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"Місце сили": таємниче село зі скельним храмом приваблює тисячі туристів

Субота 18 липня 2020 16:29
"Місце сили": таємниче село зі скельним храмом приваблює тисячі туристів
Фото: Село Буша (tamtour.com.ua)
Автор: Таїса Олійник

Як Буша притягує любителів історичних загадок

Село Буша знаходиться на березі двох річок - Мурафа і Бушанка - в Ямпільському районі Вінницької області на кордоні з Молдовою. У ньому проживають 800 людей, і тут розташований національний заповідник.

У 2005 році історики знайшли в центрі Буші залишки трипільського житла та інші артефакти, що датуються ІІІ тисячоліттям нашої ери. Тут також є історичні пам'ятники пізніших періодів: дохристиянський скельний храм, залишки фортеці часів Речі Посполитої, козацький цвинтар і Гайдамацький яр.

&quot;Місце сили&quot;: таємниче село зі скельним храмом приваблює тисячі туристівФото: Село Буша (opinionua.com)

Бушу, завдяки красі її природи та багатству історії, облюбували художники і скульптори. Вони щороку приїжджають сюди на пленери, і часто залишають тут свої роботи. Завдяки художникам Бушу тепер знають як визнане українське "місце сили", яке наділяє відвідувачів енергією та натхненням.

Що подивитися в Буші?

Скельний храм

До якого періоду відноситься цей артефакт - досі не відомо. Виявили його в кінці 19 століття. У "храмі" є унікальний барельєф, на якому зображені: Світове дерево, півень, олень і колінопреклонна людина.

&quot;Місце сили&quot;: таємниче село зі скельним храмом приваблює тисячі туристівФото: Музей археології (busha.com.ua)

Але найбільший інтерес у тисяч любителів історичних загадок викликає таємничий прямокутник над фігурами.

Езотерики називають його "телевізором" або "порталом" для зв'язку з інопланетянами. Але це не більше ніж легенди. Бо історики вважають, що це всього-на-всього геометричне зображення поля.

Залишки трипільської культури

На сьогодні в Буші розкопано 4 пам'ятки археології від ІІІ тис. до н.е. в XII в. н.е. Над однією з розкопок було побудовано споруду, яке повторює трипільський стиль.

&quot;Місце сили&quot;: таємниче село зі скельним храмом приваблює тисячі туристівФото: Буша (busha.com.ua)

Також тут розташований музей, в якому зберігаються залишки посуду, іграшок та інших предметів побуту трипільців.

Залишки фортеці

Потужна фортеця в Буші була побудована в XVI столітті. Вона мала шість веж, пов'язаних між собою підземними ходами. У кожній був пороховий склад.

Фортеця була підірвана по час визвольної війни 1648-1654 років.

&quot;Місце сили&quot;: таємниче село зі скельним храмом приваблює тисячі туристівФото: Вид на село (amtour.com.ua)

За легендою, факел до бочок з порохом піднесла Мар'яна, вдова загиблого сотника Завісного, який керував обороною Буші від поляків.

Вона підірвала себе разом з дитиною, що б не потрапити до рук ворогів. Сьогодні від фортеці залишилася одна вежа, перероблена в дзвіницю, і підвал.

Козацьке кладовище

Кладовище розташоване на пагорбі над фортецею. Могили козаків датуються XVII-XVIII століттями. Тут можна побачити безліч кам'яних хрестів старовинних форм: з колом посередині, у вигляді карти "треф". З цього місця відкривається найкращий вид на село.

&quot;Місце сили&quot;: таємниче село зі скельним храмом приваблює тисячі туристівФото: Середньовічне кладовище (busha.com.ua)

Гайдамацький яр

Це каньйон річки Бушанки з нависаючими скелями, печерами та стрімкою річкою. Кам'яні валуни мають химерні форми і носять дивні назви - Гриб, Баран, Висячка.

За містичною легендою, тут колись жив велетень. Назву яр отримав від гайдамаків, які ховалися тут під час Коліївщини. Тепер же він став популярним місцем для весільних фотосесій.

&quot;Місце сили&quot;: таємниче село зі скельним храмом приваблює тисячі туристівФото: Гайдамацький яр (we.org.ua)

Парк скульптур

Крім історичних пам'яток, в Буші можна помилуватися сучасними скульптурами. За 30 років в Буші завдяки пленерам з'явилося 200 кам'яних фігур.

Вони в довільному порядку розташовані по всій території заповідника. Це найбільший парк скульптур в Україні і один з найбільших в Європі.

Скільки коштують відвідини?

Вхід на територію заповідника коштує 50 грн. для дорослих і 25 грн. для дітей. Екскурсія - 200 гривень. Відвідування "Скельного храму" оплачується окремо - 100 грн.

Як дістатися до Буші?

Найзручніше приїжджати з Вінниці, де від центрального автовокзалу відправляється рейсовий автобус. Квиток коштує 225 грн. Але оскільки автобус ходить не кожен день і кількість місць обмежена, квитки слід заздалегідь замовляти по інтернету.

Дорога з Вінниці займає приблизно три години. У столиці також можна знайти дводенні тури вихідного дня в Вінницьку область. Один день в таких турах виділяють на огляд Буші.

Турист може зупинитися в приватних садибах місцевих жителів. Номер на туристичному хуторі "Гайдамацька долина" коштує від 70 гривень. У приватному пансіоні "Чарівний куточок" - від 150 гривень.

Нагадаємо, раніше ми писали, як маловідомий курорт під Одесою приваблює туристів.

Також повідомляли, що відомий історичний комплекс в Батурині відкривається вперше під час карантину.

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