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Каньйон-заповідник та гірський водоспад: кращі ідеї для подорожі на вікенд

П'ятниця 14 серпня 2020 07:45
Каньйон-заповідник та гірський водоспад: кращі ідеї для подорожі на вікенд
Фото: Вид на Дністер (uk.wikipedia.org)
Автор: Катерина Гончарова

Найцікавіші куточки України за версією музикантів гурту TVORCHI

Наближаються вихідні, і це - прекрасна нагода вирушити в подорож по Україні. Але куди поїхати? Доки погода радує теплом, таке питання хвилює багатьох туристів. Щоб ви не витрачали багато часу на пошуки локацій, ми опитуємо для вас відомих українців про ті місця, які справили на них сильне враження під час подорожей.

Сьогодні про найцікавіші куточки на карті країни для РБК-Україна розповідають учасники гурту TVORCHI.

Назва гурту TVORCHI все частіше звучить не тільки в українській музичній індустрії, а й за її межами. Після їх гучної появи на Нацвідборі "Євробачення" про групу дізналася Європа. Українець Андрій та нігерієць Джеффрі разом створюють музику, яка щодня звучить в ефірі багатьох радіостанцій. Послухавши пару їхніх треків, багато хто навіть не вірить, що це український гурт.

Відеокліп гурту на пісню "Believe" зібрав 1,5 мільйона переглядів при бюджеті на зйомку в $100. А пісня #не_танцюю стала гімном українських мілленіалів, які женуться за можливостями та забувають про себе.

Каньйон-заповідник та гірський водоспад: кращі ідеї для подорожі на вікендФото: Гурт TVORCHI (прес-служба)

Зараз TVORCHI працюють над третім альбомом, запис якого відбувається дистанційно: хопці відмовились від студійних умов задля дотримання режиму самоізоляції.

Тим часом хлопці не забувають про подорожі Україною, й розповідають нам про цікаві місця, куди варто поїхати на вихідних.

Улюблені місця Джеффрі

Музей Ханенків у Києві: місце візуальної естетики

Музей імені Богдана та Варвари Ханенків – один із найкрасивіших музейних закладів столиці. Він презентує відвідувачам найбільш значні колекції витворів мистецтва Європи, Азії, Давнього світу.

"Першим у моєму списку буде Музей Ханенків в Києві. Це місце візуальної естетики з вишуканими старовинними витворами мистецтва та статуями. Він розповідає стільки історіїй! А те, як в ньому розміщені твори мистецтва нагадує прогулянку у книзі – буквально! Ви точно захочете повернутися туди знову, щоб відчути себе спокійними та наповненими", - розповідає музикант.

Каньйон-заповідник та гірський водоспад: кращі ідеї для подорожі на вікендФото: Музей створено у 1919 році, й зараз він займає приміщення двох будинків в центрі столиці (скріншот РБК-Україна)

Ще наприкінці 19 й на початку 20 сторіччя видатні українські колекціонери та благодійники, Богдан та Варвара Ханенки, розпорядилися створити музей з унікальними витворами мистецтва, які вони збирали протягом усього життя.

Так у 1919 році у столиці постав музей, який зараз широко відомий не тільки у Києві, а й в усій Україні та навіть поза її межами.

Каньйон-заповідник та гірський водоспад: кращі ідеї для подорожі на вікендФото: Музей Ханенків у Києві зберігає колекції унікальних творів мистецтва (скріншот РБК-Україна)

Зараз музей розташовується у двох будинках періоду кінця 19 сторіччя на вулиці Терещенківська у столиці. Діють як постійні експозиції, так і тимчасові виставки.

У вільному доступі є віртуальний тур музеєм. Колекції містять понад 25 000 експонатів і включають твори живопису Пітера Пауля Рубенса, Франсуа Буше, Джентіле Белліні, Яна Венікса, Веласкеса.

Каньйон-заповідник та гірський водоспад: кращі ідеї для подорожі на вікендФото: Кадри з віртуального туру музеєм Ханенків (скріншот РБК-Україна)

Центральне озеро в Тернополі: ідеальне місце для романтичних вечорів

Друге місце у рейтингу музиканта – центральне озеро в Тернополі.

Тернопільський став або Тернопільське озеро – це крупна штучна водойма у Тернополі, яку створили на болотистому місці на річці Серет.

Водосховище давно стало одним з улюблених місць городян. Тут також люблять відпочивати й туристи, які завітали у Тернопіль на вихідні. Площа водосховища – цілих 300 гектарів.

"Саме там в мене з’явилось безліч музичних ідей. Мені особисто дуже подобаються довгі прогулянки біля озера, вони наповнюють мене енергією для творчості. Озеро досить популярне серед жителів міста. А також якщо ви шукаєте дуже романтичне місце, або локацію для відпочинку з друзями, катання на велосипеді чи пікніку, воно стане ідеальним вибором для вас! Озеро також славиться своїми чудовими видами, тому, беззаперечно, це один з топів моїх рекомендацій", - зізнається він.

Каньйон-заповідник та гірський водоспад: кращі ідеї для подорожі на вікендФото: Тернопільське озеро – одне з улюблених місць для відпочинку і туристів, і місцевих (uk.wikipedia.org)

Багато хто чомусь впевнений, що ця водойма була створена всього кілька десятків років тому. Але Тернопільському ставку насправді приблизно стільки ж років, як і самому місту Тернопіль: Ян Амор Тарновський, засновник міста та власник фортеці, навесні 1548 року отримав привілей на створення греблі та окремого ставку.

