На гірськолижних курортах Австрії фіксують спалахи COVID: що відомо

У Тіролі проводять масове тестування усіх співробітників курорту

На відомому гірськолижному курорті Ішгль у Тіролі знову було зафіксовано спалах інфекції у ресторані, який на початку пандемії COVID-19 став "розсадником" коронавірусу. Про це пише Wiener Zeitung.

"В ішгльському Apres-Ski-барі Kitzloch, який потрапив у заголовки газет на початку пандемії коронавірусу, у ще одного протестованого виявлено позитивний результат – це уже п’ятий випадок коронавірусу серед працівників", – йдеться у повідомлені.

Зазначається, що перед цим у чотирьох працівників було виявлено COVID-19, з трьох з них – штам "Омікрон".

З огляду на спалах коронавірусної інфекції органи охорони здоров’я Тіроля запустили масове тестування усіх співробітників закладу, також рекомендовано пройти тест на коронавірус і працівникам закладів курорту.

Фото: На курорті Ішгль знову зафіксовано спалах коронавірусу у ресторані Kitzloch (facebook.com/Kitzloch)

Уточнюється, що також коронавірус виявлено у 19 лижних інструкторів на гірськолижному курорті у тірольському Кірхберзі. Як зазначає видання Kronen Zeitung, інструктори працювали у цьому районі з 25 грудня.

Місцеві органи влади закликали усіх людей, які перебували у районі курорту, превентивно провести ПЛР-тест на COVID.

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