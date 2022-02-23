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Італія відкривається для українців. Як можна потрапити в країну

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Середа 23 лютого 2022 19:03
Італія відкривається для українців. Як можна потрапити в країну Фото: Венеція, Італія (unsplash.com/henrique-ferreira)
Автор: Катерина Гончарова, Євгенія Тугушева

Тепер громадяни України можуть відвідувати країну з будь-якою метою, в тому числі в цілях туризму

Італія відкривається для туристів. За новими правилами в країні, в'їзд буде дозволено й туристам з України.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на заяву посольства України в Італії.

"Згідно з оновленою редакцією Наказу МОЗ Італії від 22 лютого ц.р. щодо норм перетину італійського кордону у зв’язку із пандемією коронавірусу з 1 березня цього року. Громадяни України можуть відвідувати територію Італійської Республіки з будь-якою метою, в тому числі в цілях туризму, без проходження самоізоляції", — йдеться у повідомленні.

Відзначимо, Італія впродовж довгого часу залишалася закритою для українців.

Вже на цьому тижні в уряді Італії повинні доопрацювати дорожню карту виходу з карантину. Про це оголосив прем'єр-міністр Маріо Драгі.

"Надзвичайний стан, що закінчується 31 березня, продовжено не буде. Міністр Массімо Гаравалья закликає поквапитися і підкреслює необхідність не відставати від конкуруючих країн, таких як Франція та Іспанія: там вже встановили терміни зняття обмежень", — йдеться у повідомленні.

Відзначається, що відкриття країни буде поступовим, але мета полягає в тому, щоб "максимально сприяти прибуттям іноземців".

Італія відкривається для українців. Як можна потрапити в країнуФото: Рим, Італія (unsplash.com/iam_os)

Які документи потрібно українцям для в'їзду до Італії

В посольстві нагадали, які потрібно мати документи українцям для подорожі до країни.

Для перетину кордону необхідно мати один із наступних документів:

  • "зелений" сертифікат про вакцинацію європейського зразка (green pass) однією із затверджених ЄС вакцин (за умови отримання особою останньої дози первинного курсу вакцинації не менше ніж 14 днів і не більше ніж 270 днів до прибуття або ж отримання бустерної дози).
  • сертифікат, що підтверджує одужання особи від COVID-19, який формується та видається уповноваженою установою держави, містить персональні дані власника і передбачає можливість автоматизованої перевірки чинності документа та його належності власникові;
  • сертифікат про негативний результат молекулярного або експрес-тестування на Covid-19, який має бути зроблений, не пізніше, ніж за 72 години (для ПЦР-тесту) або за 48 годин (для експрес-тесту) до в’їзду на територію Італійської Республіки.

Також залишається форма контролю по прибуттю (Passenger Locator Form), яка доступна за посиланням.

Документи можуть надаватись особою у роздрукованому чи електронному вигляді.

Дітям до 6 років для в’їзду на територію Італії ПЛР чи експрес-тест не потрібні.

Правила діятимуть до 31 березня 2022 року включно.

Нагадаємо, раніше ми писали, чи можна тепер їхати до ЄС із вакциною CoronaVac.

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