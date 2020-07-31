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"Родзинка" України: найдовша у світі гіпсова печера вражає підземними озерами

П'ятниця 31 липня 2020 12:26
"Родзинка" України: найдовша у світі гіпсова печера вражає підземними озерами
Фото: Оптимістична печера (facebook.com/Cave.Optimistic)
Автор: Катерина Гончарова

Кристали гіпсу та підземні "галереї" на глибині 20 метрів

Не обов'язково їхати в далекі країни, аби побачити печери, наче з фільмів. Одна із найкрасивіших печер світу розташовується в Україні. Вона занесена до Книги рекордів Гіннеса як найдовша у світі гіпсова печера, як найдовша у Євразії та п'ята за довжиною серед печер планети.

Розташована вона неподалік від села Королівка Борщівського району на Тернопільщині.

Печера була знайдена випадково. В 1965 році, коли вчені досліджували печеру Вітрова неподалік, місцеві хлопчики показали спелеологам струмок, який зникав під землею. Вчені зацікавились цим місцем, але провести розкопки тоді не вдалося.

&quot;Родзинка&quot; України: найдовша у світі гіпсова печера вражає підземними озерамиФото: Оптимістична печера (tourclub.com.ua)

Однак дослідники повернулися на це місце через рік та відкрили печеру. Вони очікували, що її довжина не більша за три кілометри.

Але станом на зараз встановлено, що сумарна довжина ходів у ній становить понад 260 кілометри, а вся її площа сягає 2 гектарів. Ходи залягають на глибині близько 20 метрів від поверхні.

Гіпсова печера з підземними озерами та "кристалами" на стінах

Дослідників, які вивчали печеру, колеги прозвали "оптимістами". Адже багато хто не вірив, що дослідити печеру можна так швидко. Але вчені не здавалися, і зараз в Україні є цікавий туристичний обєкт, який щороку відвідує багато туристів. Проте печера вивчена не до кінця, і деякі її курочки ще належить відкрити науковцям.

Печера складається із 15 районів, які з'єднані між собою одним, або кількома ходами.

Найкрасивішими галереями вважаються: Караганда, Золотий Полоз, Чумацький Шлях. А найкрасивішим районом вважається "Заозерний".

&quot;Родзинка&quot; України: найдовша у світі гіпсова печера вражає підземними озерамиФото: Тут на туристів чекають грандіозні зали та різнокольорові стіни, вкриті "кристалами" (dzerkalo.media)

Але щоб його дістатися, потрібно подолати близько 5 кілометрів пішки, тому такий похід вважають підходящим для витривалих мандрівників.

Печера також має підземні озера з дуже незвичними назвами - Частинка Бога Мрія, П'ятикутне, Пермське, Фріке та інші. Також тут є природне диво – скупчення кристаликів гіпсу, які називають "печерним снігом".

До речі, тут не завжди вдається іти в повний зріст, а ще потрібно подолати великий завал у залі "Аква-Віта". Та сміливців, які сюди дістануться, чекають грандіозні зали та різнокольорові стіни, вкриті "кристалами".

Відвідати печеру можна, замовивши екскурсію. Є різні тури за складністю: простий триває всього пару годин, "середній" - близько чотирьох годин. Також є екстремальні тури, які можуть тривати набагато довше. Ціни за екскурсії стартують від 500 гривень.

Більше дивіться у відео:

Оптимістична печера

Оптимистическая пещера считается самой длинной гипсовой пещерой в мире!

Опубліковано РБК-Украина Пʼятниця, 31 липня 2020 р.

Відео: Печера Оптимістична (facebook.com/РБК-Україна)

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