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Коралові краєвиди. У мережі з'явилися дивовижні зимові фото Рожевого озера на Арабатці

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Середа 02 лютого 2022 09:35
Коралові краєвиди. У мережі з'явилися дивовижні зимові фото Рожевого озера на Арабатці Фото: Рожеве озеро взимку (колаж РБК-Україна/Дмитро Кондрашин)
Автор: Катерина Гончарова

Взимку озеро частково зберігає свій колір, проте в холодну пору ефектні селфі зробити тут проблематично

У мережі опублікували унікальну зимову фотосесію з узбережжя Генічеського рожевого озера та відео зимового заходу сонця у форматі таймлапсу. Про це РБК-Україна повідомили у редакції видання "Старий Азов".

Чи зберігає Генічне озеро рожеві відтінки та взимку

Як відомо, рожеве забарвлення цілого ряду озер із системи гіперсолоних водойм системи заток Сиваш обумовлене активним розмноженням мікроводорості Dunaliella Salina, що містить значну кількість бета-каротину. Ця водорість активно розмножується влітку при пікових температурах і забарвлює воду в красивий кораловий колір.

Але для багатьох із нас досі було інтригою, чи зберігає Рожеве озеро своє забарвлення взимку? І як поєднується чудовий кораловий колір води, відомий за літніми фотографіями, з льодом на поверхні озера.

Щоб відповісти на це питання, публікуємо свіжу фотосесію з берега Рожевого озера в Генічеську, а також ефектний вечірній таймлапс із вебкамери, розташованої в цьому районі. На прохання РБК-Україна фото для публікації надали у редакції видання "Старий Азов".

Як видно по фото, Рожеве озеро взимку все-таки частково зберігає кораловий колір води, але через зимові умови освітленості гарне селфі в холодну пору року тут зробити значно складніше.

Коралові краєвиди. У мережі з'явилися дивовижні зимові фото Рожевого озера на АрабатціКоралові краєвиди. У мережі з'явилися дивовижні зимові фото Рожевого озера на Арабатці

Фото: Дмитро Кондрашин, Старий Азов/azov.zp.ua

На додаток, через високу солоність води, попри негативні температури навколо, Генічне озеро замерзає лише на певних ділянках.

Відео: Рожеве озеро: фантастичний зимовий захід сонця, Арабатська Стрілка (youtube.com/Кирилівка.Укр)

Озеро Генічне - це одна з мілководних водойм системи заток Сиваш, розташована на півночі Арабатської Стрілки в селі Приозерне. У радянські часи тут працював солезавод, а нині локація приваблює безліч туристів з метою створення ефективних фотосесій на тлі водної гладі коралового кольору.

Фото: Дмитро Кондрашин, Старий Азов/azov.zp.ua

Зазначимо, раніше в Бердянську зняли рідкісне для Азовського моря природне явище.

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