Місця героїчної слави. Як зміниться туризм в України після війни

До мандрівок по країні додадуться нові смисли та контексти, переконані у Держтуризмі

Війна в Україні значно перебудує всю галузь туризму, і після завершення бойових дій в країні з'являться нові напрямки мандрівок.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Держтуризму Мар'яни Олеськів Інтерфакс-Україна.

Не тільки Хортиця. Українців цікавитимуть місця героїчної слави

Коли закінчиться війна і ми почнемо все відновлювати, внутрішній туризм економічно доволі сильно "просяде". Однак з часом він відновиться і дещо зміниться, зазначає голова ДАРТ.

"Я впевнена, що багато людей захоче відвідати ті місця, які вже стали символами цієї війни. Якщо досі люди подорожували місцями козацької слави – до Холодного Яру, Черкащини, Хортиці, – то скоро до них додадуться місця нашої нинішньої слави", - пояснює вона.

Фото: Якщо раніше туристів цікавила Хортиця, то до подібних локацій додадуться місця нинішньої слави українців, кажуть у ДАРТ (unsplash.com)

За її словами, вкрай важливо вже зараз створювати подібні туристичні програми, щоб українці мали розуміння того, що відбулося, і які б розповідали про нашу боротьбу та перемогу своїм дітям та онукам.

У ДАРТ анонсували створення маршрутів пам'яті: частину зруйнованих окупантами об'єктів збережуть для історії, щоб показати, які злочини вчинила країна-агресор в Україні. Мери міст також будуть відновлювати інфраструктуру так, щоб залишити деякі місця недоторканими.

"Всі дотичні до цього органи державної влади – Міністерство інфраструктури України та Міністерство культури та інформаційної політики України й ДАРТ – працюють над цим", — сказала вона.

Про який туризм доведеться надовго забути

На думку Мар'яни Олеськів, в контексті відпочинку в Україні принаймні на якийсь час доведеться забути про пляжний туризм. Адже на півдні країни триватимуть розмінування.

"З іншого боку, я щиро сподіваюсь, що кількість пляжів відновиться до рівня початку 2014 року", - прогнозує вона.

Чи залишиться після війни гасло "Мандруй Україною"

У розпал пандемії COVID, коли більшість зарубіжних напрямків були для українців закритими, набув популярності тренд "Мандруй Україною".

Це гасло запустили у 2020 році, і з того часу мандрівники опублікували у соцмережах сотні тисяч дописів із цим тегом, відкриваючи невідомі раніше цікаві локації в Україні.

Фото: Війна ще більше об'єднує українців та примушує людей мандрувати країною - голова ДАРТ (unsplash.com)

На думку Мар'яни Олеськів, це гасло залишиться в контексті мандрівок країною й надалі. Воно буде основним і пізніше, однак до нього додадуться й нові смисли.

"Але паралельно з ним потрібно буде формулювати нові сенси на кшталт "Для чого ми мандруємо Україною?". Зараз війна примушує людей мандрувати країною. Та, як не дивно, ця ситуація нас ще більше об’єднує", - каже вона.

На заході України на сьогодні спільно з туристичною галуззю розробили екскурсійні тури: вони безкоштовні для тих, хто залишив свої домівки через війну.

"В ці екскурсії закладена історична складова для того, щоб краще пояснити людям ті періоди, які пережила Галичина, завойована колись комуністами. Наприклад, екскурсоводи розповідають про такі ж звірства в 1939-41 роках, які зараз ми бачили в Бучі, Ірпені, Маріуполі, Харкові та інших містах і селах. На жаль, біль однаковий у всіх українців", - підкреслює голова Держтуризму.

Нагадаємо, раніше ми писали, яким буде туристичний сезон у 2022 році на тлі війни Росії проти України.

Також Держтуризм готує план відновлення туристичної галузі України після війни.