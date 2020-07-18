"Місце сили": таємниче село зі скельним храмом приваблює тисячі туристів

Як Буша притягує любителів історичних загадок
Село Буша знаходиться на березі двох річок - Мурафа і Бушанка - в Ямпільському районі Вінницької області на кордоні з Молдовою. У ньому проживають 800 людей, і тут розташований національний заповідник.
У 2005 році історики знайшли в центрі Буші залишки трипільського житла та інші артефакти, що датуються ІІІ тисячоліттям нашої ери. Тут також є історичні пам'ятники пізніших періодів: дохристиянський скельний храм, залишки фортеці часів Речі Посполитої, козацький цвинтар і Гайдамацький яр.
Бушу, завдяки красі її природи та багатству історії, облюбували художники і скульптори. Вони щороку приїжджають сюди на пленери, і часто залишають тут свої роботи. Завдяки художникам Бушу тепер знають як визнане українське "місце сили", яке наділяє відвідувачів енергією та натхненням.
Що подивитися в Буші?
Скельний храм
До якого періоду відноситься цей артефакт - досі не відомо. Виявили його в кінці 19 століття. У "храмі" є унікальний барельєф, на якому зображені: Світове дерево, півень, олень і колінопреклонна людина.
Але найбільший інтерес у тисяч любителів історичних загадок викликає таємничий прямокутник над фігурами.
Езотерики називають його "телевізором" або "порталом" для зв'язку з інопланетянами. Але це не більше ніж легенди. Бо історики вважають, що це всього-на-всього геометричне зображення поля.
Залишки трипільської культури
На сьогодні в Буші розкопано 4 пам'ятки археології від ІІІ тис. до н.е. в XII в. н.е. Над однією з розкопок було побудовано споруду, яке повторює трипільський стиль.
Також тут розташований музей, в якому зберігаються залишки посуду, іграшок та інших предметів побуту трипільців.
Залишки фортеці
Потужна фортеця в Буші була побудована в XVI столітті. Вона мала шість веж, пов'язаних між собою підземними ходами. У кожній був пороховий склад.
Фортеця була підірвана по час визвольної війни 1648-1654 років.
За легендою, факел до бочок з порохом піднесла Мар'яна, вдова загиблого сотника Завісного, який керував обороною Буші від поляків.
Вона підірвала себе разом з дитиною, що б не потрапити до рук ворогів. Сьогодні від фортеці залишилася одна вежа, перероблена в дзвіницю, і підвал.
Козацьке кладовище
Кладовище розташоване на пагорбі над фортецею. Могили козаків датуються XVII-XVIII століттями. Тут можна побачити безліч кам'яних хрестів старовинних форм: з колом посередині, у вигляді карти "треф". З цього місця відкривається найкращий вид на село.
Гайдамацький яр
Це каньйон річки Бушанки з нависаючими скелями, печерами та стрімкою річкою. Кам'яні валуни мають химерні форми і носять дивні назви - Гриб, Баран, Висячка.
За містичною легендою, тут колись жив велетень. Назву яр отримав від гайдамаків, які ховалися тут під час Коліївщини. Тепер же він став популярним місцем для весільних фотосесій.
Парк скульптур
Крім історичних пам'яток, в Буші можна помилуватися сучасними скульптурами. За 30 років в Буші завдяки пленерам з'явилося 200 кам'яних фігур.
Вони в довільному порядку розташовані по всій території заповідника. Це найбільший парк скульптур в Україні і один з найбільших в Європі.
Скільки коштують відвідини?
Вхід на територію заповідника коштує 50 грн. для дорослих і 25 грн. для дітей. Екскурсія - 200 гривень. Відвідування "Скельного храму" оплачується окремо - 100 грн.
Як дістатися до Буші?
Найзручніше приїжджати з Вінниці, де від центрального автовокзалу відправляється рейсовий автобус. Квиток коштує 225 грн. Але оскільки автобус ходить не кожен день і кількість місць обмежена, квитки слід заздалегідь замовляти по інтернету.
Дорога з Вінниці займає приблизно три години. У столиці також можна знайти дводенні тури вихідного дня в Вінницьку область. Один день в таких турах виділяють на огляд Буші.
Турист може зупинитися в приватних садибах місцевих жителів. Номер на туристичному хуторі "Гайдамацька долина" коштує від 70 гривень. У приватному пансіоні "Чарівний куточок" - від 150 гривень.
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