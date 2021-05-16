Вже у травні. Іспанія планує відкритися для туристів з країн, що не входять до ЄС

В державі запускають кампанію з популяризації курортів

Іспанія націлена на розвиток туристичного сектору, постраждалого від COVID.

Цього тижня міністр туризму Іспанії Рейес Марото звернувся до іноземців, закликавши їх почати готуватися до відпочинку в Іспанії вже сьогодні.

Він підкреслив, що сьогодні умови в країні вже дозволяють відновити як міжнародні, так і внутрішні поїздки. Про це повідомляє EURACTIV з посиланням на заяву міністра.

В Іспанії сподіваються прийняти в цьому році не менше 45 мільйонів іноземних гостей, що становить трохи більше половини від загальної кількості туристів в країні до пандемії у 2019 році. Тоді Іспанія посіла друге місце серед найбільш відвідуваних у світі країн, але плани на подальший розвиток сектору перервала пандемія.

Туризм як основний "двигун" іспанської економіки у 2019 році склав близько 12,4% ВВП країни. Проте готельний і ресторанний бізнеси країни значно постраждали під час карантину, як і в безлічі інших країн.

Фото: Аліканте, курортне місто на південному сході Іспанії (pixabay.com)

Очікується, що так званий "цифровий зелений сертифікат", запропонований ЄС, допоможе залучити в країну мандрівників, особливо - на Канарські, Балеарські острови та на узбережжі Коста дель Соль - улюблений напрямок туристів з Великої Британії та Німеччини.

Щоб полегшити складну ситуацію, уряд Іспанії на цьому тижні розгорнув рекламну кампанію під гаслом "ви заслуговуєте на Іспанію" (You deserve Spain). За допомогою кампанії в країні хочуть розповісти про різноманітність пропонованих в Іспанії напрямків для відпочинку - від сонця і пляжу до зеленого туризму і міських екскурсій для різної туристичної аудиторії.



Як Іспанія буде відкриватися для туристів

Днями в Іспанії оголосили, що планують приймати туристів з країн, які не входять до складу ЄС, вже з 20 травня. Міністр туризму заявив, що перегляд статті 912 Європейського Союзу, яка майже рік блокувала приїзди "другорядних "мандрівників з-за меж ЄС, "просувається швидко".

Вже відомо, що без попередньої здачі ПЛР-тестів країну можуть відвідувати британці. Також вони зможуть в'їхати в країну незалежно від того, чи пройшли вакцинацію від COVID (Велика Британія до пандемії була одним з головних ринків для Іспанії).

Фото: Туристичні локації Мадрида (pixabay.com)

"Надзвичайний стан пішов у минуле. Ми маємо дивитися в майбутнє, а саме - у вакцини, вакцини й ще раз вакцини", - заявив прем'єр-міністр країни Педро Санчес.

Втім, чіткого списку країн, з яких можна буде їхати влітку в країну, поки немає. Також невідомо, які конкретно вимоги будуть висуватися для туристів з різних держав, у тому числі – для туристів з України. З іншого боку, заяви про майбутнє відкриття Іспанії для країн, які не входять до ЄС – безумовно позитивний сигнал, кажуть РБК-Україна співрозмовники в українських туристичних компаніях.

Станом на сьогодні, в'їзд для українських туристів до Іспанії заборонений. Дозволяється в'їзд для тих, хто їде з метою роботи, лікування та з інших суттєвих причин.

Нагадаємо, раніше ми писали, які ціни на тури до Греції пропонують українським туристам після того, як країна відкрилася для мандрівників.

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