Грози і потоп у Кирилівці: коли закінчаться погодні "гойдалки" на морських курортах України

Погода на Чорному та Азовському морі зіпсує відпочинок туристам

Погода на морі в Україні в серпні продовжує дивувати туристів несподіваними явищами. Сильні зливи на цих вихідних затопили вулиці й житло туристів на популярному курорті Кирилівка в Запорізькій області.

У суботу, 7 серпня, в курортному селищі на Азовському морі по коліно у воді опинилися бази відпочинку і кілька домоволодінь, розмило пляж. З наслідками негоди справлялися співробітники МНС.

"На південному сході весь тиждень все ж пануватиме барична улоговина, тобто поле зниженого тиску, яке характеризується хмарами, грозовими дощами, місцями з градом і шквалистим посиленням вітру. У наступні три доби в південно-східній частині – грози, вдень у деяких районах - град і шквали 15-20 м/с, - повідомляє Український гідрометцентр.

Якою буде погода на курортах в найближчий тиждень і де ще туристам варто готуватися до погодних неприємностей?

"Потоп" у курортній Кирилівці

Один з найпопулярніших у туристів курортів на Азовському морі в цьому році особливо страждає від природних явищ. Крім того, що в морі спостерігається величезна кількість медуз і морських бліх, селище ще й постраждало від зливи.

Через велику кількість опадів виявилися затоплені кілька приватних домоволодінь, бази відпочинку і дорога. Також істотно постраждав пляж: в одному місці пісок розмило, в інших "витягнуло" назовні дрібне сміття.

Фото: Наслідки потопу в Кирилівці (zp.dsns.gov.ua)

Відео та фотографіями "Армагеддону" туристи поділилися в соцмережах, повідомляє сайт "Ріа Мелітополь". Судячи з опублікованих матеріалів, в кімнатах відпочивальників на базах повно води.

Також знімки лиха опубліковані на сайті рятувальників з ДСНС, яких залучили до відкачування води. На їхніх фотографіях видно, що вода в будинках затопила меблі та газові плити.

Калюжі на затопленій дорозі в Кирилівці стали атракціоном для відпочивальників - люди спостерігали, як автомобілі долають глибину. Багато туристів через зіпсований пляжний відпочинок роз'їхалися по домівках, при цьому дехто залишився, щоб не втрачати заплачені наперед гроші.

Азовське море: хмари й зливи

Найближчими днями на морських курортах Азовського і Чорного морів пройдуть зливи, а в деяких місцях відпочинок курортникам зіпсують грози. При цьому варто бути готовим до спеки – 34-35 градусів вдень.

Фото: Море біля Бердянська (unsplash.com/ammer more)

За даними синоптиків в Запорізькій області (курорти Кирилівка, Бердянськ) грози триватимуть ще три дні. Сонячна безвітряна погода встановиться з 12 серпня. До четверга щодня можливі грози, а температура повітря буде на рівні 30-35 градусів.

У Херсонській області грози пройдуться курортними локаціями з вівторка. Опади триватимуть весь наступний день, але шквалів не буде – швидкість вітру – 5-10 м/с.

На Арабатській стрілці (Генічеськ) гроза також може початися у вівторок – злива зіпсує пляжний відпочинок в середу також. Температура буде на рівні 29-33 градусів.

На курортах Чорного моря - короткі грози

Більше сонця застануть відпочивальники на курортах Чорного моря в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях.

Наприклад, в Одесі, Чорноморську та Білгород-Дністровську гроза можлива у вівторок, 10 серпня. Вже наступного дня небо буде ясним. Температура повітря буде на рівні 29-31, з п'ятниці, 12 серпня, на кілька градусів прохолодніше.

Фото: Пляж в Одеській області (unsplash.com/ivan-rohovchenko)

Така сама погода буде на узбережжі Миколаївської області. Грозові дощі пройдуть 10 серпня.

Найспекотніший день буде 10 серпня – 30-32 градуси. Грози пройдуть нерівномірно. Наприклад, в Очакові гроза очікується 10 серпня, в той час в Хорлах дощова погода може розтягнутися також на наступний день, 11 серпня. Температура повітря знизиться на 2 градуси в наступні дні. Опадів до кінця тижня більше не буде.

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