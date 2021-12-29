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Від Києва до Харкова: опублікований рейтинг найкрасивіших новорічних ялинок України

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Середа 29 грудня 2021 16:59
Від Києва до Харкова: опублікований рейтинг найкрасивіших новорічних ялинок України Фото: Архів, Віталій Носач/РБК-Україна
Автор: Євгенія Тугушева

У ці дні новорічна ялинка – головна прикраса українських міст

Державне агентство розвитку туризму України опублікувало рейтинг найкрасивіших новорічних ялинок України й оголосило конкурс. Про це йдеться на сторінці відомства у Facebook.

У ДАРТ вирішили зробити свій рейтинг найкрасивіших ялинок країни.

"У ці дні новорічна ялинка – головна прикраса українських міст. ДАРТ вирішив зробити свій топ найкрасивіших ялинок країни. Надихайтеся новорічним настроєм та голосуйте за ту, до якої плануєте свою мандрівку ", — йдеться у повідомленні.

Десять найкрасивіших ялинок України:

  1. Київ

Цьогоріч столицю прикрашає штучна ялинка 31 метр заввишки, яка оздоблена 20-ма тисячами кульок червоного та золотого кольорів з гірляндою довжиною 10 км.

  1. Львів

У місті встановили живу 17-метрову ялинку, яку оздобили традиційними прикрасами – різдвяними "павуками" та ромбами.

  1. Дніпро

У місті встановили штучну ялинку заввишки 20 метрів, яку прикрасили прозорими й золотистими кулями.

  1. Одеса

Головну ялинку міста прикрасили святковою ілюмінацією в морському стилі. Верхівку ялинки прикрашає великий дванадцятикутник у вигляді кристала, який освітлює шлях мандрівникам.

  1. Луцьк

Тріо ялинок, які ростуть поруч на яку повісили 150 іграшок і понад 200 гірлянд зі святковою ілюмінацією.

  1. Вінниця

28-метрову ялинку прикрасили великими бурульками та великими 3D кулями, які світяться, а також квітами золотавого, срібного й синього кольорів.

  1. Ужгород

Штучну 18-метрову ялинку прикрасили кульками білого, срібного і золотого кольорів, а також прикрашена ілюмінацією жовтогарячих фарб.

  1. Херсон

Головну ялинку заввишки 18 метрів вбрали у три з половиною кілометри гірлянд та близько півтисячі ялинкових прикрас, 45 із яких мають власну підсвітку.

  1. Запоріжжя

Штучну ялинку, яка височіє на 22 метри, оформили у європейському стилі, витративши на нові іграшки та гірлянди близько 2 млн грн.

  1. Харків

Штучне дерево заввишки 40 з половиною метрів підсвічена світлодіодними лампами. Дерево прикрашають кілька тисяч куль з глянсового пластику, завитки, які зображають морозні візерунки та 50 великих куль.

Від Києва до Харкова: опублікований рейтинг найкрасивіших новорічних ялинок України

Фото: Цього року столицю прикрашає штучна ялинка заввишки 31 метр (facebook.com/FolkUkraine)

Проголосувати за найкрасивішу ялинку з десяти міст України можна на сторінці в Telegram.

Нагадаємо, раніше ми писали про найцікавіші маршрути, які створили для туристів у 2021 році.

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