У яких готелях Туреччини забороняють приймати туристів з РФ: список
Ряд курортних готелів офіційно не дозволяють приймати у себе громадян Росії
У Туреччині є деякі регіони, куди масово не їздять російські туристи. Як правило, там відпочивають місцеві жителі, і зустріти когось із РФ - шанси мінімальні. Це, наприклад, регіони Бодрум і Сіде. Про це йдеться у матеріалі "Без росіян. Як відпочити за кордоном та не зустріти туристів з РФ".
Спеціаліст з туризму та співвласниця турагентства Марина Казакова у коментарі РБК-Україна навела список готелів, правила яких забороняють приймати росіян.
- TUI BLUE Sensatori Barut Fethiye
- Paloma Grida Boyalik Beach Hotel 5*
- Savk 4*
- Royal Dragon 5*
- TT Hotels Pegasos World 5
- Crown Palace Side
- Crown Sunshine
- TT Hotels Pegasos World 5*
- TT Hotels Pegasos Royal 5*
- TT Hotels Pegasos Club 5*
- TT Hotels Pegasos Resort 5*
- Готелі TUI, крім TUI Fun & Sun.
"Це список готелів, де забороняється приймати росіян. Це означає, що російські оператори не можуть там залишити свої броні", — говорить Марина Казакова.
Фото: Варто обирати готелі, орієнтовані на європейських туристів (booking.com)
Однак тут може ховатися хитрість, додає вона. У Росії дозволено подвійне громадянство, і туристи з країни-окупанта можуть цим користуватися, виїжджаючи за кордон з паспортом іншої держави. Тому, за словами турагента, повністю відгородитися від росіян за кордоном навряд чи повчиться.
Але знизити шанси зустріти росіян можна, якщо селитися на другій-третій лінії від моря, і в цілому вибирати для поїздок нерозкручені й маловідомі місця.
Нагадаємо, у Болгарії - рекордний приплив туристів з Росії навіть за відсутності прямих рейсів в цю країну.