Цілорічний спа-курорт. Тисячі туристів їдуть узимку до нетипового турецького міста

Скільки коштує відпочинок на гарячих джерелах Ялова в Туреччині, які минулого року відвідали півмільйона гостей

У турецькому місті Ялова розташовані гарячі джерела — один з найвідоміших напрямків для термального туризму країни, які користуються величезною популярністю у мешканців міста та туристів.

Так, гарячі джерела в Ялові у 2021 році відвідали близько 500 000 туристів, зокрема 120 000 туристів зі США, Німеччини, Ірану, Португалії, Швейцарії, Греції, всупереч COVID-19, повідомляє Dailysabah.com.

У розмові з агентством Anadolu (AA) заступник начальника підприємства термальних гарячих джерел Міністерства охорони здоров'я Юміт Гюрбюзоглу сказав, що Ялова фаворит у туристів.

Гостям подобається атмосфера як самого міста, так і гарячі джерела, що розслабляючи спа-процедури та унікальна природа. Сюди приїжджають у будь-яку пору року.

"Також багато людей приїжджають сюди зі Стамбула на день. Вони гуляють на природі та користуються термальними басейнами", — йдеться у повідомленні.

Пляжі на березі бухти. Чим цікаве місто Ялова

Місто Ялова (Yalova) розташоване на березі затоки Ізміт, близько 80 км від Стамбула. Місту понад 5000 років. Зараз тут вирощують квіти для ландшафтного дизайну та фрукти — найсмачніші ківі у Туреччині продають тут.

Взимку сюди приїжджають у терми, а влітку на узбережжі Мармурового моря (Marmara Denizi). Крім спа-курорту, у місті є затишні кафе, кілька пляжів та аквапарк.

У місті є два пляжі: центральний міський – піщаний, але море біля нього не дуже чисте, і платний пляж Yalova Plaji з гарною інфраструктурою, тихий та спокійний.

За пів години від Ялова розташований аквапарк "Акваленд". Є джакузі, кав'ярні, школа плавання, гірки та басейни, шезлонги, СПА-центр.

Термальний курорт у гірській ущелині

Сучасний термальний курорт Ялова розташований у гірській ущелині, в селищі Гекчедер, за 14 км від міста. У давнину тут було містечко Піфія. У XX столітті хімічний аналіз вод показав їхній корисний склад — тоді й почався розквіт території: тут почали будувати вілли та відкривати лікарні.

Місцева вода має нагороду конкурсу термальних вод, який проводили раніше у Римі. Температура у джерелі досягає 60°С, а вода у басейн та ванни вода подається за нормальної температури близько 40°С.

До комплексу входять:

готель Чамлик (Camlık Otel);

готель Чинар (Çinar Otel);

термальний готель (Termal Otel);

закритий басейн із гарячою водою;

турецький хамам;

відкритий басейн із мінеральною водою;

тенісний корт;

кафе-бар;

магазини;

майданчики для волейболу та баскетболу;

в окремих будинках є сауна-хамам Куршунлу (Kurşunlu Banyo), ванна Валіде (Valide Banyo), Султанські ванни (Sultan Banyo).

Як проходять процедури оздоровчих купань

Процедура оздоровчих купань складається з кількох етапів: відвідування хамама Куршунлу, занурення у крижану ванну, розслаблення у закритому гарячому басейні, плавання у відкритому термальному басейні. Усі етапи можна пройти у головному будинку з купальнями.

Хамам Куршунлу побудований за Візантійської імперії. У стіни лазні вмонтовані стели із зображеннями Геркулеса, бога здоров'я Асклеопіса та німф - парфумів гарячої води. Хамам зроблений у вигляді фінської лазні з басейном та сауною.

Вартість та графік роботи термальних джерел Ялова

Час роботи: з 07:30 до 22:30 будь-якої пори року.

Вартість відвідування основних купалень, хамаму та відкритого басейну 90 хвилин: у вихідні 88 турецьких лір, будні – 64 турецьких лір (187/136 грн, залежно від курсу валюти) для дорослого, для дітей у вихідні – 71 турецьких лір та будні 48 турецьких лір (151/102 грн). Масаж та скраб оплачуються додатково.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки коштує провести зимову відпустку на термальних курортах Туреччини.