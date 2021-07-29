Фортеця інків та підводний світ: українські мандрівники, які показують планету під іншим кутом

Стали відомі переможці конкурсу "Жага мандрів"

Конкурс короткометражок про подорожі "Жага мандрів" 2021 оголосив імена переможців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прес-служби конкурсу.

Перше місце посіла тревел-блогерка з Монастирського Тетяна Кузьменко з роботою "Мачу-Пікчу очима українки", де показала щирі враження про фортецю інків. Минулого року Тетяна вирушила в навколосвітню подорож, зараз перебуває в Болгарії та вже в серпні планує повернутися в Україну.

Друге місце журі присудило Сергію Кібукевичу з Рівненської області за фільм Specially for You. Сергій займається громадською діяльністю в Харкові й організовує благодійні студентські сплави на байдарках всією Україною, про що і зняв фільм.

Третє місце журі віддало фотографу та радіолюбителю Нодіру Турсун-Заде за роботу 2017 Pamir Expedition про сходження у горах Памір. Нодір живе і працює в Душанбе (Таджикистан), відвідав 75 країн і всі континенти.

Фото: Нагородження переможців конкурсу (прес-служба)

За попереднім онлайн-голосуванням, яке тривало тиждень, приз глядацьких симпатій отримала робота Ігоря Коровія "Cocos акули " . Ігор — дайвер, має понад 100 занурювань; мандрівник з двадцятирічним стажем. Створює фільми про чарівність підводного світу та віддалені куточки нашої планети, що і продемонстрував у своєму відео про акул.

Відзначимо, конкурс для мандрівників продовжувався з 21 червня по 21 липня та зібрав понад 50 відеоробіт про далекі подорожі.

Організатор — спільнота мандрівників Voyagemakers на чолі із Вадимом Івлєвим - постійним дописувачем РБК-Україна , професійним мандрівником, учасником міжнародних науково-дослідних експедицій на безлюдні важкодоступні острови, радіолюбителем та автором книги "Мандри киянина Океанією " .

Основна мета конкурсу — спільними зусиллями мандрівників встигнути зафільмувати незвідані, безлюдні та важкодоступні куточки планети, які під впливом людини стрімко втрачають свою первозданність.

Фото: Відомий український мандрівник Валим Івлєв досліджує маловідомі та важкодоступні місця планети (прес-служба)

Попри суттєві туристичні обмеження, під час яких нам довелося жити останні майже півтора року, українці змогли відзняти унікальні кадри в Кенії, Таджикистані, Норвегії, Гонконзі, Індії, Перу та інших країнах.

"В аматорських фільмах нам подобається прямота та справжні емоції. Це мистецтво, творча художня діяльність любителів. Надзвичайно захопливо було переглядати фільми учасників. Вони — прямий доказ того, що українці люблять природу та вміють показати її красу та багатства. Цим конкурсом ми хочемо продемонструвати, що нам не байдуже, який світ залишимо нащадкам", - ділиться організатор Вадим Івлєв.

До складу журі входили:

почесний голова журі: Михайло Іллєнко — український кінорежисер, сценарист, актор. Академік Національної академії мистецтв України (2017). Заслужений діяч мистецтв України (2003). Лауреат Державної премії України імені Олександра Довженка (2007).

Вадим Івлєв — організатор конкурсу, радіоінженер, етнограф-любитель. Побував на 24 безлюдних і важкодоступних островах Океанії та Антарктики. Автор книги "Мандри киянина Океанією" та низки статей.

Роман Братчик — учасник 1-ї, 2-ї та 8-ї річних експедицій, єдиний полярник в Україні, який провів в Антарктиці понад два роки безперервно.

Андрій Мазур — журналіст, блогер.

Пропонуємо також почитати розповідь Вадима Івлєва про його мандрівку на таємничий острів Руруту.

Крім того, мандрівник також розповідав, як відвідав безлюдний кораловий атол - незвичне місце у Тихому океані.