як правило, у місцях колишніх кар'єрів вода чистіша, ніж в інших водоймах. Тому це озеро привертає увагу тих, хто хоче відпочити біля чистої води.

До речі, це місце таке представляє інтерес і для дайверів.

Вони публиуют детальні огляди цього місця й розповідають, де можна пірнути у водойму так, щоб побачити під водою максимально багато цікавого.

Розкішні пляжі: секретне блакитне озеро під Києвом для літнього релаксуФото: Озеро в селі Горенка (archibvbud.ua)

З іншого боку, деякі дайвери стверджують, що за останні кілька років видимість тут дещо погіршилася. В деяких місцях вода дійсно не така і прозора. Але для тих, хто приїхав сюди для релаксу біля тихої водойми, це місце підійде просто чудово.

Середня глибина кар'єра становить 10-12 метрів.

Чим зайнятися на цьому озері?

В першу чергу – засмагати. Для цього обладнані безкоштовні місця для відпочинку з чистим піщаним пляжем.

Також тут є можливість орендувати лежаки і матраци.

Розкішні пляжі: секретне блакитне озеро під Києвом для літнього релаксу

Фото: Чистий піщаний пляж неподалік від Києва (techdiving.kiev.ua)

Недалеко від пляжів можна купити їжі.

Також у селищі є магазини, де можна купити щось з речей для побуту. Наприклад, якщо ви забули щось вдома перед поїздкою.

Розкішні пляжі: секретне блакитне озеро під Києвом для літнього релаксуФото: Водойма біля села Горенка (techdiving.kiev.ua)

Також сюди можна сміливо їхати і з дітьми, яким напевно сподобаються ігри у пляжний волейбол та просто відпочинок на свіжому повітрі.

З дітьми можна влаштувати пікнік неподалік у лісовій місцевості, а потім скупатися в прозорій воді водойми. Берегова зона - виключно піщана, і тому заходити у воду зручно і просто навіть найменшим дітям.

Як доїхати до озера в Горенці?

Сюди найпростіше дістатися на власному авто. Для цього треба виїхати з Києва в напрямку до міста Ірпінь. Проїхавши сім кілометрів від межі Києва, потрібно повернути направо в селищі а потім – ліворуч. Орієнтир для повороту – покинута церква.

На маршрутці сюди можна дістатися від станції метро Нивки в Києві. Для цього потрібно сісти на автобус №719. Також можна скористатися сервісом пошуку попутників.

Відео: Блакитне озеро в Горенці з цілющою водою і глиною (youtube.com/DonPedro)

Нагадаємо, раніше ми писали про цікавий маршрут вихідного дня по Київській області, який може вас здивувати.

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