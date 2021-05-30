Місто-фортеця: унікальний скельний комплекс на Львівщині, який варто побачити

Тустань - древній наскельний оборонний комплекс. Його залишки розташовані неподалік від села Урич Сколівського району на Львівщині – у мальовничих українських Карпатах.

Пейзажі тут - наче з казки або фільму. Здалеку багатьом туристам місто-фортеця і скельний комплекс Тустань нагадує гору з фільму "Володар кілець".

Чим унікальна Тустань

Ще у 9 столітті тут жили племена хорватів, а пізніше їх князівства завоював князь київський Володимир Святославич, приєднавши землі до Київської Русі.

Прямо на скелях вирішили звести фортецю. Для неї будівельники вирішили використовувати природний ресурс самої скелі, яка послужила основою для кріплень з дерева.

Фото: Тустань (vidviday.ua)

Зведена у скелях будова виконувала функції фортеці, а пізніше була також митним пунктом на соляному шляху, який вів з Дрогобича на Закарпаття й далі в Західну Європу. Тустань служила митницею. Тут брали мито з купців, а взамін – забезпечували їм охорону при перевезенні товарів. Фортеця існувала аж до 16 століття.

До наших днів збереглася тільки скельна порода, а дерево зітліло. Але навіть самі скелі своєю незвичайною формою нагадують замок.

Чому варто відвідати Тустань

Тустань буде цікава буквально всім! Любителям історії, піших прогулянок, і туристам, які просто хочуть побачити скельні пейзажі неймовірної краси.

А також тим, хто хоче відпочити від міської суєти в оточенні гарної природи.

Фото: Самі скелі своєю незвичайною формою нагадують замок (vidviday.ua)

Тут можна спостерігати за фортецею з боку біля багаття під час вечірніх сутінків.

Також можна відвідати музей, де вам розкажуть багато цікавих фактів про це місце та про регіон. Також Тустань люблять скелелази.

Фото: Стародавній наскельний оборонний комплекс Тустань (vidviday.ua)

Це місце сподобається і любителям фестивалів. У цьому місці щороку проводять фестиваль "Ту Стань!". Під час події проводяться масштабні реконструкції середньовічних битв і відтворюють побут місцевих, які жили тут понад десять століть тому.

Як працює історичний комплекс:

Тут для туристів двері відкриті щодня

з 9.30 до 17.00 (листопад-березень), з 10.00 до 18.00 (квітень-жовтень).

Вихідні – Різдво (7 січня), Хрещення (19 січня), Великдень.

Ціна квитка – 60 гривень, пільговий квиток – 30 гривень. Вартість екскурсій – від 100 гривень.

Фото: У Тустань їдуть ті, хто хоче відпочити від міської суєти в оточенні гарної природи (vidviday.ua)

Як дістатися у Тустань зі Львова

Екскурсії: від фортеці до водоспадів

Можна замовити одноденну екскурсію в однієї з безлічі туристичних фірм Львова. Ціна – від 400 гривень. Як правило, за одну поїздку можна побачити й інші цікаві місця регіону. Наприклад, у більшість таких турів також включають відвідування водоспаду Кам’янка в Українських Карпатах, розташованого у межах масиву Сколівські Бескиди.

Це гідрологічна пам’ятка природи та просто красиве місце, яке теж варто побачити. Неподалік від водоспаду розташоване Мертве Озеро, яке ще називають Журавлиним. Вода озера багата на сірководень, тому у ньому відсутні живі організми.

Наводимо приклади кількох екскурсій до Тустані від різних компаній з виїздом зі Львова:

Скелі Тустані (тривалість - 1 день): історико-природничий парк "Тустань", музей, скельний комплекс "Тустань", водоспад Кам’янка, Журавлине (Мертве) озеро (400 гривень з людини);

Екскурсія в Карпати (тривалість - 1 день): "Тустань" та водоспад Кам’янка, гори Бескиди, підвісний міст через гірську ріку (450 гривень з людини);

Фортеця "Тустань" (тривалість - 1 день): Розгірче: перехід через річку Стрий, мінеральне джерело, скельний монастир; Кам’янка, Урич та скельний комплекс "Тустань" (300 гривень з людини).

Як доїхати до Тустані самостійно

Також у це місце можна доїхати й самостійно. Від автостанції у Львові регулярно курсують автобуси до Східниці. Далі від Східниці вам потрібно добратися на маршрутці до села Урич і потім пройти близько кілометра пішки до самої фортеці.

Відео: Оборонний комплекс Тустань: 3D-модель фортеці (youtube.com/Тустань)

Нагадаємо, раніше ми писали, чим дивує туристів найдовша у світі гіпсова печера, яка знаходиться в Україні.

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