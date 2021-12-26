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Культурний центр Галичини. У Тернополі з’явилися локації, присвячені втраченим пам’яткам минулого

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Неділя 26 грудня 2021 13:23
Культурний центр Галичини. У Тернополі з’явилися локації, присвячені втраченим пам’яткам минулого Фото: Центр Тернополя (wikimedia.org)
Автор: Євгенія Тугушева

Невдовзі також планують створити бронзові макети залізничного вокзалу

У Тернополі встановили бронзовий макет міста XVIII століття. Про це у коментарі “Укрінформу” розповів художник Дмитро Мулярчук.

"Наше місто, засноване ще у 1540 році, здавна було культурним, історичним, релігійним центром Галичини. Про це свідчать архітектурні, сакральні, історичні пам’ятки. На жаль, не всі вони збереглися до нашого часу. Тому у межах проєкту “Бронзовий Тернопіль“ взявся за відтворення знакових для міста локацій. Серед них і ця, із будівлями, замком, фортифікаційними мережами, які й відтворив у макеті з бронзи", – розповів художник.

За його словами, мініатюрну інсталяцію митець виготовив на основі досить деталізованої карти 1797 року окружного інженера Антоніо Позареллі.

Усі витрати, а це – понад 200 тис. грн, взяла на себе тернопільська громада, розуміючи, що такий новий бронзовий макет може стати популярним місцем для селфі мешканців та туристів.

Культурний центр Галичини. У Тернополі з’явилися локації, присвячені втраченим пам’яткам минулого

Фото: У Тернополі було встановлено бронзовий макет міста XVIII століття (facebook.com/Ternopil.rada)

2015 року було започатковано проєкт "Бронзовий Тернопіль" для відтворення архітектурних, історико-культурних пам’яток міста, які не збереглися до нашого часу. Наразі у рамках проєкту у місті встановлено шість макетів у бронзі.

Це – середмістя довоєнного Тернополя початку XX століття, макет Парафіяльного костелу, першої державної Тернопільської гімназії, площі Старий Ринок, композиція із синагогою та макет міської ратуші 1884 року.

Також планують створити бронзові макети залізничного вокзалу, Єзуїтського костелу, австрійської колонки в одному із внутрішніх двориків Тернополя.

Нагадаємо, ми раніше писали про рейтинг найуразливіших пам'яток світу, які зараз перебувають під загрозою зникнення.

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