Збудовано водойму в заплаві річки Серет як оборонну ланку від нападів турків і татар, яка забезпечувала фортеці ще більшу й надійнішу неприступність.

Каньйон-заповідник та гірський водоспад: кращі ідеї для подорожі на вікендФото: Острів закоханих посередині Тернопільського ставу (uk.wikipedia.org)

"Ще одне місце, яке також варто відвідати українцям – це Замок Шенборнів у Закарпатській області. Це просто ідеальне місце для відпочинку, воно наповнене красивою архітектурою, захоплюючим навколишнім середовищем та вишуканими садами. Все, що вам потрібно зробити, щоб максимально ним насолодитись – це глибоко вдихнути та радіти красі навколо", - переконаний музикант.

Улюблені місця Андрія

Водоспад Женецький Гук: відчути себе в гармонії з природою

Женецький Гук або Женецький водоспад — один з найкрасивіших водоспадів в Українських Карпатах, розташований на потоці Женець прямо між масивами хребтів Явірника і Хом'яка-Синяка. Знаходиться неподалік від сіл Микуличин і Татарів.

"Водоспад Женецький Гук в Івано-Франківській області – перший must-visit для мене! Коли там стоїш, то все, що ти чуєш – це шум води, легенький вітер поміж дерев та спів птахів! Саме в цей момент ти відчуваєш гармонію з природою і ще раз повторюєш собі, настільки ж це неймовірно!", - зауважує Андрій.

Каньйон-заповідник та гірський водоспад: кращі ідеї для подорожі на вікендФото: Женецький Гук - один з найкрасивіших водоспадів в Українських Карпатах (karpaty.love)

Місцеві жителі назвали водоспад Гук через шум, гул, що доноситься від нього до довколишніх населених пунктів. Утворився цей водоспад у результаті сильної повені, яка сталася тут невдовзі після Другої світової війни.

Але зараз ті мандрівники, які хочуть дослідити Карпати та повною мірою відчути красу цієї місцевості, обов'язково включають водоспад Женецький Гук до пунктів на карті країни, які треба неодмінно побачити.

Каньйон-заповідник та гірський водоспад: кращі ідеї для подорожі на вікендФото: Женецький Гук - місце насолоди природою (karpaty.love)

Якщо до багатьох водоспадів Карпат добратися буває складно, то Женецький Гук розташовується у близько 5 кілометрах від траси, за 9 кілометрів від станції Татарів та за 10 кілометрів від станції Микуличин.

На відстані близько 2 кілометрів водоспаду розташований менш відомий Нарінецький водоспад.

Дністровський каньйон: одне з семи природних чудес України

Це красиве природне утворення між рікою Дністер розташоване на кордонах відразу чотирьох областей України: Тернопільської, Чернівецької, Хмельницької, Івано-Франківської.

Довжина каньйону становить близько 250 кілометрів. Завдяки цьому Дністровський каньйон входить до списку із найбільших каньйонів Європи.

Це прекрасне місце для затишного відпочинку або в орендованому будиночку, або у палатці.

Каньйон-заповідник та гірський водоспад: кращі ідеї для подорожі на вікендФото: Дністровський каньйон (uk.wikipedia.org)

"Дністровський каньйон – один з найбільших каньйонів Європи! А знаходиться він на межі чотирьох областей, одною з яких є Тернопільська. Тут можна досхочу милуватись красою природи! А особливо гарний вид відкривається з міста Заліщики. Саме там ви можете зробити божевільно круті фото, що гарантують успіх ваших соцмереж", - каже музикант.

Каньйон-заповідник та гірський водоспад: кращі ідеї для подорожі на вікендФото: Вражаюча краса Дністровського каньйону (lookmytrips.com/Богдан Якимчук)

Ще у 2008 році в Україні провели масштабне опитування, в результаті якого Дністровський каньйон було визнано одним із семи природних чудес України. Тут розташовано безліч об'єктів природно-заповідного фону України.

Лише деякі з них – це Національний природний парк "Дністровський каньйон", регіональний ландшафтний парк "Дністровський" та інші.

Долина нарцисів: як у власній версії відеокліпу

Андрій також вважає, що всі українці неодмінно хоча б раз мають побачити ще одне красиве місце – Долину нарцисів на Закарпатті.

Це заповідний масив, що розташовується в урочищі Кіреші за 4 кілометри на схід від міста Хуст Закарпатської області. Починаючи з 1992 року, Долина перебуває у складі Карпатського біосферного заповідника. Площа масиву складає 256,5 гектарів.

Каньйон-заповідник та гірський водоспад: кращі ідеї для подорожі на вікендФото: Мальовнича долина нарцисів на Закарпатті (24tv.ua)

"Я вважаю, що Долину нарцисів потрібно побачити кожному! Здавалося б, що це просто поле білих квітів, але воно викликає неймовірну кількість емоцій! Хочеться просто ввімкнути в навушниках #не_танцюю, і уявляти, що зараз ти знімаєшся у власній версії відеокліпу", - переконаний Андрій.

Каньйон-заповідник та гірський водоспад: кращі ідеї для подорожі на вікендФото: Нарцис вузьколистий з Долини нарцисів (uk.wikipedia.org)

Нагадаємо, раніше ми писали про затишний курорт на Азові, де мало туристів навіть у розпал сезону.

Також радимо почитати, як новий вид активного відпочинку набуває популярності серед українців.

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