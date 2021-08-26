ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Грози, зливи та спека: якою буде погода на морських курортах України в останній тиждень літа

Новость на русском →
Четвер 26 серпня 2021 07:55
Грози, зливи та спека: якою буде погода на морських курортах України в останній тиждень літа Фото: Погода на морі в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Ольга Маджумдар

Коли ще можна встигнути комфортно відпочити на Чорному та Азовському морі

Погода на морі в Україні найближчими днями трохи зіпсує пляжний відпочинок останнім літнім туристам. Частина курортів можуть опинитися під впливом гроз із градом і шквалами. Але ситуація незабаром виправиться і відпочивальники застануть ще спекотні літні дні.

У найближчі дві доби 26-28 серпня в більшості областей України пройдуть короткочасні дощі з грозами, наголошується в повідомленні на сторінці Українського гідрометцентру у Facebook.

"26 серпня в окремих районах центральних, Одеської та Миколаївської областей грози, град і шквали 15-20 м/с. 28 серпня в Україні буде переважно без опадів. Температура на південному сході країни - до 33 градусів", - зазначають синоптики.

Яка погода на морських курортах України і чи варто планувати відпустку на узбережжі Чорного або Азовського морів в останні дні серпня – в матеріалі.

Азовське море: "Штормить, але тепло купатися"

За даними windy.com, поточна температура води в Азовському морі біля берегів Генічеська, Кирилівки та Бердянська – 21-22 градуси. За веб-камерами видно, що на курортах сильно штормить, але світить сонце. Більшість туристів відпочивають на березі.

Грози, зливи та спека: якою буде погода на морських курортах України в останній тиждень літаФото: Азовське море в Кирилівці у серпні (facebook.com/Оля Федоренко)

При цьому відпочивальники в соцмережах відзначають: вода тепла, медуз немає.

"На косі велика хвиля. У воду ніхто не заходить. Відпочивальників майже немає. Лиман чистий, медуз - одна-дві, діти купаються, хвилі немає", - описують туристи ситуацію на пляжах Кирилівки.

Найсильніший вітер 25 серпня було видно за веб-камерах на пляжах кіс – в Щасливцевому на Арабатській стрілці і Федотовій косі в Кирилівці. Майже спокійна вода - в самому Бердянську.

В прогнозом Запорізьких метеорологів, дощі з грозами пройдуть в області в найближчі два дні - 26-27 серпня, а на вихідних можна буде цілком насолодитися пляжним відпочинком. Температура повітря 28-29 серпня триматиметься на рівні 30-35 градусів, вітер буде південно-східний, 7-12 м/с.

Грози, зливи та спека: якою буде погода на морських курортах України в останній тиждень літаФото: Море перед грозою (unsplash.com/igor karimov)

Чорне море - вітер і холодна вода

В останні дні на Чорному морі багатьом туристам було холодно купатися. При цьому на опублікованих в соцмережах відео видно - море ідеально прозоре, без медуз і водоростей.

"Море чисте, освіжаюче - вдень дуже тепле, ввечері вже прохолодніше. До другої половини дня вода прогрівається", "Вчора вода крижана, сьогодні тепла і без медуз", "Тепер точно буду купатися на Водохреща в ополонці, я тепер загартована - я ж на морі в серпні купалася", - пишуть туристи в групі Facebook "Типове Лазурне" про відпочинок на курорті в Херсонській області під час довгих вихідних в кінці серпня.

Відпочивальники відзначають - вода дійсно бадьорить, але її температура залежить від вітру і течії.

За даними windy.com, поточна температура води в морі біля Одеси – 19-20 градусів, біля берегів Скадовська - 21.

Грози, зливи та спека: якою буде погода на морських курортах України в останній тиждень літа

Фото: Перед дощем на морі (unsplash.com/valerii zorin)

За прогнозом Українського гідрометцентру, на курортах Одеської області дощі лякатимуть відпочивальників через день. Злива з грозою пронесеться регіоном 26 серпня, температура вдень буде 25-27 градусів. У п'ятницю, 27 серпня, знову буде сонячно, але не спекотно – вдень 23-25 градусів.

У суботу, 28 серпня, знову потеплішає до 28 градусів, але можливий дощ. А в неділю буде перепочинок для відпочинку на пляжі - 27-29 градусів, сонячно. У понеділок на Чорному морі знову можлива гроза.

Нагадаємо, ми писали, де дегустувати сири, рибу і вино в Бессарабії: кращі локації.

Також ми розповідали про маловідомі локації в українській глибинці, які не згадують у путівниках.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні
Відпочинок в Україні
Точки зору
Наталія Будянська
До чотирьох островів через всю Європу. Чим нас здивував унікальний скельний комплекс у Греції
Наталія Будянська
спеціально для РБК-Україна
Ганна Дубовська
Розчарування чи альтернатива морю: чи варто їхати на знамениті Голубі озера на Чернігівщині
Ганна Дубовська
Євген Смельчаков
Високі ціни, медузи та хайп. Чому Україна вже незабаром може втратити курорти Азовського моря
Євген Смельчаков
журналіст, туристичний експерт
Тетяна Острогляд
Сонячна Португалія. Путівник Лісабоном: кращі кав'ярні, ресторани та готелі міста
Тетяна Острогляд
співвласниця клубу гастрономічних мандрівок "Пища для ума"
Всі точки зору