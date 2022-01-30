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Без карантину: популярна у туристів країна запроваджує нові правила для туристів

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Неділя 30 січня 2022 15:31
Без карантину: популярна у туристів країна запроваджує нові правила для туристів Фото: Філіппіни запроваджують нові правила для щеплених іноземців (unsplash.com/eibner-saliba)
Автор: Євгенія Тугушева

Нові правила на Філіппінах почнуть діяти з 10 лютого

Уряд Філіппін спрощує правила прикордонного контролю для вакцинованих іноземних туристів, повідомляє Rappler.com.

Так, від 1 лютого 2022 року на Філіппіни дозволено в'їжджати в країну повністю вакцинованим особам:

  • 1 лютого – повернення повністю вакцинованих філіппінців, незалежно від того, звідки вони родом;
  • 10 лютого – для повністю вакцинованих іноземців з безвізових країн.

"Іноземці можуть в'їжджати на Філіппіни або з туристичною, або з діловою метою", — заявив у п'ятницю, 28 січня, Карло Ногралес, що виконує обов'язки прессекретаря президента і секретаря Кабінету міністрів.

Крім того, від 10 лютого 2022 року всі іноземці можуть приїжджати на Філіппіни, вакциновані схваленими владою або ВООЗ вакцинами. Їм не доведеться проходити карантин після прибуття, але потрібно буде скласти тест перед поїздкою.

Без карантину: популярна у туристів країна запроваджує нові правила для туристів

Фото: Уряд Філіппін полегшує правила прикордонного контролю для вакцинованих іноземних туристів (unsplash.com/louie-martinez)

"Як філіппінці, що повертаються, так і повністю вакциновані іноземці більше не зобов'язані проходити обов'язковий карантин. Їм потрібен лише негативний ПЛР-тест, зроблений протягом 48 годин до від'їзду з-за кордону", — йдеться в повідомленні.

З початку пандемії Філіппіни закрили свої кордони для туристів, і в'їзд був дозволений лише іноземцям із філіппінськими візами. Філіппіни мали відкритися у грудні 2021 року, але це було відкладено через поширення нового штаму "Омікрон".

Нагадаємо, раніше ми писали, що в ОАЕ змінюють правила в’їзду для громадян 12 країн.

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