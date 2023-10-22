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Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты

Воскресенье 22 октября 2023 14:52
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Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты Фото: Карпатские блюда (коллаж РБК-Украина/фото Алексея Войцеховского)
Алексей Войцеховский
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"

От классического бограча до лесных грибов – блюда, которыми стоит насладиться путешествиями по региону.

Если вы когда-то путешествовали по Карпатам, то наверняка слышали, что этот регион поражает не только природной красотой. Богатство вкусов местной кухниотдельный вид туризма. Попробовать локальные блюдаудивительно интересный опыт.

Специально для РБК-Украина Алексей Войцеховский приоткрывает вам часть мира карпатской гастрономии и местных вкусов.

Особенности и основы карпатской кухни

Карпаты славятся своей уникальной кухней, отражающей душу региона. Основные черты местной кухни – простота, калорийность, вкусовая насыщенность и использование натуральных продуктов. Местные кулинары умеют творить настоящие чудеса из продуктов, которые часто берут прямо из горных лесов, рек и горных долин.

Во время путешествий в Карпаты мы с семьей всегда предпочитали блюда именно локальной кухни. На мой взгляд, невозможно почувствовать душу региона и вполне насладиться отдыхом без погружения в кулинарную составляющую отдыха. Итак, поехали!

Деруны. Главное – это хрустящий вкус

Деруны – настоящее воплощение горных вкусностей. Эти картофельные оладьи жарят до хруста снаружи, но при этом они остаются нежными внутри. Подаются со сметаной, что придает особую пикантность.

Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты

Их вкус переносит вас на вершину горы, где можно наслаждаться простотой и чистотой окружающей природы. Во время путешествий по Карпатам мне пришлось отведать много разновидностей дерунов. Они отличались и размером, и внутренностью.

От небольших дерунчиков с мясом до большого "царского" деруна с белыми грибами, который я попробовал в одном из заведений, когда мы ездили на отдых в Микуличине.

Банош: еда горных пастухов

Банош – это блюдо, которое удивит вас своей непревзойденной простотой и вкусом. Это кукурузная каша, которая подается с брынзой или шкварками. Ее текстура нежная, а вкус – насыщенный, напоминающий об аромате горных лугов и трав.

Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты

По консистенции банош может быть и жидким, и достаточно густым, чтобы держать форму и не растекаться. Мой выбор – это банош и с брынзой и со шкварками одновременно.

На мой взгляд, такое сочетание вкусов более интересно. Но тут уж кто как любит. Однозначно стоит отведать оба варианта!

Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты

Бограч: то ли "первое", то ли "второе"

Бограч – это гуляш, который готовится из разных видов мяса, овощей и острых приправ. Блюдо поражает гармонией вкусов и ароматов. Если бограч готовят, как следует (на мой взгляд), то уже после первой ложки вы почувствуете огонь карпатских гор.

Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты

В одной из традиционных хижин у Синевирской Поляны свиная рулька висела прямо над костром в центре хижины. Как сказал хозяин, они так висят в течение многих дней, и за долгое время хорошо прокапываются. А затем ее можно добавлять в блюдо во время приготовления.

Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты
Благодаря большому количеству разного мяса и копченостей, блюдо очень питательное. Если я выбираю бограч в заведении, то почти никогда не заказываю второе блюдо. Имейте это в виду.

Пструг. Вкус карпатских рек

Пструг – одна из самых популярных рыб, которая водится в горных реках Карпат. Эта рыба имеет нежный сладковатый вкус и хрустоту, которая сохраняется во время приготовления (особенно на огне или гриле). Что может быть лучше, чем отведать свежую форель прямо из реки?

Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты

Кстати, такая услуга чаще всего предоставляется в частных форелевых хозяйствах. Такие есть почти в каждом населенном пункте Карпат. В небольших прудах с проточной годовой водой держат форель. Вы можете выловить ее собственноручно. Здесь же вам ее приготовят. Все это стоит недорого, и это обязательно стоит попробовать.

Как в Карпатах без грибов?

Карпатские леса славятся своим разнообразием грибов, и грибная юшка (уха) – это блюдо, использующее это сокровище природы. В Карпатах насчитывается более 300 видов грибов, самые вкусные – белые грибы.

Ароматная, горячая юшка с грибами и разными овощами – настоящий вкус горных лесов. Такую вкусную грибную юшку нам подавали в одном из заведений в Буковеле.

Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты

Гуцульский Борщ: генетический код нации

Гуцульский борщ – своеобразный символ Карпат. Этот ароматный борщ, приготовленный на основе свеклы, картофеля, мяса и капусты, расскажет вам истории горных хижин и тепла семейного уюта.

Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты

В одном из заведений Поляницы нам подавали борщ прямо в хлебе, выпеченном в форме горшка, с хлебной крышечкой. Это именно тот случай, когда можно съесть борщ и закусить посудой!

Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты

Мы привыкли, что обычно борщ красного цвета. Но во время одного из наших путешествий по Карпатам мы заехали в Верховину. И недаром ее называют столицей Гуцульщины: здесь нам подали настоящий гуцульский борщ с копченостями – желтого цвета.

Это было очень странно и необычно, но скажу вам честно: этот борщ запомнился не только цветом. Если где-нибудь увидите такой – попробуйте обязательно.

Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты

Карпатские крафтовые сыры: вкус и натуральность

Карпаты славятся не только мясными блюдами, но вкусными сырами. Крафтовые сыры, изготовленные из натурального коровьего или козьего молока, имеют разные вкусы и текстуры.

Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты

Они станут отличным дополнением ко вкусу горного хлеба и свежих овощей. Сыры – это отдельная любовь в нашей семье. Во время пребывания в Верховине мы нашли небольшую лавку, куда решили посетить. Владелец заварил нам чаю и нарезал сырное дегустационное плато.

Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты

Погода была тогда дождливая и прохладная. Тепло чаепития, непревзойденные вкусы натуральных крафтовых сыров и беседа о столице Гуцульщины – эти воспоминания и сейчас греют душу. После чаепития мы купили там разных сыров, меда, карпатских чаев и сушеных белых грибов.

Крафтовое пиво: хмельные Карпаты

И, конечно, отдых в Карпатах не будет полным без бокала крафтового пива. Местные локальные пивоварни производят самые разные сорта пива, которые помогут вам насладиться вкусом гор и открыть для себя новые ароматы.

Таких частных производителей не очень много, но если хорошо поискать, обязательно можно найти вблизи любого населенного пункта Карпат. Это отличный способ отпраздновать ваши приключения в этих горных краях.

Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты

Я рассказал только об основных блюдах, которые удалось попробовать во время нескольких путешествий по Карпатам. Конечно, их гораздо больше. Обязательно пробуйте, экспериментируйте и выбирайте любимые!

Пусть ваши путешествия по Карпатам будут вкусными и незабываемыми. Наслаждайтесь каждым блюдом, которое подарит вам удивительная карпатская кухня!

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Гуцульский борщ и речная рыба. Какими локальными блюдами славятся Карпаты
Алексей Войцеховский
основатель туристического портала "На море и в горы"
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